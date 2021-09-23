День в истории: подготовка к 1000-летию Казани, штурм Белого дома и королевство Саудовская Аравия

Чем примечательна дата 23 сентября

Фото: Михаил Козловский / Заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 1000-летия Казани.

Сегодня, 23 сентября, Международный день жестовых языков. В разные годы и столетия в этот день прошли торжественные мероприятия по случаю коронации императора Николая I, а в Казани — молебствия и иллюминация в связи с рождением великого князя Николая Александровича, американец произвел первую жевательную резинку, вышел декрет о создании Королевства Саудовская Аравия, на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложили «Капсулу времени», в Литве фашисты устроили геноцид, уничтожив еврейское гетто, а в Польше началась кампания по принудительному выселению украинцев. Родились 20 сентября народный артист ТАССР, оперный певец Ниаз Даутов, советский и российский актер Иван Краско, советский и российский конструктор ракетного оружия Игорь Серезнев. Умерли австрийский невролог и психолог Зигмунд Фрейд, чилийский поэт, политик Пабло Неруда, министр обороны России Павел Грачев, советский социолог Олег Яницкий, чемпион мира в тяжелом весе Корри Сандерс. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Началась подготовка к празднованию 1000-летия Казани

В 1999 году Казанский Совет народных депутатов определил дату празднования 1000-летия Казани — 30 августа 2005 года. Главным организатором стал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Для организации проведения праздника правительство России утвердило Программу подготовки и создало Государственную комиссию по подготовке, которую возглавлял сначала премьер-министр, а затем президент страны Владимир Путин. На строительство и реконструкцию объектов города в рамках подготовки к празднованию было потрачено более 86 млрд рублей.



В 2020 году на заседании Комитета по социальной политике официально объявили имя нового уполномоченного по правам ребенка Татарстана. На эту должность была назначена председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец, которая в прошлом выдвигалась в кандидаты в президенты страны. Депутаты перед голосованием устроили ей своеобразный экзамен, заставив будущего омбудсмена заметно понервничать: отдельно попросили поделиться ее позицией по законопроекту об ускоренном изъятии детей из семьи и лишении родительских прав, прокомментировать вопрос изучения татарского языка в школах. Волынец также рассказала, какими будут ее первые шаги в качестве детского омбудсмена республики.

Фото: Максим Платонов

Осада Белого дома

23 сентября 1826 года в Москве состоялись торжественные мероприятия по случаю коронации императора Николая I. В Большом театре прошел парадный спектакль, который впоследствии стал традиционным для коронационных торжеств. Торжества закончились грандиозным фейерверком, запуск 140 тысяч ракет сопровождался залпом из ста орудий. Одна из картин фейерверка представляла из себя триумфальные ворота с надписью: «Успокоителю Отечества Николаю Первому».



В 1922 году Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. План предусматривал полное поглощение этих республик РСФСР и лишения их независимости. По плану Сталина, никаких союзных республик существовать было не должно. Белоруссия, Украина и Закавказье должны были войти в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации наравне с другими автономными республиками. Против плана был Владимир Ленин, он настаивал на том, что республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР. В итоге был утвержден план Ленина, который стал началом к формированию Союза Советских Социалистических Республик.

Источник wikipedia.org

В 1924 году в Ленинграде произошло крупное наводнение. Уровень воды в Неве поднялся на 3,69 метра выше ординара. Причиной послужили циклоны с сильным ветром, пришедшие с Финского залива, которые столкнулись с балтийскими волнами Невы. Также в 1923 и 1924 годах выпало аномальное количество осадков, из-за чего оказалась переувлажненной почва и повышен уровень воды в Финском заливе и Ладожском озере. В Ленинграде было объявлено военное положение, в следующие дни началось восстановление города. Официальные данные оценивали количество погибших в 7, 10 и 16 человек, однако эти данные не подтверждали очевидцы. В 1986 году гидролог Алексей Соколов оценил количество погибших в 600 человек. Материальный ущерб от наводнения был оценен в 130 миллионов рублей.

В 1988 году в Москве открыли Дом-музей великого русского певца Федора Шаляпина. Музей открылся благодаря инициативе первой жены певца Иолы Тарнаги, именно она предложила советским властям организовать мемориальный дом в особняке XVIII века, где певец прожил с 1910 по 1922 год. Коллекция музея была составлена из даров родственников и друзей Федора Шаляпина, она включает в себя фотографии, архивные документы, антикварную мебель и сценические костюмы.

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В 1993 году в Белом доме начался десятый съезд народных депутатов. В этот же день началась блокада здания Верховного Совета РФ. Началась осада здания, правительство решило отключить в Доме Советов тепло и электроэнергию, были отключены три кабельные линии из четырех. Для охраны Белого Дома были собраны добровольцы, охране было выдано 74 автомата 600 патронов к АКС-74У и 112 патронов к пистолетам. Президент Борис Ельцин и председатель правительства Виктор Черномырдин вынесли требование вывести из Белого дома людей и сдать оружие.

День рождения жвачки



В 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. Позже он организовал промышленное производство жвачки. На фабрике работало четыре котла: в одном из них их хвойной смолы выпаривались примеси, а в остальных подготавливалась масса для ароматизаторов. Первые произведенные жвачки назывались «Белая гора», «Сливки с сахаром» и «Лакричник Лулу».

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В 1932 году был издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия. Это крупнейшее государство на Аравийском полуострове, в современных границах существует с января 1926 года, когда после многолетней кровопролитной борьбы княжеств Аравийского полуострова произошло объединение аравийских земель.

23 сентября 1944 года началась акция переселения этнических украинцев из Польши на Украину и поляков из Украины — в Польшу. Изначально «Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР» предусматривало принцип добровольности переселения, однако к вести 1945 года приняло принудительный характер. В результате принудительного выселения в 1944-1946 годов из Польши было депортировано от 600 тысяч до миллиона этнических украинцев. В Польшу на конец октября 1946 года из СССР переселили около 1,1 миллиона человек (из них более 810 тысяч — с украинской территории).

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В 1999 году в Китае нашли самый древний из найденных музыкальных инструментов — шесть флейт возрастом около девяти тысяч лет. Они представляют собой узкие коричневые трубки длиной 20-22 см и диаметром 11 мм Семиступенчатые флейты были сделаны из костей журавля. По мнению ученых, древние музыканты не только извлекали из них отдельные ноты, но и могли играть целые мелодии. Высказывались разные теории относительно применения флейт. Так одни считали, что их применяли для приманивания дичи. Однако есть гипотеза, по которой флейты использовались в шаманских ритуалах.

В 2002 году Бельгия вслед за Нидерландами разрешила эвтаназию. С тех пор жители страны имеют право обратиться к врачу с просьбой помочь им уйти из жизни, если они имеют неизлечимое заболевание. Критики назвали эвтаназию «убийством во имя милосердия». Применить эвтаназию может врач, который уже в течение долгого времени наблюдает пациента, а больной должен быть «в безнадежном медицинском состоянии и испытывать постоянные невыносимые физические или моральные страдания, которые невозможно облегчить». При этом врач обязательно должен присутствовать у кровати пациента до «самого последнего вздоха».