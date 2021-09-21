Как странное судейство в матче «Рубина» и «Зенита» затмило невразумительную игру казанцев

Казанцы терпят второе поражение в сезоне, но на первый план вновь вышел судейский скандал. Главные итоги матча

Сверхудачными вышли игры «Рубина» с петербургским «Зенитом» в прошлом сезоне, когда казанцы дважды обыграли чемпионов. Рассчитывать на продолжение серии было можно — у питерцев было много потерь, да и начало встречи обнадеживало. Однако в дело вступили «третьи силы». Сначала неожиданно выбыл Уремович и оборона повалилась, а потом стали заметны и странные решения арбитра матча Сергея Иванова. О том, как невразумительная игра казанцев в первом тайме оказалась не худшим исполнением на поле Центрального стадиона, а уступила судейству — в итогах матча от спортивной редакции «Реального времени».

Семак переиграл Слуцкого даже без ряда игроков. Тренер «Рубина» не проявил никакой гибкости

Появление свежего Малкома в составе «Зенита» в матче с «Рубином» в отличие от игры в Лондоне сполна компенсировали для «Рубина» потери питерцев перед вылетом в Казань.

Целый ряд ключевых футболистом сине-бело-голубых либо остались в Петербурге, либо тренировались по индивидуальной программе. Не прилетел в Казань экс-рубиновец Азмун, совсем растерявший голевое чутье без Дзюбы. Не вышли на поле Центрального стадиона вчера и другой бывший рубиновец — полузащитник Магомед Оздоев, а также защитники Караваев и Ловрен.

Так что шансы повторить результат прошлого сезона казалось бы, возрастали для «Рубина». Ничего подобного — питерцы здорово разобрали игру казанцев, а Сергей Семак полностью переиграл Леонида Слуцкого, который ничего нового не предложил.

Тренер казанцев по старому тренерскому суеверию выпустил на поле победный состав, что был в игре с «Уралом», не произведя ни единого изменения, оставив уже привычные 4-3-2-1. Странно было рассчитывать, что схема, сработавшая с аутсайдерами, сыграет и в матче с фаворитом чемпионата. И это учитывая, что Слуцкий буквально клялся, что «Зенит» с «Рубином» точно не сыграет в пять защитников, как с «Челси», однако все оказалось наоборот.

— В первом тайме «Зенит» доминировал и абсолютно заслуженно выиграл игру, — признавал после матча Слуцкий. — Первый тайм мы очень плохо отыграли, не нашли зону отбора, очень робко действовали в атакующих действиях, допустили большое количество индивидуальных ошибок. Во втором тайме играли значительно лучше, пытались не бросить весла, играть до конца. Забили гол, имели еще моменты. <...> Но один тайм хорошо играть мало, чтобы обыгрывать такую команду, как «Зенит».

Катастрофа началась после травмы Уремовича

Стартовые 15 минут остались полностью за «Рубином». Кварацхелия красиво проходил по своему флангу, а отмечавший День Рождения Ин Бом неплохо распасовывал из глубины поля.

Однако вскоре все это куда-то исчезло и в раздевалку казанцы ушли в тремя мячами в воротах. Впрочем катастрофа случилась несколько раньше, чем пропущенные голы. Капитан команды Филип Уремович неожиданно рухнул на воле на своем дальнем фланге в середине тайа, а клубные врачи еще долго растирали ему спину, но все-таки позволили продолжить игру.

Вскоре пришел первый гол Артема Дзюбы, где хорватский защитник пошел в отбор, оставив нападающего сборной России за спиной. Возможно, в здоровом состоянии защитник сыграл бы в этом эпизоде умнее.

Вообще в обоих первых пропущенных голах есть одно общее: они пришли из центра и после индивидуальных ошибок в защите. В эпизоде со вторым пропущенным мячом все началось с ужасно нелепого «обреза» в исполнении обычно предельно внимательного Оливера Абильдгора. Но еще больше потерянными выглядели Тальби и вышедший на замену молодой Нижегородов.

Очевидно, что после ухода с поля Филипа Уремовича игра в обороне буквально развалилась. «Зенит» легко проникал в штрафную «Рубина» с помощью простой игры в касание через короткий пас и «стеночек».

