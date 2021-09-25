Опрос предпринимателей: как поступить с сотрудником, работающим одновременно в двух компаниях?
Удаленная работа определенно дала офисным сотрудникам больше свободы. Они уже не стеснены рамками дресс-кода и не опасаются того, что руководитель заглянет к ним в монитор или поймает за просмотром ленты Instagram.
И некоторые сотрудники стали этим злоупотреблять. Они начали удаленно работать неполный рабочий день сразу у нескольких работодателей, не предупреждая их об этом. При этом проблема одновременного присутствия на двух онлайн-совещаниях и контроля через программы учета рабочего времени решается использованием сразу двух ноутбуков и выхода в Zoom с разных аккаунтов.
Как правило, работа на два фронта не лучшим образом сказывается на результативности, но далеко не все руководители, подозревающие подчиненных в «двойной игре», решаются их уволить.
Мы поинтересовались у руководителей и владельцев компаний, как бы они поступили, если бы узнали, что их сотрудник параллельно работает на стороне.
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Анна Тюляева руководитель отдела подбора и адаптации персонала
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СДЭК в целом спокойно относится к сотрудникам, которые совмещают работу в компании с другими занятиями, в том случае, если сотрудник изначально честно об этом предупреждает и если другое занятие не оказывает негативного влияния на рабочие процессы и результаты работы в СДЭК.
Мы абсолютно открыты по отношению к потенциальным сотрудникам. Еще на этапе собеседования мы в деталях рассказываем о своих ожиданиях от кандидата в рамках конкретной вакансии и уточняем, какое время кандидат готов уделить работе, потому что заинтересованы в том, чтобы сотрудничество было максимально продуктивным для обеих сторон.
Если кандидат хочет совмещать работу в СДЭК с чем-то другим, ему стоит сказать об этом «на берегу». Честность и открытость заложены в ценностях компании. Если человек изначально честен и открыт, мы готовы обсудить варианты. На практике, к сожалению, случается и обратное.
Однажды мы приняли на работу сотрудника — в службу подбора и адаптации персонала, в отдел по работе с франчайзи. Должность, на которую он претендовал, предусматривала полную занятость по стандартному графику 5/2, но позволяла работать из дома, так как работа предусматривает общение с людьми, пребывающими в разных городах и разных часовых поясах.
Проблемы начались едва ли не сразу после того, как сотрудник приступил к работе. У СДЭК есть система адаптации и наставничества, когда к каждому новичку прикрепляется наставник, который помогает ему в первое время. Обычно новички и наставники коммуницируют активно: регулярно списываются по рабочим моментам, периодически созваниваются, новички задают много вопросов. Сотрудник, о котором идет речь, изначально не проявлял активного участия в общении с наставником — задавал мало вопросов и не соблюдал рабочие договоренности. Например, не выходил на связь в оговоренное с наставником время, а выходил уже тогда, когда наставник оказывался занят. Так продолжалось в течение двух дней.
Во время очередного рабочего созвона наставник попросил включить камеру. Сотрудник сначала отказывался, а когда все-таки включил, то наставник заметил, что его сотрудник находится в офисном помещении, что на заднем плане какие-то люди. Он заподозрил, что сотрудник совмещает работу.
Впоследствии так и оказалось. Человек параллельно работал в офисе менеджером по работе с клиентами в совершенно другой сфере по графику 2/2. Именно поэтому у него не получалось вовремя созваниваться с руководителями, например, для того, чтобы снять портрет кандидата или уточнить требования к вакансии.
Человек планировал совмещать работу со сменным графиком 2/2 с нашим графиком 5/2, который предусматривает полную занятость — работу с документами, собеседования с кандидатами, закрытие вакансий в конце месяца и так далее. Один день работал активно, второй — неактивно или фактически не работал.
Если бы человек изначально предупредил, что хочет совмещать две работы, и предложил бы пути решения этого вопроса, мы бы обсудили варианты, и вполне возможно, пошли бы навстречу. Но мы узнали о факте совместительства уже в процессе работы, случайно. И даже после этого сотрудник настаивал на том, что совмещение двух работ с полной занятостью не оказывает негативного влияния на результат работы в СДЭК. В результате нам пришлось с ним расстаться.
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Павел Шинкаренко CEO и основатель Solar Staff
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Есть два важных тренда, про которые стоит сказать, прежде чем говорить про переработку:
- После пандемии все компании, пускай и временно, перешли на удаленку. Сотрудники компаний начали задавать логичные вопросы — «зачем мне сидеть в ненавистной компании, если у меня появилось столько возможностей?».
Сильно выросло количество фрилансеров за последний год. По статистике PwC — на 76%. И это только в России.
- Теперь на себя работают маркетологи, дизайнеры, врачи, юристы. Это не только студенты — у многих из них есть опыт корпоративной культуры, но они устали от крупных компаний и поняли, что им выгоднее работать на себя — так можно заработать больше денег и получить больше опыта.
Из-за этого люди начали работать в нескольких местах одновременно. Теперь это новая реальность, в которой мы живем. И как мне кажется, что правильнее будет адаптироваться к ней, а не бороться. Поэтому если сотрудники компании работают в нескольких местах одновременно, то можно открыто признать это и проговорить, создать определенные условия. Например, можно сказать сотрудникам, что вы не против того, чтобы они работали в других местах, но только если это не конкуренты и с условием, что человек будет использовать другие рабочие аккаунты и программы.
