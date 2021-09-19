Единый день голосования — 2021

Трансляция «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России проходит единый — основной — день голосования на выборах в Госдуму РФ. В стране открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков в Татарстане. Проголосовать имеют право 108 млн россиян, в том числе 2,9 млн жителей нашей республики. О том, как проходят выборы, — в онлайн-трансляции «Реального времени».

12.10 К сожалению, многие наши законодатели пожилые и люди далекие от интернета, говорит Малькевич:

— Они не понимают ни масштаб бедствия, ни скорость распространения информации. Но это реалии наших дней, мы должны в этом наводить порядок, бороться за права честной журналистики, которая на примере Татарстана показывает, как настоящие профессиональное СМИ качественно отрабатывают освещение любых тем, в т ч избирательной кампании. Они должны получать бонусы и поддержку, нормально работать, не терять рекламодателя.

12.08 Член Общественной палаты заявил, что наказывать надо не бабушку, которая перекидывает в ватсапе фейковые сообщения своим родным, а того, кто сознательно их создает.

По его словам, надо продолжать разбираться с саморегулированием соцсетей. В идеале она не должна пропускать пост, не подкрепленный никакой ссылкой, никаким пруфом. И если человек заявляет в посте, что он стал свидетелем жуткой истории — должен приложить фото или видео. Иначе должна появляться красная метка, что информация может быть недостоверной.

12.04 Малькевич объяснил, как бороться с фейками:

— Максимальная открытость, работа журналистов, наблюдателей. Почему в Татарстане ситуация безопасная? Потому что блестяще работают СМИ, ОП тоже, и все в тесной связке. Великолепная работа избиркома, плюс летом прокачали все то можно через форумы «Мой Голос». В итоге все моментально прилетит. Закон о фейках безусловно будет отредактирован осенью новым составом Госдумы. Это должно быть наказуемо.

11.59 Он же назвал примеры фейков, которые встречаются в Татарстане

— Единственная ситуация, которая мне попалась в мониторинге, это история вчера про постановочную историю в поселке Радужный, УИК 2822. При этом, насколько я понимаю, там сразу появился иностранный журналист. Это удивительная тема: не в Казани, а приезжает он в небольшой нас пункт, целый журналист брит издания Индепендент, чтобы осветить чудовищное нарушение. Это, конечно, не очень хорошо. Изучаем, пишем. Целый британский корреспондент притащился в республику и поехал колесить по городам и весям. Значит, есть задачи, которые он должен решать. Хотя по его публикациям вижу, что в Иннополисе он тоже побывал, видео там записывал. Поглядим, что там будет. Поскольку он подбирает странные видео, он будет рассказывать про странные компании, переодетых людей, которые блуждают по участку.

Малькевич продолжил:

— Летом я говорил, что скорее всего, будут сообщения о том, что на участке закончились СИЗы, плохо пишет ручка, в туалете кончилось мыло. Поток таких сообщений и идет. Важно же создать объем: внимание, внимание, видим, что голосуют без масок! Ну предположим, это так. Но во-первых, я не вижу возможности запретить ему это сделать, иначе это будет нарушение его избирательных прав. Кроме того, это никак не влияет ни на результат, ни на что. Тем не менее, идет поток, чтобы измотать наблюдателей, членов УИК, взвинтить, и чтобы потом, отталкиваясь от присутствия иностранных корреспондентов и других деятелей на территории республики, устроить сцену. нужен дебош, картинка, яркое видео. Драка на избирательном участке! Еще что-то! Потому что нужно так называемое «мясо» для зарубежного читателя.

11.57 По словам Малькевич — фейки — старье, хлам, рухлядь.

— Вынимают видео 18,19 года. В Иркутске ситуацию разбираем, там нашли ролик 2013 года с деревянными урнами, постановочным голосованием и разноцветными бюллетенями. Его распространяют через ТикТок, и там 2 млн просмотров под видом свежего нарушения. Это технология создания и распространения фейков. При этом я много разговариваю про информационный фастфуд. Вы находитесь в Казани, в Татарстане. Сколько тысяч км от Казани до Иркутска? И если вы, торопясь в инфоцентр или по другим делам, вдруг получаете в мессенджер видео с пометкой: смотри, там в сибирской глубинке голосуют на пеньках в деревянной урне — расчет на то, что житель максимально удаленный от этих реалий, скажет: Даа, цивилизация еще не добралась. И на подкорке отложится, что в России, в глубине сибирских руд, бегают люди, отстреливаются от медведей и параллельно фальсифицируют результаты. Но параллельно жителям Сибири и дальнего востока вбрасывают фейки про Татарстан: дескать, там происходит что-то ужасное. И на это нацелены усилия фейкометов — чтобы жителям макрорегионов России рассказывают небылицы про жизнь там, где далеко и проверить невозможно.



