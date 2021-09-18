Антибаттл бабушек и «шефов», мастер-классы и продуктовый клад — как открывалась «Вкусная Казань»
Заявленного гвоздя программы — баттла татарских бабушек и шеф-поваров так и не случилось
На площади перед Дворцом земледельцев в столице Татарстана стартовал фестиваль «Вкусная Казань». Фестиваль проходит с 2016 года и успел хорошо себя зарекомендовать. Как заявляла директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, в 2016 году, на самом старте, его посетили порядка 20 тысяч гостей, а в 2019 году — уже 65 тысяч. У мероприятия широкий временной диапазон — с 10.00 до 21.00. Обед и мастер-классы днем, а «тусовка» — уже вечером. О том, как проходил самый вкусный татарский фестиваль 2021-го — в материале «Реального времени».
Баттла не случилось
На фестивале впервые прошла шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров». На стороне бабушек были опытные работники общественного питания из ресторана «Татарская усадьба» и кафе «Сказка», а на стороне шеф-поваров — студенты КИУ и торгово-экономического техникума Казани, которые еще только в начале кулинарного пути. Готовили традиционные татарские блюда: лепили и нарезали лапшу-токмач, лепили перемячи и кияу-пилмен.
— Тесто не поднимается, замерзло! — говорит бабушка, лепя очередной перемяч, — а еще лепить пельмени!
Организаторы заявляли, что это будет именно состязание, в котором зрители должны определить победителя. Однако со сцены нам заявили сразу — «это не баттл, это обмен опытом».
Стоит отметить, что формат баттла очень востребован в современной культуре и воспринимается положительно. Такие состязания проводятся во многих сферах культуры: например, в рэпе, поэзии и музыке. Гастрономия — тоже часть культуры, и немаловажная. Формат состязания в ней весьма интересен, и идея привлечь для этого бабушек — хороша. Жаль, что это осталось лишь в релизах и не смогло набрать мощность ввиду осторожности организаторов. Со сцены так и сказали: «Не хотим никого обидеть — победила дружба».
Именно шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров» заявлялось как ноу-хау и центр фестиваля «Вкусной Казани», но не получило должного размаха. Впрочем, зрители остались довольны: их угостили супом, перемячами и пельменями, а что еще нужно для счастья?
После состязания одна из бабушек-поваров поспешила налить себе тарелку супа. «Мы — самые голодные!» — сказала она. Ведущий Айрат Загриев замечал, что у участников на холоде мерзнут руки. Но Лилия-апа поделилась, что в такой дружелюбной обстановке даже не чувствовала холода, и что ей было приятно угощать гостей и слышать так много благодарностей.
Лилия-апа рассказала, что работает в сфере общественного питания примерно 40 лет. Перемячи она готовит за 30 минут. Механизм уже отлажен: тесто и мясо заготавливаются заранее. Ловкие движения опытных рук — и ароматное блюдо готово.
На шоу бабушки приготовили блюда, а молодые повара должны были их повторить и добавить что-то свое. Например, студент Казанского торгово-экономического техникума Рафис Замялетдинов решил сделать яркое тесто для пельменей. Получилось необычно.
Фестиваль, угощения и мастер-классы
На фестивале были представлены 50 точек с угощениями от рестораторов, а еще проходили мастер-классы по приготовлению национальных блюд и правилам татарской чайной церемонии. Посетители могли приобрести гастрономические сувениры, которые есть только в Татарстане. Именно на эту зону старались сделать акцент, поскольку она должна подтвердить статус Казани как гастрономической столицы России.
Закупиться действительно можно было по полной программе: на прилавках располагались как готовые блюда, так и разнообразные продукты от мяса до специй и сладостей. В большинстве продуктовых точек продукцию можно продегустировать. На фестивале можно купить ножи, разделочные доски, авторскую посуду и прочую кухонную утварь или же приятные бонусы — броши, куклы, игрушки.
Проходили и мастер-классы, на которых повара делились профессиональными секретами. Например, член гильдии шеф-поваров Татарстана Ильнар Гайнутдинов сегодня показывал, как готовить томленую говядину с соусом из нута и цветной капусты с черносливом. Но только Дворцом земледельцев проведение фестиваля не ограничилось: заведения, которые не смогли присоединиться к фестивалю на площадке, организовали мастер-классы по национальной кухне в собственных залах.
Как отмечала ранее Дарья Санникова, такие фестивали важны для продвижения бренда «Гастрономическая столица России», который в этом году зарегистрировала Казань. С помощью бренда в Казань надеются привлечь больше туристов. И действительно, приезжих было много: на сегодняшнем мероприятии побывали жители Москвы и Подмосковья, Уфы и Тольятти.
Гости из Москвы отозвались о фестивале положительно: «Отличный фестиваль, нравится. Вот попробовали бургер, халву и копченое мясо. Особенно понравилась халва. И организация фестиваля на уровне».
Еще одна бабушка, гостья фестиваля Назира Еналеева поделилась, что приехала на фестиваль после голосования на выборы депутатов в Госдуму: «Слышала, что проходит фестиваль, нужно съездить, думаю, раз на улицу вышла (смеется). Блюда понравились, очень вкусные. Поеду домой с гостинцами».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым