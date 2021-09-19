Станет ли «Профсоюзная» традиционным фестивалем?

Главную клубную улицу Казани вчера впервые в новейшей истории города перекрыли почти наполовину

Фото: Максим Платонов

Во второй день выборов прошел фестиваль «Профсоюзная», под который от машин освободили полукилометровый участок одноименной улицы между Астрономической и Чернышевского и заполнили его спортивными, познавательными, танцевальными активностями. Таким образом, давно обговариваемая идея делать улицу, которая давно считается средоточием клубов и баров, пешеходной воплотилась в жизнь — пусть и всего лишь на один день.

Пятьсот метров — это много?

По сути, «Профсоюзная» — первое крупное мероприятие нового председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани Минтимера Нугманова, который занял этот пост в начале июля. Несмотря на то, что суббота была вторым днем выборов, обошлось без каких-либо призывов посетить избирательные участки. Флаги, висящие на столбах, явно были развешены в рамках общегородского плана. Некоторые бары и рестораны предлагали специальные скидки для обладателей браслета «Я проголосовал!/ Мин тавыш бирдем!», но вечером, когда публики было особенно много, нельзя сказать, что именно в этих заведениях оказалось больше посетителей. Немало их было везде, как и полагается в субботний вечер.

Мероприятия фестиваля начались в три часа дня. Автомобилисты узнавали, что им сегодня не проехать далее Астрономической, видя ограждения с символикой мероприятия и пару «КамАЗов», так что на перекрестке иногда появлялись заторы. При этом пространства для активностей было предостаточно.

Кажется, если «Профсоюзную» и делать если не ежемесячной (в летний сезон), то хотя бы раз в год, то перспектив у нее много. Оказывается, и на полукилометре можно творить с прицелом на пятилетку вперед.

Участники турнира по настольному теннису «Прыг-Скок» определились заранее — это были команды от промо-групп, редакций, магазинов-партнеров. А вот в хип-хоп-баттле мог принять любой желающий, записавшись на месте — днем это была самая массовая площадка, и это понятно: за экстремальным спортом и хип-хопом у нас неплохо присматривают.

Любители спокойных активностей окружили блогера-экскурсовода Джамилю Лукманову, которая тщетно пыталась говорить на фоне музыки играющих диджеев. В итоге она попросила несколько десятков гостей подойти максимально близко и продолжила излагать факты. Было отрадно видеть, что пользуется она проверенным источниками: при нас Лукманова рассказывала про советский тир за Домом печати.

Внушительная очередь стояла и на парковку отеля «Ногай». Здесь показывали спектакль «Сережа» от фонда «Живой город» (обычно он идет в здании бывшего ЗАГСа на улице Мусы Джалиля). В этот раз единственную роль в спектакле — охранника — играл актер ТЮЗа, заслуженный артист РТ Павел Густов. Спектакль очень простой — «Сережа» танцует, звучит голос, рассказывающий о нем, а потом к танцу присоединяются все желающие.

На фоне Дворянского собрания утвердились стрит-арт-художники — они рассказали, что работают тут с девяти утра, украшая строительный забор. Только один из них, Sly Dog, казанец. Остальные же иногородние — Григорий Taur и Денис Dendy из Санкт-Петербурга, Миша Vert — из Владивостока, Tony Stork — екатеринбуржец, а Висилий TSWET — из Костромы. Порой кто-то решался к ним подойти (в основном, дети), и художники помогали им, объясняя, как работают баллончики с краской.

В книжном шатре можно было купить издания Эриха Фромма, Мишеля Фуко и популярную «Кэтрин Сандерсон: Громкое молчание хороших людей. Буллинг, троллинг, харассмент и другие поводы остаться в стороне», а также пластинки ЛСП и Лил Скайса. Занятным маркетом был тот, где торговали цветами и растениями, причем многие из них можно было сорвать и попробовать. Тем не менее, лидировали по посещению среди тихих развлечений мастер-классы. В этом шатре сидела молодежь, усердно расписывавшая шоперы и значки по трафаретам.



Клубы — лекторам! Музыку — улицам!

Идет второй час фестиваля. В баре Kommunalka идет лекция. При этом само заведение не работает — оно открывается только в пять. В одном из залов демонстрируются слайды, а работники соседнего бара, More, рассказывают, как решили сделать свой бизнес более экологичным — отказались от трубочек, добились того, чтобы на чеках печатали меньше информации, а из самих чеков делают подставки под стаканы. При этом признаются, что обойдя все эко-компании, пришли к выводу, что самим там ловить нечего.

Формат лекции наводит на очевидно простую мысль: множество ночных заведений днем простаивают, так почему бы не задействовать их под просветительскую деятельность? Правда, непонятно, насколько это будет прибыльно для самих заведений, но так они хотя бы будут восполнять пробелы в городском активизме.

К вечеру диджеев сменяют живые музыканты, растет и количество публики. Около девяти публика плотно заполняет пространство вдоль фабрики «Адонис», так, что до Чернышевской тут уже не пройдешь. Изначально заявленные группы СБПЧ и «Хлеб» заменили артисты другого формата. Первым выступает патимейкер-дуэт VOLAC. Вслед — певица Тося Чайкина. Любопытно, что петербургская музыкантша меломанам известно давно: в 16 лет она создала проект More Oblakov, о котором активно писали СМИ, а потом начала сольную карьеру, меняя иногда псевдонимы. Интересно, что Тося Чайкина — средняя дочка Александра Сладковского, руководителя Государственного симфонического оркестра РТ. Как он рассказывал в интервью «Казанскому репортеру»: «Средняя дочь поет попсу. Она — автор-исполнитель со своим фирменным именем, вторым, творческим — Тося Чайкина. Она сама играет на барабанах, на рояле, на всем, на чем возможно, прекрасно поет, пишет тексты. У нее своя дорога, она имеет на это право, и я ее всячески поддерживаю». В последние годы ее карьера пошла резко вверх — в частности, она начала сотрудничать с актрисой Ириной Горбачевой.

Фото: kazanfirst.ru

Интеллигентный настрой вечера сохраняет Zoloto — Владимир Золотухин активно поет с залом, а впервые услышавшие эти песни казанцы называют его «вторым Агутиным». Заканчивает вечер Антоха MC в обычной для себя манере всеобщего праздника и танцев.

При этом, если зайти в какой-либо еще бар, там идет своя жизнь. Более того, некоторые люди, стоя на Баумана, в 20 шагах от входа на фестиваль, не подозревали о его проведении.

Чего еще не хватало?

Очень простая фотозона. Мусор на столах. Мало общественных туалетов. Один язык во всей навигации, которая, впрочем, мало помогала в ориентировке. Явно недостаточное количество привлеченных сообществ. Возможно, кого-то смутило время и повод проведения, хотя праздник в честь дня выборов можно превратить в тусовку социально активных граждан, вопрос лишь в подаче информации. Отметим, что многие встреченными нами гости начинали определять, какие артисты сегодня играют «просто так», а какие — приглашены под выборы.

Что несомненно, такой городской фестиваль Казани нужен — благо, его провели в абсолютно удачном месте, где нет жилых домов, зато много общественных пространств. Все крупные мероприятия столицы страдают одним — они обычно проходят на каких-то открытых всем ветрам площадях, в них очень много от советских отчетников. Безусловно, надо осваивать историю этого места, «давать микрофон» различным сообществам, использовать возможности поперечных улиц. А главное — проводить это в теплые летние дни.



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