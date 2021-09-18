Антибаттл бабушек и «шефов», мастер-классы и продуктовый клад — как открывалась «Вкусная Казань»

Заявленного гвоздя программы — баттла татарских бабушек и шеф-поваров так и не случилось

Фото: Максим Платонов

На площади перед Дворцом земледельцев в столице Татарстана стартовал фестиваль «Вкусная Казань». Фестиваль проходит с 2016 года и успел хорошо себя зарекомендовать. Как заявляла директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, в 2016 году, на самом старте, его посетили порядка 20 тысяч гостей, а в 2019 году — уже 65 тысяч. У мероприятия широкий временной диапазон — с 10.00 до 21.00. Обед и мастер-классы днем, а «тусовка» — уже вечером. О том, как проходил самый вкусный татарский фестиваль 2021-го — в материале «Реального времени».

Баттла не случилось



На фестивале впервые прошла шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров». На стороне бабушек были опытные работники общественного питания из ресторана «Татарская усадьба» и кафе «Сказка», а на стороне шеф-поваров — студенты КИУ и торгово-экономического техникума Казани, которые еще только в начале кулинарного пути. Готовили традиционные татарские блюда: лепили и нарезали лапшу-токмач, лепили перемячи и кияу-пилмен.

— Тесто не поднимается, замерзло! — говорит бабушка, лепя очередной перемяч, — а еще лепить пельмени!

Организаторы заявляли, что это будет именно состязание, в котором зрители должны определить победителя. Однако со сцены нам заявили сразу — «это не баттл, это обмен опытом».

Стоит отметить, что формат баттла очень востребован в современной культуре и воспринимается положительно. Такие состязания проводятся во многих сферах культуры: например, в рэпе, поэзии и музыке. Гастрономия — тоже часть культуры, и немаловажная. Формат состязания в ней весьма интересен, и идея привлечь для этого бабушек — хороша. Жаль, что это осталось лишь в релизах и не смогло набрать мощность ввиду осторожности организаторов. Со сцены так и сказали: «Не хотим никого обидеть — победила дружба».

Именно шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров» заявлялось как ноу-хау и центр фестиваля «Вкусной Казани», но не получило должного размаха. Впрочем, зрители остались довольны: их угостили супом, перемячами и пельменями, а что еще нужно для счастья?

После состязания одна из бабушек-поваров поспешила налить себе тарелку супа. «Мы — самые голодные!» — сказала она. Ведущий Айрат Загриев замечал, что у участников на холоде мерзнут руки. Но Лилия-апа поделилась, что в такой дружелюбной обстановке даже не чувствовала холода, и что ей было приятно угощать гостей и слышать так много благодарностей.

Лилия-апа рассказала, что работает в сфере общественного питания примерно 40 лет. Перемячи она готовит за 30 минут. Механизм уже отлажен: тесто и мясо заготавливаются заранее. Ловкие движения опытных рук — и ароматное блюдо готово.

На шоу бабушки приготовили блюда, а молодые повара должны были их повторить и добавить что-то свое. Например, студент Казанского торгово-экономического техникума Рафис Замялетдинов решил сделать яркое тесто для пельменей. Получилось необычно.



Фестиваль, угощения и мастер-классы

На фестивале были представлены 50 точек с угощениями от рестораторов, а еще проходили мастер-классы по приготовлению национальных блюд и правилам татарской чайной церемонии. Посетители могли приобрести гастрономические сувениры, которые есть только в Татарстане. Именно на эту зону старались сделать акцент, поскольку она должна подтвердить статус Казани как гастрономической столицы России.

Закупиться действительно можно было по полной программе: на прилавках располагались как готовые блюда, так и разнообразные продукты от мяса до специй и сладостей. В большинстве продуктовых точек продукцию можно продегустировать. На фестивале можно купить ножи, разделочные доски, авторскую посуду и прочую кухонную утварь или же приятные бонусы — броши, куклы, игрушки.

Проходили и мастер-классы, на которых повара делились профессиональными секретами. Например, член гильдии шеф-поваров Татарстана Ильнар Гайнутдинов сегодня показывал, как готовить томленую говядину с соусом из нута и цветной капусты с черносливом. Но только Дворцом земледельцев проведение фестиваля не ограничилось: заведения, которые не смогли присоединиться к фестивалю на площадке, организовали мастер-классы по национальной кухне в собственных залах.

Как отмечала ранее Дарья Санникова, такие фестивали важны для продвижения бренда «Гастрономическая столица России», который в этом году зарегистрировала Казань. С помощью бренда в Казань надеются привлечь больше туристов. И действительно, приезжих было много: на сегодняшнем мероприятии побывали жители Москвы и Подмосковья, Уфы и Тольятти.

Гости из Москвы отозвались о фестивале положительно: «Отличный фестиваль, нравится. Вот попробовали бургер, халву и копченое мясо. Особенно понравилась халва. И организация фестиваля на уровне».

Еще одна бабушка, гостья фестиваля Назира Еналеева поделилась, что приехала на фестиваль после голосования на выборы депутатов в Госдуму: «Слышала, что проходит фестиваль, нужно съездить, думаю, раз на улицу вышла (смеется). Блюда понравились, очень вкусные. Поеду домой с гостинцами».



1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов