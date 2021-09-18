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Антибаттл бабушек и «шефов», мастер-классы и продуктовый клад — как открывалась «Вкусная Казань»

20:00, 18.09.2021

Заявленного гвоздя программы — баттла татарских бабушек и шеф-поваров так и не случилось

Антибаттл бабушек и «шефов», мастер-классы и продуктовый клад — как открывалась «Вкусная Казань»
Фото: Максим Платонов

На площади перед Дворцом земледельцев в столице Татарстана стартовал фестиваль «Вкусная Казань». Фестиваль проходит с 2016 года и успел хорошо себя зарекомендовать. Как заявляла директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, в 2016 году, на самом старте, его посетили порядка 20 тысяч гостей, а в 2019 году — уже 65 тысяч. У мероприятия широкий временной диапазон — с 10.00 до 21.00. Обед и мастер-классы днем, а «тусовка» — уже вечером. О том, как проходил самый вкусный татарский фестиваль 2021-го — в материале «Реального времени».

Баттла не случилось

На фестивале впервые прошла шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров». На стороне бабушек были опытные работники общественного питания из ресторана «Татарская усадьба» и кафе «Сказка», а на стороне шеф-поваров — студенты КИУ и торгово-экономического техникума Казани, которые еще только в начале кулинарного пути. Готовили традиционные татарские блюда: лепили и нарезали лапшу-токмач, лепили перемячи и кияу-пилмен.

— Тесто не поднимается, замерзло! — говорит бабушка, лепя очередной перемяч, — а еще лепить пельмени!

Организаторы заявляли, что это будет именно состязание, в котором зрители должны определить победителя. Однако со сцены нам заявили сразу — «это не баттл, это обмен опытом».

Стоит отметить, что формат баттла очень востребован в современной культуре и воспринимается положительно. Такие состязания проводятся во многих сферах культуры: например, в рэпе, поэзии и музыке. Гастрономия — тоже часть культуры, и немаловажная. Формат состязания в ней весьма интересен, и идея привлечь для этого бабушек — хороша. Жаль, что это осталось лишь в релизах и не смогло набрать мощность ввиду осторожности организаторов. Со сцены так и сказали: «Не хотим никого обидеть — победила дружба».

Именно шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров» заявлялось как ноу-хау и центр фестиваля «Вкусной Казани», но не получило должного размаха. Впрочем, зрители остались довольны: их угостили супом, перемячами и пельменями, а что еще нужно для счастья?

После состязания одна из бабушек-поваров поспешила налить себе тарелку супа. «Мы — самые голодные!» — сказала она. Ведущий Айрат Загриев замечал, что у участников на холоде мерзнут руки. Но Лилия-апа поделилась, что в такой дружелюбной обстановке даже не чувствовала холода, и что ей было приятно угощать гостей и слышать так много благодарностей.

Лилия-апа рассказала, что работает в сфере общественного питания примерно 40 лет. Перемячи она готовит за 30 минут. Механизм уже отлажен: тесто и мясо заготавливаются заранее. Ловкие движения опытных рук — и ароматное блюдо готово.

На шоу бабушки приготовили блюда, а молодые повара должны были их повторить и добавить что-то свое. Например, студент Казанского торгово-экономического техникума Рафис Замялетдинов решил сделать яркое тесто для пельменей. Получилось необычно.

Фестиваль, угощения и мастер-классы

На фестивале были представлены 50 точек с угощениями от рестораторов, а еще проходили мастер-классы по приготовлению национальных блюд и правилам татарской чайной церемонии. Посетители могли приобрести гастрономические сувениры, которые есть только в Татарстане. Именно на эту зону старались сделать акцент, поскольку она должна подтвердить статус Казани как гастрономической столицы России.

Закупиться действительно можно было по полной программе: на прилавках располагались как готовые блюда, так и разнообразные продукты от мяса до специй и сладостей. В большинстве продуктовых точек продукцию можно продегустировать. На фестивале можно купить ножи, разделочные доски, авторскую посуду и прочую кухонную утварь или же приятные бонусы — броши, куклы, игрушки.

Проходили и мастер-классы, на которых повара делились профессиональными секретами. Например, член гильдии шеф-поваров Татарстана Ильнар Гайнутдинов сегодня показывал, как готовить томленую говядину с соусом из нута и цветной капусты с черносливом. Но только Дворцом земледельцев проведение фестиваля не ограничилось: заведения, которые не смогли присоединиться к фестивалю на площадке, организовали мастер-классы по национальной кухне в собственных залах.

Как отмечала ранее Дарья Санникова, такие фестивали важны для продвижения бренда «Гастрономическая столица России», который в этом году зарегистрировала Казань. С помощью бренда в Казань надеются привлечь больше туристов. И действительно, приезжих было много: на сегодняшнем мероприятии побывали жители Москвы и Подмосковья, Уфы и Тольятти.

Гости из Москвы отозвались о фестивале положительно: «Отличный фестиваль, нравится. Вот попробовали бургер, халву и копченое мясо. Особенно понравилась халва. И организация фестиваля на уровне».

Еще одна бабушка, гостья фестиваля Назира Еналеева поделилась, что приехала на фестиваль после голосования на выборы депутатов в Госдуму: «Слышала, что проходит фестиваль, нужно съездить, думаю, раз на улицу вышла (смеется). Блюда понравились, очень вкусные. Поеду домой с гостинцами».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Маргарита Головатенко, фото: Максим Платонов
Общество Татарстан

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