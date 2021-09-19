«Это уже не выборы, это торжественный проект для всех»

Что думают иностранные эксперты об организации выборов в Татарстане

Иностранные эксперты, прибывшие в Татарстан для ознакомления с российской избирательной системой, отметили высокую явку на выборах, хорошую организацию процесса с точки зрения антиковидных мер, создание условий для волеизъявления людей с ограниченными возможностями здоровья, наличие видеокамер, фиксирующих процесс. Своим мнением они поделились на встрече в Центральной избирательной комиссии Татарстана с главой республиканского избиркома Андреем Кондратьевым. А тот в свою очередь поведал экспертам, что в Татарстане выборы — это праздник, а его семья ходит на них в полном составе.

Застраховали всех членов избирательных комиссий

За ходом голосования на выборах в Татарстане наблюдают иностранные эксперты, которые посещают избирательные участки не только в Казани, но и в ее пригородах, и в близлежащих районах. В составе делегации — представители Германии, Сирии и Мавритании. В субботу они встретились с председателем ЦИК Андреем Кондратьевым. Он отметил, что присутствие таких экспертов во время избирательной кампании — знаковое событие с точки зрения открытости самого процесса, это важно для тех, кто его организовывает.

— Возможность обмена опытом и изучение аспектов организации выборов в других странах способствует развитию избирательного процесса, — констатировал Кондратьев.

Он рассказал гостям о процедуре голосования и о количестве кандидатов и партий. Руководитель ЦИК объяснил, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в избирательный процесс, поэтому и было организовано трехдневное голосование. Это позволило обеспечить эпидемиологическую безопасность. Все избирательные участки заранее были обеспечены средствами защиты. Кроме того, Татарстан стал единственным регионом в России, в котором все 2,2 тысячи членов участковых комиссий были застрахованы от коронавирусной инфекции на время проведения выборов и после них.

— Мы понимаем, что, создав безопасные условия на избирательных участках, мы тем самым укрепим доверие к системе, что мы делаем само место для голосования безопасным, обеспечивая всеми необходимыми профилактическими мероприятиями, — объяснял Кондратьев.

Если на прошлых выборах в Госдуму по всей России было установлено 20 тыс. камер, то на нынешних — уже 100 тысяч. Фото: Максим Платонов

Самые активные — КПРФ и «Яблоко»

По мнению главы ЦИК РТ, еще одно отличие нынешнего плебисцита — его максимальная прозрачность. Если на прошлых выборах в Госдуму по всей России было установлено 20 тыс. камер, то на нынешних — уже 100 тысяч, которые будут работать круглосуточно все дни голосования. Схема их размещения согласована заранее, и они способны вести запись даже в полной темноте. Такие камеры устанавливаются на тех участках, где голосуют 80% избирателей, остальные оснащены камерами видеофиксации.

Кондратьев подчеркнул, что в этом году особое внимание было уделено медийности в работе татарстанского ЦИК, были запущены новые форматы — форум избирателей и специализированные площадки, которые позволяют встречаться со всеми партиями, которые участвуют в выборах.

Член экспертного совета, советник председателя ЦИК РТ Роман Беляков поведал экспертам о российской партийной системе. В нынешних выборах участвуют кандидаты от 14 партий — четыре парламентских и 10 партий, имеющих своих представителей в региональных парламентах. Таким образом в выборной гонке есть представители и левых, и правых, и центристских сил. По словам Белякова, в нынешней кампании наибольшую активность проявляют члены КПРФ и «Яблока».

— Это партии-антиподы. Одна критикует «Единую Россию» справа, а другая — слева. Но это нормально, мы считаем, что это на пользу нашей стране и нашим гражданам, — отметил политолог.

В нынешних выборах участвуют кандидаты от 14 партий — четыре парламентских и 10 партий, имеющих своих представителей в региональных парламентах. Фото: Максим Платонов

«Эти выборы не только политические, но и гуманитарные»

Депутат Ландтага Баварии Кристиан Франк Ульрих Хенкель поинтересовался, сколько людей проголосуют на плебисците. На что глава ЦИК ответил, что Татарстан всегда «активно голосует»: например, во время проведения майского эксперимента по дистанционному электронному голосованию в республике участвовали 61,3% избирателей (по всей России — только 52%). По его словам, выборы, особенно в сельской местности, — это праздник, в котором участвуют семьями. И даже привел в пример свою семью, в которой на избирательный участок ходят все вместе, включая бабушку и дедушку. «Считается дурным тоном, если кто-то из семьи не голосует», — признался Кондратьев.

— У вас явка на выборах гораздо выше чем у нас, в Германии, — позавидовал еще один депутат Ландтага Баварии Ульрих Сингер, кстати, прекрасно владеющий русским языком.

«У вас явка на выборах гораздо выше чем у нас, в Германии», — позавидовал Ульрих Сингер. Фото: Владимир Васильев/tatar-inform.ru

А действующий депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики Самир Хаджар особенно впечатлился не столько явкой, сколько тем, как организовано голосование на избирательных участках.

— Во время моего нахождения здесь я отметил, что все, что происходит — это большое достижение для демократии. Я хотел бы сказать, что выборы осуществляются с большой точностью благодаря порядку, который существует на участках, видеокамерам и наблюдателям. Также хотелось бы отметить эпидемиологические меры, которые предпринимаются: то, как следят за масками, постоянно дезинфицируют руки, а также очень строго следят, где люди заходят и выходят. То, что мы можем наблюдать — это один из факторов успеха, — восхищался гость.

Кристиан Франк Ульрих Хенкель заявил, что рад видеть избирательный процесс в России своими глазами, а не так, как его преподносят западные СМИ.

— Мы с моим коллегой в парламенте всегда боремся за то, чтобы о России говорили честно. Мы против того, чтобы Германия указывала пальцем России что делать. Та страна, которая указывает другим что делать, в первую очередь должна разобраться с своими проблемами. Наша страна — за «Северный поток — 2» и за честные отношения между нашими странами, потому что у нас много общего.

Экс-депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики Махмуд Альхасан, который уже второй раз приезжает в Россию, уверен, что эти выборы будут прозрачными. На него особое впечатление произвело отношение к маломобильным группам населения.

— Нам понравилась забота о людях с ограниченными возможностями. Таким образом, можно сказать, что эти выборы не только политические, но и гуманитарные. Соблюдение всех противоковидных мер показывает, какова забота о здоровье граждан. Но несмотря на эти меры, мы слышим какие-то отрицательные отзывы. На самом деле выборы, которые проходят в западных странах, — это выборы, которые управляются не народом, а теми, кто владеет капиталами, — отметил он.

Экс-депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики Махмуд Альхасан, который уже второй раз приезжает в Россию, уверен, что эти выборы будут прозрачными. Фото: Владимир Васильев/tatar-inform.ru

Ульрих Сингер добавил, что как бы ни прошли выборы в России, на Западе попытаются найти «какие-то мелочи, недостатки» и заявил, что надеется, что, несмотря на пропаганду, их голос будет услышан.

Немецкий парламентарий поделился увиденным и с корреспондентом «Реального времени»:

— Это уже не выборы, это торжественный проект для всех. Все, кто участвуют в этом, гордятся, что есть возможность выбирать, — сказал он.