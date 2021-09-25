Опрос предпринимателей: как поступить с сотрудником, работающим одновременно в двух компаниях?

СДЭК в целом спокойно относится к сотрудникам, которые совмещают работу в компании с другими занятиями, в том случае, если сотрудник изначально честно об этом предупреждает и если другое занятие не оказывает негативного влияния на рабочие процессы и результаты работы в СДЭК.

Мы абсолютно открыты по отношению к потенциальным сотрудникам. Еще на этапе собеседования мы в деталях рассказываем о своих ожиданиях от кандидата в рамках конкретной вакансии и уточняем, какое время кандидат готов уделить работе, потому что заинтересованы в том, чтобы сотрудничество было максимально продуктивным для обеих сторон.

Если кандидат хочет совмещать работу в СДЭК с чем-то другим, ему стоит сказать об этом «на берегу». Честность и открытость заложены в ценностях компании. Если человек изначально честен и открыт, мы готовы обсудить варианты. На практике, к сожалению, случается и обратное.

Однажды мы приняли на работу сотрудника — в службу подбора и адаптации персонала, в отдел по работе с франчайзи. Должность, на которую он претендовал, предусматривала полную занятость по стандартному графику 5/2, но позволяла работать из дома, так как работа предусматривает общение с людьми, пребывающими в разных городах и разных часовых поясах.

Проблемы начались едва ли не сразу после того, как сотрудник приступил к работе. У СДЭК есть система адаптации и наставничества, когда к каждому новичку прикрепляется наставник, который помогает ему в первое время. Обычно новички и наставники коммуницируют активно: регулярно списываются по рабочим моментам, периодически созваниваются, новички задают много вопросов. Сотрудник, о котором идет речь, изначально не проявлял активного участия в общении с наставником — задавал мало вопросов и не соблюдал рабочие договоренности. Например, не выходил на связь в оговоренное с наставником время, а выходил уже тогда, когда наставник оказывался занят. Так продолжалось в течение двух дней.

Во время очередного рабочего созвона наставник попросил включить камеру. Сотрудник сначала отказывался, а когда все-таки включил, то наставник заметил, что его сотрудник находится в офисном помещении, что на заднем плане какие-то люди. Он заподозрил, что сотрудник совмещает работу.

Впоследствии так и оказалось. Человек параллельно работал в офисе менеджером по работе с клиентами в совершенно другой сфере по графику 2/2. Именно поэтому у него не получалось вовремя созваниваться с руководителями, например, для того, чтобы снять портрет кандидата или уточнить требования к вакансии.

Человек планировал совмещать работу со сменным графиком 2/2 с нашим графиком 5/2, который предусматривает полную занятость — работу с документами, собеседования с кандидатами, закрытие вакансий в конце месяца и так далее. Один день работал активно, второй — неактивно или фактически не работал.

Если бы человек изначально предупредил, что хочет совмещать две работы, и предложил бы пути решения этого вопроса, мы бы обсудили варианты, и вполне возможно, пошли бы навстречу. Но мы узнали о факте совместительства уже в процессе работы, случайно. И даже после этого сотрудник настаивал на том, что совмещение двух работ с полной занятостью не оказывает негативного влияния на результат работы в СДЭК. В результате нам пришлось с ним расстаться.