11.55 Член Общественной палаты РФ назвал главные источник фейков:

— Во-первых, признанный иноагентом «Голос» со своей так называемой картой нарушений, во-вторых, КПРФ. Сложился такой странный дуэт. В основном их представители нам рассказывают о немыслимых чудовищных нарушениях, которые не подтверждаются. Активно работает бот-ферма зарубежная, украинская, которая прицельно бьет по Москве и Петербургу. Но я бы не расслаблялся, потому что РТ — республика многонациональная, дружная, и отдельным деятелям тоже захочется раскачать ситуацию здесь, так что бдительность надо не терять.



11.49 В нашем мониторинге есть регионы, которые захлестнули фейки- из Татарстана есть только единичные истории, массовых сообщений нет, отмечает Малькевич:

— Так что видеонаблюдение и общественные наблюдатели дают свой результат. Это не дает выдать желаемое кем-то за действительное. Никого из наблюдателей с участков не удаляли, заявлений о значимых нарушениях не поступало.

Он же высказался о проведении в Татарстане концертов в день выборов. Особенно стоить отметить последнюю цитату:



— С юмористической точки зрения, скажу: в оппозиционных СМИ читаем, что в РТ избирателей завлекают на участки концертами, частушками и ярмарками. Но это же традиция! Это же здорово, когда выборы облекают в праздничную атмосферу! Мы говорим о традиционном голосовании и в то же время разрабатываем альтернативные способы голосования. Надеюсь, что в следующие выборы те, кому не нравятся частушки, концерты и эчпочмаки, смогут голосовать дистанционно, попивая раф, латте...

11.44 Тем временем на связь с Единым информационными центром Татарстана вышел Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества.

— Радует, что инициативу, которая республика запустила в прошлом году, первой предложила, не испугавшись, пошла в народ (речь о блогера-наблюдателях — прим. ред.). В моем родном Санкт-Петербурге это реализуется и позволяет сбивать волну фейковой информации. За два дня 10 тысяч фейков о выборах мы получили. При том, что за весь период до этого их было 5. Причем впереди у нас еще все воскресенье, ночь и понедельник. Конечно, наблюдатели, владеющие технологией честного рассказа позволяют показывать все как есть на самом деле.

11.40 Глава ЦИКа России Элла Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению на выборах, в том числе со стороны представителей власти. Трансляция ведется на сайте избиркома.

По ее словам, ни от одной партии, участвующей в выборах в Госдуму, не поступало замечаний по поводу доступа к видеонаблюдению.

11.39 главы Нижнекамского и Пестречинского районов Айдар Метшин и Ильхам Кашапов. тоже проголосовали.

11.35 Свой голос отдал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, о чем сообщила его пресс-секретарь Римма Мухаметзаянова

11.33 На выборах проголосовал глава Минздрава Марат Садыков.

11.30 Максимальная явка по Татарстану зафиксирована в Балтасинском районе — 83,23%. Минимальная явка в районах Казани — 39,43% в Вахитовском районе.

11.24 Центральная избирательная комиссия Удмуртии фиксирует поступление достаточно большого количества жалоб — более десятка — о нарушениях на выборах в Госдуму, сообщил председатель ЦИК республики Вениамин Соломенников.

— Подготовительный период, когда все готовились собственно ко дню голосования, и сами дни голосования показали, что количество обращений и особенно жалоб было значительно больше, чем в предыдущую выборную кампанию в Государственную Думу, — сказал Соломенников журналистам в воскресенье.

Накануне ряд жалоб с учетом серьезности изложенных фактов были направлены в правоохранительные органы. Председатель ЦИК Удмуртии отметил, что «это все касалось поведения одного из кандидатов на избирательных участках».

Явка на выборах в Госдуму в Удмуртии по состоянию на 10:00 местного времени (9:00 мск) составила 30,37%.

11.22 Глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке №1500, расположенном в здании зеленодольского музыкального театра.

— Выборы проходят активно, соблюдаются все меры безопасности, в том числе, меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Считаю, что принять участие в голосовании — это важно для каждого из нас, ведь это наше с вами будущее, будущее наших детей, — сказал Михаил Афанасьев.

11.20 По состоянию на 12.00 19 сентября явка на выборах в Государственную думу в Башкирии составила 53.5%. В регионе проголосовало 1 миллион 608 тысяч избирателей. Об этом сообщила председатель регионального Центризбиркома Илона Макаренко.

Явка в Уфе чуть выше, чем в среднем по республике и составляет 54,38%. В других городах Башкортостана среднее значение явки — 42,91%, в районах — 60,68%.

В этом году в республике число избирателей до 30 лет составляет 547 тысяч человек или 17% от общего числа. Количество избирателей старше 80 лет составляет 127 тысяч или 4,2%.

11.19 Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию на 10:00 мск составила 35,69%, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.



Максимальная явка на выборах в Госдуму наблюдается в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне, минимальная — в Санкт-Петербурге.

11.11 На одном из участков Казани обнаружили забавную ситуацию, о которой тут же начали шутить.





11.09 Первыми закончили голосовать жители Камчатки и Чукотки — избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (11.00 мск).

11.08 Первые итоги голосования на выборах в Госдуму станут известны после 21.00 мск — ЦИК РФ.

11.07 На выборах проголосовал министр по делам молодежи Тимур Сулейманов. Он подчеркнул, что и молодежь Татарстана активно принимает участие на выборах.

— Важно отметить, что они не только используют свое активное избирательное право, но и участвуют в качестве наблюдателей. На примере дебатов, которые проходили последние 2 недели в городах республики, мы видим заинтересованность молодежи принимать самое активное участие в формировании актуальной повестки, — подытожил министр.

11.05 Сария Сабурская сообщила «Реальному времени», что, помимо избирателей в СИЗО, есть еще 22 тысячи в больницах, 4 тысячи — в ковидных госпиталях.

Если человек попадал в больницу внезапно, он не успевал воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», но независимо от этого мог проголосовать по заявлению в больнице. Данные об этом передавались в УИК, на котором он зарегистрирован по месту жительства.

11.03 В Татарстане на 10.00 проголосовали 60,5% избирателей, сообщил глава ЦИКа Андрей Кондратьев.

11.00 Мэрия Казани раскрыла время выхода артистов на праздничном концерте «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!».

10.58 Народное собрание Карачаево-Черкесии избрало действующего руководителя региона Рашида Темрезова главой республики.

10.56 По словам уполномоченного по правам человека Татарстана, в этом году также впервые заключили соглашение с татарским отделением Всероссийского общества глухих и системой ГЛОНАСС.

— Они могли позвонить по «Ватсапу» видеозвонком с сурдопереводчиком, чтобы им оказали содействие при проведении голосования.

10.53 Возвращаемся в Единый центр, где Сария Сабурская рассказала, как голосуют в СИЗО:

— Очень важно соблюдение норм на участках в СИЗО — их у нас 5. Достаточно серьезное количество — более 2 200 человек содержится там, и не все они имеют право голоса, так как среди них есть лица, в отношении которых вынесены приговоры судов. 1748 человек из СИЗО могли проголосовать. Все они стопроцентно были доставлены из своих камер на избирательный участок. Есть у нас и УИН — 100 человек, граждане, которые под домашним арестом. Право голосовать у них есть, никаких проблем для их голосования нет. Накануне выборов мы прошли по всем изоляторам, прошли по камерам, ознакомили людей с информацией о выборах.

10.51 По сообщениям СМИ, которые ссылаются на руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов» для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате.

Призовые баллы можно обменять на промокоды партнеров программы.

10.50 Сабурская рассказывает, что сегодня позвонила мама, у которой ночью у ребенка была высокая температура, и она попросила, чтобы к ней приехали на дом:

— Мы связались с участком, попросили председателя связаться с этой мамочкой и оказать содействие по этому адресу.

10.49 Нарушения избирательных прав граждан в нашей республике пока не было отмечено, подчеркнула Сабурская.

10.47 С 9 сентября работает горячая линия уполномоченного по правам человека — всего получили 70 звонков, они технического характера.