Что касается работы в «рабочее время», то все зависит от того, как компания платит человеку — за время или за задачи. Если компания оценивает результат специалиста, а не время, которое он просидел в офисе или zoom-комнатах, то ей без разницы, как сотрудник распоряжается своим временем. Главное — полученный результат. С ростом проектных команд и числа фрилансеров все больше компаний будут переходить к этой модели, потому что люди по-другому будут относиться к работе.
- После пандемии все компании, пускай и временно, перешли на удаленку. Сотрудники компаний начали задавать логичные вопросы — «зачем мне сидеть в ненавистной компании, если у меня появилось столько возможностей?».
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Ирина Рябова стратегический директор COMPASS Branding Agency
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Мы имеем дело с творческими людьми, возможностей для самореализации в агентстве у них настолько много, что искать что-то иное смысла нет. Но это случается: творческим человеком часто движет желание охватить больше сфер. Я благодарна коллегам за их безграничную любовь и отдачу работе — в COMPASS это особенно заметно, но все, что касается их жизни вне рамок рабочего времени, их личное дело. Пока оно не сказывается на качестве, разумеется. Мы ныряем в проект и живем им буквально круглосуточно, поэтому фриланс в жизни коллег — вещь случайная и явно не приоритетная. Хотя в нем есть один плюс — каждый «левый» проект доказывает тебе, что в агентстве ты на своем месте.
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Василий Алексеев генеральный директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр»
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В «Like Центре» разрешена параллельная работа при согласовании с руководителем. Наша корпоративная культура базируется на шести ценностях. Они же являются инструментом принятия решений. Например, ценности win-win, «честность», «служение делу» и «понимание цели» отлично решают вопрос параллельной занятости.
Мы всегда выступаем за развитие наших сотрудников и максимальное раскрытие потенциала. Если работник выполняет все обязательства, справляется с задачами, а в свободное время, например, занимается своим, важным для него делом: благотворительностью, прокатом велосипедов, организацией мероприятий, вязанием свитеров и так далее — я в этом не вижу проблемы. Она может появиться, если параллельная занятость начинает влиять на рабочие процессы — снижается вовлеченность, срываются дедлайны. В этом случае главное — понять, зачем человек это делает. Если обеим сторонам все понятно, то хорошо. Если же сотрудник все скрывает, и факты обнаруживаются от третьих лиц, то это повод для серьезного диалога, а возможно, и для выходного собеседования.
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Сергей Ожегов генеральный директор «СерчИнформ»
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Проблема продуктивности в рамках удаленки действительно существует — не любой сотрудник продолжит работать так же эффективно, как когда рядом с ним руководитель и коллеги. Сотрудники могут расслабиться, если в новых реалиях компания не внедрила систему контроля и если руководитель не отслеживает исполнение задач, не ставит дедлайнов.
Если бы я узнал, что сотрудник занимается посторонними делами во время работы, решающим фактором было бы то, насколько человек ценен для компании. Если его эффективность или квалификация и так вызывала вопросы, придется расставаться. Если специалист хороший, надо разбираться, почему он так мало на нас работает, и исправлять ситуацию. Возможно, он недозагружен и занимает свободное время из скуки.
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Инна Анисимова генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner
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В пандемию рабочий процесс изменился — удаленка внесла коррективы. Одно дело, когда для решения вопроса ты поворачиваешься к коллеге, и совсем другое, когда приходится согласовывать время, назначать встречу в Zoom, настраивать программу, созваниваться, ждать ответа в мессенджерах или почте. Складывается обманчивое впечатление, что у тебя появилось свободное время, за которое платят, есть соблазн использовать это с выгодой для себя — финансовой.
Я слышала про случаи, когда сотрудники на удаленке брали 2-3 дополнительных проекта. Я против этого, но по закону уволить можно только за невыполнение прямых обязанностей. А у нас высокие KPI, особенно для старших менеджеров и руководителей, поэтому совмещение невозможно.
Чтобы отследить рабочий процесс на удаленке, мы ввели почасовой отчет, где отмечали конкретные задачи и время их выполнения. Если статья пишется восемь часов вместо обычных двух-трех — возникали вопросы.
С совмещением мы время от времени сталкивались, когда некоторые наши сотрудницы уходили в декрет и брали на это время подработку. Да, по большому счету они становились конкурентами, потому что работали в той же сфере, но не на агентство. С другой стороны, они не теряли квалификацию и легко вливались в рабочий процесс после выхода.
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Ирина Никулина генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff
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Конечно, работать на «два фронта» не очень честно по отношению к работодателю со стороны штатного сотрудника, пусть даже и работающего удаленно. Но такие случаи стоит рассматривать индивидуально. Если сотрудник выполняет работу в отведенные сроки и показывает отличные результаты, то его работодатель может закрыть глаза на эту «двойную» жизнь. А вот если вторая работа сказывается на результатах первой, то навстречу могут и не пойти.
Если бы я, как работодатель, начала замечать снижение трудоспособности или результатов сотрудника, и выяснилось, что причина — вторая работа, то, скорее всего, за этим последовал бы серьезный разговор. И если после нашего общения ничего не изменится, то, конечно, последует расставание.
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