Ни Тальби, ни тем более Нижегородов после выбывания капитана просто не смогли и не захотели брать на себя ответственность руководить обороной. Тунисский футболист без русского языка и сам провалился в своем дебютном матче в Краснодаре и видимо пока еще осваивается в команде. Ну а ждать какой-то организации от 19-летнего Константина и вовсе не приходилось. Так и нахватали три мяча еще до перерыва. Другой вопрос, насколько «легален» был третий гол. Но об этом ниже.

Вновь судейство, Слуцкий и Иванов

Да, в общем и целом вчера «Зенит» был объективно лучше «Рубина» в большинстве аспектов. Играли чище, владели мячом больше, создали моментов больше... Однако это не отменяет одного, уже столь привычного для российского футбола явления. Вновь мы видим очень «интересное» судейство именно в играх одного клуба.

Печально известный ростовский арбитр Сергей Иванов отработал вчерашний поединок в Казани и сказать, что это вновь было очень плохо — не сказать ничего.

В эпизоде с третьим голом в ворота «Рубина» Иванов не обратил никакого внимания на попадание мяча в руку Барриоса у штрафной «Рубина». Более того, когда казанцы стали протестовать и просить просмотреть эпизод по VAR, зачем то просмотрел его на предмет офсайда.

Во втором тайме Иванов не обратил никакого внимания на эпизод в центре поля, когда в борьбе били по ногам Хвану Ин Бому, а вместо штрафного пошел показывать Слуцкому красную карту за возмущения.

Стоит ли напоминать, что Сергей Иванов — это тот самый арбитр, который убил все шансы в победу в матче с «Локомотивом» в августе прошлого года. Тогда он также не заметил очевидного нарушения со стороны голкипера москвичей Гильерме, не назначил пенальти и в итоге удалил Леонида Слуцкого.

Уже после вчерашнего поединка наставник «Рубина» вновь разразился речью о работе Сергея Иванова и прямо заявил о том, что судья на его взгляд имеет самую низкую квалификацию во всей лиге, а также переносит личную неприязнь на профессиональную деятельность.

— Если перечислять количество фолов, на которые он [судья Иванов] не свистнул, то у меня не хватит пальцев на руках и ногах. Во всем мире защищают игроков атакующего плана и правильно делают, а у нас Кварацхелия сидит весь во льду, у него куча ушибов и гематом — он наверно сам себе все это поставил. Я считаю, что судья Иванов профнепригоден.



С 2006 года у меня было одно удаление, когда я работал еще в ФК «Москва». После этого почти 600 матчей у меня было на высшем уровне, и никто меня не удалял. И два удаления из трех у меня за последние пятнадцать лет — это Иванов. Я не считаю это совпадением.

Он или преднамеренно так безобразно, что ужас и надо человека убирать, раз он свое личное отношение переносит на профессиональную плоскость. Или он профнепригоден. Тоже надо убирать.



Я призываю судейский комитет обратить на это внимание, а также на мою личную статистику, когда на матче работает Иванов, — заявил Слуцкий.

Куда исчез Деспот?

Самый известный «интернет-хулиган» российской Премьер-лиги и потенциальный форвард «Барселоны» (по версии самого сербского футболиста) Джордже Деспотович во вчерашнем поединке будто поставил перед собой задачу быть как можно незаметнее.

За весь первый тайм его можно было отметить лишь в одном эпизоде при быстрой контратаке, и все. Да, справедливо будет отдать должное украинскому защитнику Ярославу Ракицкому, который плотно «отобедал» сербским форвардом, а если совсем точно — сожрал его.

Однако дело далеко не только в этом. Деспот и сам практически не пытался искать моменты — ни одного ускорения, ни одного открытия футболиста для паса. Его пешие прогулки на чужой половине поле выглядели так, сложно нападающий ничего не хочет.

И если все-таки кто-то пожелает сделать ссылку на плотную мастеровитую оборону «Зенита» во главе с Ракицким, то можно припомнить и недавний матч с «Уралом», в которой Джордже также исчез из поля зрения и не появлялся все 90 минут. И это в игре с командой, чья оборона была без центров и с одним дебютантом.

Похоже, что после травмы, а потом и скандальной истории с комментарием в Instagram Деспотович захандрил и так и не пришел в себя. Да и не заметно, что у него есть хоть какая-то мотивация.

Эрик Добролюбов