— Я подключена в видеорежиме ко всем избирательным участкам. Звонки: например, на участке члены УИК сидят без масок. Мы тут же вышли через видео на этот участок, факт не подтвердился. В другом случае был звонок о том, что якобы кабинки не имеют занавесок и нарушается тайна голосования. Также благодаря видеонаблюдению мы смогли посмотреть, и это тоже не подтвердилось. В основном в пятницу у нас спрашивали, где им голосовать и как найти участок. Безусловно, были вопросы, связанные со списками — сегодня, например, я свой список проверила — трагедия в моей семье была. И я спросила, соответствует ли список фактическому положению дел, — рассказала уполномоченный по правам человека в Татарстане.

10.45 Сария Сабурская рассказала, как организовано голосование в особых зонах и больницах Татарстана.

— У нас 46 временных ИУ, больницы, психиатрические больницы, СИЗО. Это значит, что если больной находится в красной зоне и хочет проголосовать, то члены комиссии, а это врачи, обеспечат ему такое право. Разумеется, если он чувствует себя нормально. Ведь если он в тяжелом состоянии в реанимации, до выборов ли ему?

10.44 К грустным новостям — в поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО на избирательном участке скончалась женщина, у которой остановилось сердце.

На место ЧП прибыли врачи скорой помощи. Как сообщает «Ямал-Медиа», они пытались запустить ее сердце. Пациентке прямо на месте сделали укол адреналина, делали непрямой массаж. Но, несмотря на все усилия реанимационной бригады медиков, женщину спасти не удалось.

10.42 Также иностранных экспертов удивило право избирателя принять у себя дома членов УИК и проголосовать там, подчеркнула Сабурская.

— А в Германии, например, в таком случае избирателю присылается конверт из комиссии, внутри бюллетень, который он заполняет, а потом отсылает обратно в конверте. По мнению господина Ульриха, эта практика, по сравнению с Россией, обеспечивает меньше прозрачности.

10.40 В Единый информационный центр пришла Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. Она рассказала о международных экспертах, которых принимали вчера:

— В пятницу мы посетили Арский и Бавлинский районы, около 7 избирательных участков в разных населенных пунктах. В субботу они работали в Лаишевском районе и в Казани. Настрой у них положительный, с большим интересом смотрели. Некоторые вещи их поразили: в первую очередь общественные наблюдатели — они к ним подходили и задавали вопросы. Вечером мы с ними посетили НОЦ в ОП, они увидели экраны на стене. Их поразила, особенно господина Ульриха из Германии, организация на этих участках доступной среды. Это и возможность доступа в здание, и бюллетени с таблицей Брайля на столе, и материалы, где с использованием Брайля была информация обо всех партиях, это просто его поразило. На одном из участков он обратил внимание, что кабинка приспособлена для колясочника, и там можно удобно сесть и заполнить бюллетень.

Господин Махмуд аль Хасан, как отметила Сабурская, сообщил, что выборы в РТ проходят абсолютно прозрачно, а опыт с камерами видеонаблюдения надо внедрять в избирательный процесс всех стран, чтобы выборы были честными.

10.33 А голосование на выборах в Госдуму тем временем началось в Киеве.

10.30 «РИА Новости» сообщает, что информационные ресурсы ЦИК в третий день голосования работают в штатном режиме.

10.26 Мэрия Казани опубликовала список детских программ на участках. Ранее о подобных активностях сообщали только Кировский и Московский районы.

10.22 Аюпова еще раз напомнила о концерте около «Ак Барс Арены»:

— Большой фестиваль на парковочной зоне развернется в 14.00. Разные направления по интересам: и детские площадки, и интеллектуальный досуг в виде литературного дворика, и творчество для старшего поколения по 14 направлениям, и молодежная площадка, где можно будет на караоке-станции попробовать себя. Можно посмотреть интересные спортивные и физкультурные направления. Там можно будет попробовать бросок в хоккей, керлинг. На этой же площадке — театр современного танца, московский театр «Унисон», иллюзионист из Питера. В общем, там разнообразная палитра активностей — развлекательных и интеллектуальных.

Параллельно будут идти концерты звезд — в дневном формате выступят артисты лейбла YUMMI. Потом Гузель Уразова, Фирдус Тямаев. А дальше у нас федеральные гости, артисты российской эстрады: диджей Filativ и Karas, рэпер Мот, Салават Фатхетдинов, потом выступление плавно перетечет в известную композицию «УмаТурман» в 20.10. В завершение — Олег Газманов вместе с хором Казани. В 22.00 — салют.

