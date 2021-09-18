Мода на интеллект: 5 исторических тенденций, предвосхитивших эстетику темной академии

Моду на интеллект изобрели не тиктокеры. Как минимум пять подобных волн уже поднимались в обществе за последние 300 лет.

Темная академия (Dark Academia) — одна из субкультур зумеров. В основу положена европейская культура и — вот сюрприз — стремление к знаниям. «Академисты» читают классику, одеваются в английском университетском стиле и всячески пропагандируют свою инаковость. В их аккаунтах в TikTok не танцевальные челленджи, а мерцание свечей, твидовые брюки, кожаные портфели, книги в массивных переплетах и аутфиты, как будто скопированные из фильма «Общество мертвых поэтов». В авторском тексте для The Conversation Серена Дайер, преподаватель истории дизайна и материальной культуры из Университета Де Монтфорт (Лестер, Британия), перечисляет пять модных трендов прошлых веков, которые повлияли на формирование этой любопытной субкультуры.

Быть умным красиво

Писать гусиным пером, смоченным в чернилах, сидеть в мерцании свечей в кабинете с книгой в переплете, носить винтажный твид в сочетании с вязаными джемперами и ботинками-брогами — все это на пике моды нынешней осенью.



Эта тенденция, известная как темная академия, перенесла священные залы древних университетов в цифровые миры TikTok и Instagram. В Instagram под тегом #darkacademia сейчас более 1 миллиона постов, а журналы называют эстетику главным трендом осени 2021 года. Поколение TikTok едва ли не дословно перенимает твидовый уют академической традиции.



Этот романтизированный образ жизни, основанный на идеализированном опыте обучения в университетах Европы и Северной Америки, делает упор на знания, культуру и литературу. В моде это выражается в сочетании историзма и викторианской эпохи, винтажной рустикальной и необязательно дорогой одежды.



Но это не первый случай, когда какая-то конкретная одежда вошла в моду с целью выглядеть умным, проявление интеллекта через одежду было в тренде на протяжении веков. Рассмотрим пять самых модных интеллигентных тенденций, которые подарила нам история.



Источник: zhurfac.ru

Синие чулки

Термин «синий чулок» стал использоваться как насмешливое прозвище умных и одиноких женщин. Но произошел он из модных журналов XVIII века и имеет вполне себе дизайнерскую историю.



«Общество синих чулок» было основано в 1750-х годах в Англии некой Элизабет Монтегю, известной как »Королева синего», вместе с другими женщинами тогдашней элиты. Неудивительно, что у женщин было мало возможностей обсудить классическую литературу, политику и философию в блестящих бальных залах и гостиных Англии XVIII века. Разочарованные интеллектуальным голодом, эти модные дамы собиралась, чтобы обсудить волнующие их темы.



Синие чулки были частью непринужденной неформальной одежды, которую группа носила на своих собраниях. В отличие от мерцающего блеска белых или черных шелковых чулок высокой моды простота синих камвольных шерстяных чулок воспринималась как неформальная и интимная, а также как символ отказа от модных ожиданий высшего общества.



Одна писательница из этого кружка, Фрэнсис Берни, вспоминала, что потенциальному посетителю, у которого не было модной одежды, подходящей для официального вечернего приема, сказали: «Не отчаивайтесь по поводу одежды! Надевайте свои синие чулки!»

Источник: wikipedia.org

Одеваться как статуи

В XVIII веке интеллектуальная элита Европы заново открыла для себя классические миры Древней Греции и Рима.

Женщины отказались от юбок на обручах в пользу легких неоклассических платьев, больше напоминающих драпировку статуи, чем тщательно продуманный и сложно сшитый наряд.

Неоклассицизм вошел в моду во всех искусствах от архитектуры до литературы. Такие события, как раскопки Помпей, разожгли энтузиазм и романтизировали воображение европейцев об их классическом прошлом. Вдохновленные найденными античными статуями женщин, одетых в элегантные драпировки, модные дамы сбрасывают свои туфли и обручи, чтобы имитировать эти классические полуобнаженные статуи.



Эта довольно непрактичная драпировка превратилась в европейской моде в респектабельные белые муслиновые платья с высокой талией, знакомые современной публике по постановкам Джейн Остин. В моде было напоминание о высокой, похожей на колонну статуе.



Источник: theconversation.com

Романтизм

Развевающиеся рукава рубашки, растрепанные пряди волос... Модная эстетика поэтов-романтиков, таких как лорд Байрон, Перси Биши Шелли и Джон Китс, просматривается и сегодня в субкультуре «темной академии». Романтизм отстаивал идеалы, защищал их от условностей и олицетворял его меланхоличный, умный и задумчивый архетип байроновской героини.



Исторически вдохновленная готикой эстетика романтизма распространилась и на моду, которая приняла такие элементы, как средневековые разрезы (техника, при которой верхний слой ткани разрезается, чтобы показать другой красочный слой под ней) и оборки в стиле Тюдоров. Эти фантастические стили, переосмысляющие сентиментальные истории, возникли из желания ниспровергнуть неоклассицизм в пользу великолепной истории эпохи Возрождения.

Реформа одежды и художественный костюм

В конце XIX века произошла серия интеллектуальных революций в одежде, которая отвергла ограничения и формальность викторианской высокой моды. В 1850-х годах активистка за права женщин Амелия Блумер положила начало тенденции среди женщин-реформисток носить большие мешковатые брюки.



Они быстро вышли из моды, но викторианские интеллектуалы продолжали изобретать новую моду, отражающую их академические принципы.

Прерафаэлиты привели с собой новую эстетику — так называемый художественный костюм (на немецком — Künstlerkleid), который обращался к романтическому средневековью и отвергала структурированную драпировку викторианской моды. В соответствии с эстетикой и этикой движения «Искусство и ремесло», созданной художниками, в моду вошли свободные платья и готические аксессуары. Идея заключалась в том, чтобы выглядеть так, как будто вы сошли с прерафаэлитского портрета, например, дамы эпохи короля Артура.



Источник: theconversation.com

Философская водолазка

В начале XX века французские философы и популярные драматурги, сами того не желая, выдвинули водолазку в центр внимания. Она стала своеобразным знаком интеллектуала, одеждой эпохи, выступавшей против идей истеблишмента. От Одри Хепберн в «Смешной физиономии» до философа и случайной иконы стиля Мишеля Фуко водолазка была воплощением интеллектуального стиля.



Кстати, и соучредитель Apple Стив Джобс тоже любил строгие линии водолазок. Он использовал простоту одежды, чтобы противостоять моде и олицетворять напряженный умственный процесс. И сейчас его «стандартный набор» одежды олицетворяет сочетание инноваций и творческого гения.



В 2021 году субкультура темной академии выглядит одновременно и трогательной, и умной. Возможно, и неудивительно, что поколение, которое выросло в ожидании письма из Хогвартса, а теперь учится в интернете, создает свои воображаемые пейзажи из английских башен, твида и чая в онлайн-пространстве социальных сетей.