Вход на арену бесплатный для тех, кто проголосовал, по браслетам.



10.17 Отдельно оба спикера отметили фестиваль «Профсоюзная», под который от машин освободили полукилометровый участок одноименной улицы между Астрономической и Чернышевского.

— Я лично это наблюдала. Профсоюзная становится у нас центром клубной культуры, и сейчас вот идет продолжение, новая активность, я там вчера прошла, очень много людей было, и локация и формат очень интересные, — отметила Аюпова.

Высказался и Абзалов:

— Много говорят, что это субкультура, но на самом деле это традиции современного искусства превращаются в культурные тренды. Я благодарен организаторам, и комитет по делам детей и молодежи активно принимал участие. Мы благодарны правоохранителям, которые поддержали это мероприятие, эксцессов не было никаких. Очень интеллигентно, красиво, на большой сцене выступали современные исполнители, собравшие большое количество людей. При этом были открыты бары, можно было получить скидки там. Это было интересно, увлекательно и позитивно. Это главные выводы, которые можно было сделать сегодня.

10.13 Министр культуры Татарстана заявила, что очень хочет попасть на фестиваль «Вкусная Казань», но вряд ли успеет.

— Действительно «Вкусная Казань» очень вкусная. Представлены там и фермерские товары, и блюда народов нашей страны, и даже зарубежная кухня. Надо просто прийти, попробовать — это очень вкусно. И интересное музыкальное сопровождение. Очень интересно, — ответил ей Азат Абзалов.

— Я пищу духовную вчера поглощала, Азат Искандерович, физическую, — парировала Аюпова.



10.10 Ирада Аюпова отметила насыщенность культурных программ в эти дни:

— Если говорить об уличных мероприятиях, которые проходят во всех районах республики — везде музыка, везде массовые гуляния, целый день насыщенная программа. Но хотелось бы обратить внимание еще на одно событие: в кинотеатре «Мир» в Казани по предварительной записи можно посетить киносеансы бесплатно. Например, в 14.30 можно будет посмотреть фильм «Исэнмесез» Ильдара Ягафарова, который произвел большое впечатление на Казанском международном фестивале мусульманского кино.



Хотелось бы еще один короткий акцент сделать: сегодня идет и насыщенная программа по «Пушкинской карте». Дети могут посетить спектакли по ней. Нужно будет предварительно зарегистрироваться тоже, чтобы взять билеты. Вчера в Качаловском театре на постановке «Убить дракона» были 60 зрителей, которые купили билеты по «Пушкинской карте».

10.06 В Единый информационный центр РТ пришли министр культуры РТ Ирада Аюпова и начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов — рассказывать о культурных мероприятиях в день выборов.



— Хотелось бы поделиться собственными впечатлениями. Я позавчера заходила в музей ИЗО в районе обеда, семь человек стояли там с браслетами и прошли на экспозицию. Мы отмечаем высокую посещаемость в музеях республики. Тем более что сейчас открытие сезона идет, есть много театральных постановок. Идет Тинчуринский фестиваль — и никто не подгадывал под выборы. Не знаю, кто договаривался — то ли мы под выборы, то ли выборы под нас. Но событий действительно сейчас у нас очень много. Вчера открылся сезон Симфонического оркестра... — говорит Аюпова.



10.03 А в Москве, где явка составила чуть более 30%, разыграли еще пять однокомнатных квартир среди онлайн-избирателей.

Как сообщает ТАСС, голосующие на выборах в Москве онлайн получают СМС с кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10 тыс., 25 тыс. и 100 тыс. рублей.

10.00 Лидером по явке на выборах в России по итогам двух из трех дней голосования стала Чечня — там проголосовали 73,76% избирателей. Татарстан на шестом месте!



Средний показатель по России, согласно данным ЦИК, — 31,51%.

09.55 Корреспондент «Реального времени» из Башкирии сообщает, что по итогам второго дня голосования средняя явка по Уфе составила 49,09%, по городским округам Башкортостана — 36,74%, по районам — 51,54%.

По состоянию на 20 часов 18 сентября проголосовало 1 392 492 избирателя, что составляет 46,36%.

09.53 И снова Кировский и Московский районы Казани — там организовали специальную зону с едой и водой для собачек .

09.48 В Общественной палате РФ сообщили о выявлении около 10 тыс. фейков за два дня голосования.

Число ложных сообщений по сравнению с 17 сентября упало более чем вдвое.

09.43 В администрации Кировского и Московского районов сообщили, что сегодня с 8.00 до 20.00 на некоторых избирательных участках работают функциональные зоны.

Купить продукцию казанских самозанятых можно на участках:

в политехническом лицее №182;

в гимназии №75 на ул. Гагарина, д. 26а;

в школе №70;

в школе №55;

в школе №65.

09.40 Явка на выборах губернаторов девяти субъектов России на утро третьего дня голосования:

Явка на выборах главы — председателя правительства Республики Тыва — 53,80%.

Явка на выборах Чеченской Республики составляет 46,52%.



На выборах главы Республики Мордовия явка составляет 25,91%.

На выборах губернатора Тверской области явка незначительно выросла — 19,66%.

На выборах губернатора Тульской области отдали свои голоса 31,2% избирателей.

На выборах губернатора Хабаровского края явка не изменилась и составляет 20,66%.

На выборах губернатора Ульяновской области явка составляет 21,98%.

Явка в Белгородской области составляет 31,99%.

На выборах губернатора Пензенской области проголосовали 32,66%.

09.32 Свой голос отдал и депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров. Он проголосовал в Баку.



09.30 Премьер-министр Татарстан Алексей Песошин отдал свой голос на выборах депутатов в Госдуму.

Как и остальным избирателям, ему вручили браслет. Голосование проходило в школе №143 Ново-Савиновского района Казани.

На том же участке ранее проголосовала Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан.

09.25 Еще один вопрос от издания — проверяет ли Роспотребнадзор продуктовые мини-ярмарки на участках?



— У нас такой цели не стояло, на каждых выборах у нас предоставляется такая возможность приобретения. Но, когда специалисты идут на участки, безусловно, они смотрят на условия хранения, — ответила Патяшина.



09.21 В ответ на вопрос «Реального времени» о том, не боится ли Роспотребнадзор вечернего концерта, Марина Патяшина сообщила:

— С учетом того, что у нас эпидемиологическая обстановка напряженная, у нас опасения везде есть, даже на избирательных участках, где нет большого скопления народа.

Она напомнила правила нахождения людей на массовых мероприятий — прежде всего, это маски.

— Не нужно, наверное, приходить на массовые мероприятия лицам, кто на сегодня не защищен от новой коронавирусной инфекции.

09.18 Сегодня на избирательных участках привито более 600 человек от гриппа, от коронавируса — порядка 1 000 человек, отметил замминистра здравоохранения.

09.13 Марина Патяшина сообщила, что пункты вакцинации у казанского метро не вернутся, потому что стало прохладно, но в ТЦ продолжат работать.



09.10 Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко говорит, что в республике работают более 700 пунктов вакцинации на участках: где-то делают прививку от коронавируса, где-то — от гриппа — по согласованию с администрацией поликлиник и больниц.

— Сделать прививку можно только на 724 участках, при посещении участка необходимо уточнить, можно ли там провакцинироваться и от чего. В некоторых участках просто нет возможности создать пункт вакцинации. Выбирали те, где много избирателей и где есть для этого условия. Администрация УИКа и поликлиники сами решали, открывать там или нет, — сказал замминистра.

Например, если в школе или при стадионе есть медкабинет, там можно открыть такой пункт, отметила Патяшина.

К избирателям обратилась Патяшина:

— Это действительно замечательная возможность воспользоваться вакцинацией. Там отсутствуют риски заражения, потому что люди боятся идти в больницу. А здесь нет наплыва пациентов, это замечательная возможность привиться. Что касается прививки против ковида, она приоритетна на сегодня. А вакцинация против гриппа — хотела бы напомнить группы риска: люди, подверженные тяжелым формам гриппа, лица старше 60 лет, с хроническими заболеваниями дыхательной системы, ССС, эндокринной системы.

09.07 По словам Патяшиной, серьезных замечаний нет. За два дня выявили два человека с повышенной температурой.

— В процессе мы все три дня проводим инспекцию участков, серьезных замечаний не видим, все меры профилактики соблюдаются, и никаких рисков на сегодня мы не видим. Входной контроль — одна из мер безопасности, замер температуры при входе. Два человека было выявлено с повышенной температурой за два дня. Люди не допускаются на участок, вблизи с участком есть отдельное помещение со сверхмерами предосторожности. Комиссия одевается в медхалаты и предоставляет право ему там проголосовать, — подчеркивает Патяшина.

09.05 Все УИКи обследовали 243 специалиста Роспотребнадзора по РТ, отмечает Патяшина.

— Несущественные замечания были, которые касались не расстановки мебели, отсутствия указателей. Это было, потому что дети еще учились в школах. Но в четверг к вечеру все участки были полностью готовы к началу работы. На участках предусмотрены меры даже больше, чем в рекомендациях. Например, специальные защитные экраны у членов комиссий, защитные щитки. Предусмотрена была дезинфекция помещений двукратная: в ночь с четверга на пятницу, и по завершению выборов она будет проведена. Чтобы учреждение начало работать в штатном режиме и никаких рисков заражения не было, — сказала глава ведомства.

09.00 В Единый информационный центр пришли глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина и заместитель министра здравоохранения Владислав Виниченко.

— Эпидситуация остается напряженной, но избирательная кампания в условиях пандемии проводится не в первый раз. Рекомендации по безопасности на участках были изданы ФС РПН еще в июне. И вся подготовка началась сразу после их получения. Новшества по сравнению с прошлым годом — рекомендовано привлекать членов УИК, у которых есть прививка против коронавирусной инфекции. 63% лиц на сегодня имеют полный завершенный курс вакцинации, — говорит Патяшина.



08.55 Количество постов по хештегу #МойТатарстан в Instagram уже перевалило за 104 тысячи — именно по этому тегу жители республики публикуют кадры с избирательных участков.

Напомним, челлендж #МойТатарстан до 19 сентября. Каждый житель республики, который выложил фотографию, сможет выиграть iPhone 12. Розыгрыши будут проходить каждый час с 08.00 до 20.00 в прямом эфире сообщества проекта «ВКонтакте» «Народный Татарстан».

08.50 Не обходится и без эксцессов: на избирательном участке территориальной избирательной комиссии №237 в Кемерово будут частично аннулированы результаты.

Накануне там был зафиксирован вброс бюллетеней в урну. На записи с камер видеонаблюдения видно, как женщина, достает бюллетени и опускает их в урну.

По данным избиркома Кемеровской области, явка на выборах по данным на 10.00 (06.00 мск) 19 сентября составила 58,79%.

08.48 Представляем небольшую сводку того, как голосуют в других регионах России:

Явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн-голосования за два дня превысила 34%.



Явка избирателей на выборы в Госдуму в Дагестане за два дня составила 49,9%.



В Омской области явка на выборах депутатов Государственной Думы и законодательного собрания региона составляет 24%.

Явка на выборах в Самарской области за два дня голосования составила 26,63%.



В Мордовии явка на выборах за два дня голосования составила более 45%. Там, кроме выборов в Госдуму, проходят выборы главы региона, на пост в том числе претендует экс-министр экономики Татарстана, врио главы республики Артем Здунов.

08.43 Тем временем голосование на выборах депутатов Госдумы РФ стартовало в других странах: на Кипре, в Индии, Австралии, Японии, Киргизии, во Вьетнаме.

08.39 Сенатор Андрей Климов сообщил, что западные СМИ и политики сразу по завершении выборов в России начнут кампанию по дискредитации приехавших в РФ иностранных наблюдателей:

— По результатам анализа стекающейся в комиссию информации с понедельника начнется дискредитация тех иностранцев, кто осуществлял у нас наблюдение за выборами. Их начнут дискредитировать через западные СМИ, через выступления разного рода политиков и экспертов.

08.33 Как передает корреспондент «Реального времени», на участке №241 в школе №143 развернута торговля. Сегодня там голосует премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Растительное масло там продается по цене 90 рублей за литр, сахар — 44 рубля за кг, а мука 2 кг стоит 55 рублей. Еще реализуется бытовая химия по регулярным ценам.

08.26 По данным ТАСС, наблюдатели от МПА СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на начало последнего дня голосования.

Кроме того, не фиксируются и проблемы, связанные с электронным голосованием, которое есть в Москве и некоторых других регионах России.

08.25 В целом по России явка, по данным ЦИКа, во второй день голосования на выборах депутатов Госдумы увеличилась до 31,51%.

К вечеру первого дня она составила 16,85% без учета досрочного и электронного голосования, а также зарубежных участков.

08.23 А «Реальное время» напоминает, что сегодня с 14.00 до 22.00 на площадке около стадиона «Ак Барс Арена» будет организован большой праздник — его можно посетить по браслету «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!», который выдается каждому проголосовавшему.

Для казанцев выступят Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы «Ума Турман», Филатов и Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.

08.20 Брифинг Кондратьева завершился. Следующей в Единый информационный центр по плану придет глава Роспотребнадзора Марина Патяшина и расскажет о санитарно-эпидемиологической ситуации.

08.18 На брифинге журналист сообщил главе ЦИКа Татарстана, что в Куюках видели автобус, в котором избирательный участок.

— Придомовых голосований на пеньках и на полянках нет, они под запретом. Организуются выездные голосования только на территориях со сложной транспортной доступностью, список таких территорий опубликован на сайте ЦИК РТ, — уже в который раз объяснил Кондратьев.

08.15 Кондратьева порадовал тот факт, что на выборах в качестве наблюдателей много молодежи:

— Я всегда себя винил, что недорабатываем с молодежью, с информированием. Сегодня молодежь идет голосовать, это видно. Главное, что меня порадовало, — большое количество молодежи среди наблюдателей. С желанием работать, с высокой ответственностью. Я за долгое время работы с молодежью был настроен, что она аполитична. Но сейчас приезжаешь на участок, видишь молодые лица, которые работают. Я этому обстоятельству очень рад.



08.13 В избиркоме отмечают повышенный интерес к голосованию на дому.

— Мы понимаем, что пандемия вносит свои корректировки. Мы видим, что есть люди, боящиеся общественных пространств. Порядка 10% проголосовало на дому. Но сегодня еще целый день до 2-х часов, тогда мы сразу ознакомим вас с точными цифрами голосования на дому, — отмечает глава ЦИКа.

08.12 Сегодня будет оперативная информация по явке: на 10, на 12, на 15 и на 18 часов.

Телефон горячей линии ЦИКа РТ — 292-84-33.

— Можно писать и на портал ЦИК, и во всех соцсетях. Мы готовы к главному единому дню голосования, — говорит Кондратьев.

08.10 И коллегам на местах Кондратьев напомнил:

— Есть небольшая расслабленность в плане масок, мы видим это по камерам. Я проговорил это еще раз со всеми УИКами.

08.08 Напомнил глава ЦИК РТ и о приезде международных экспертов:

— Внимание к проведению наших выборов пристальное, приехали международные наблюдатели и эксперты. Они отлично подготовлены, профессионально знают наше избирательное право. В целом они, конечно, понимают, что серьезнейшие меры были приняты по профилактике коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что и сегодня этот ритм надо сохранить.



08.07 На сегодня сформирована дополнительная группа быстрого реагирования на сообщения об инцидентах, отмечает Кондратьев:

— Все в штатном режиме, есть отдельные звонки от граждан. По всем обращениям проводится оперативная тщательная проверка. Незамедлительные решения принимаются на месте, с выездом. Вчера таких выездов было заметно меньше, чем в пятницу. На настоящий момент жалоб в ЦИК на нарушение законодательства не поступало. Было сообщение об отсутствии нумерации книги со списком избирателей. Доводы частично подтвердились, замечания оперативно устранены.

08.05 Кондратьев отдельно напоминает, что до 14.00 принимаются заявки на голосование на дому. Можно позвонить в УИК и оставить устное обращение или передать через доверенных лиц непосредственно на УИК.

— Как показали прошедшие два дня, это колоссальная нагрузка на УИКи, но мы с этим справимся, — отмечает глава ЦИКа.



08.03 А тем временем в Едином информационном центре РТ глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев проводит брифинг.

— «Ростелеком» за прошедшую ночь сбоев в работе камер не нашел. 2 810 участков, мы понимаем, что это порядка 5 тысяч камер. Есть районы, где были отключения электроэнергиии. Камеры дают небольшой сбой — за прошедшую ночь было 7 кратковременных отключений камер. По каждому из них будет составлен акт, — говорит он.



08.02 Явка по Татарстану к концу второго дня голосования на выборах в Госдуму составила 57,5%. Об этом сообщает ЦИК РТ со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы» по состоянию на 20.00.

В Татарстане активным избирательным правом обладают 2 931 939 жителей республики.

08.00 Доброе утро! В Татарстане стартовал третий день голосования, а «Реальное время» начинает текстовую трансляцию.