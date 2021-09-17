«Здесь необходим не один архитектор, пусть даже очень сильный»

Организаторы конкурса по разработке проекта здания для театра Камала ответили одному из авторов Кул Шарифа

Фото: Максим Платонов

Архитектор Айвар Саттаров, один из авторов мечети Кул-Шариф, возмутился в соцсетях, что ему отказали в участии в международном конкурсе на архитектурную концепцию, поскольку он заявлялся как физическое лицо. Организаторы конкурса прокомментировали ситуацию «Реальному времени»: заявки ждут от юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а физлица могут участвовать в составе консорциумов с российскими и зарубежными компаниями.

«Где вообще Союз архитекторов РТ, где Союз архитекторов России, наконец?»

Лауреат премии Тукая (в составе творческого коллектива создателей архитектурного комплекса мечети Кул Шариф) написал вчера на странице в «фейсбуке»: «Организаторы открытого международного конкурса на архитектурную концепцию нового здания театра им.Г.Камала очень мило отказали мне в участии. Надо непременно быть юридическим лицом, местные физические лица могут участвовать только в составе консорциума (слово то какое!), то есть в качестве пристяжной лошадки к иностранному архитектурному бюро. Где вообще Союз архитекторов РТ, где Союз архитекторов России наконец?».

Коллеге посочувствовал архитектор Сергей Саначин: «Соболезную, Айвар! А с другой стороны, все естественно. С приходом неокапитализма стали брезговать всем советским. В том числе, Советами в архитектуре и градостроительстве и Союзом архитекторов. Именно Союз — цех архитекторов — проводил конкурсы и обсуждал архитектуру. И то и другое похоронили, и ныне рулят некие компании. Практически все громкие конкурсы, начиная с Берегов Кабана (итогом которого стали лишь бетонные тропинки вдоль берега) — напыщенный провал».

Саттаров, помимо работы в Кремле, известен и по другим мечетям— «Гадель», «Ахмадзаки», «Ярдэм», «Иман Нуры», «Джамиг» (Набережные Челны), «Мадина» (Шапши, Высокогорский район), «Суфия» (Кантюковка, Башкортостан), «Нур Гасыр» (Актобе, Казахстан). Основной его научный интерес — история архитектуры Среднего Поволжья.

«Всем командам рекомендовано включить в состав татарстанских представителей»

Главная тема спора — будущее театра Камала. В этом году при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова было решено, что у него появится новое здание — на противоположном берегу озера Нижний Кабан. Сделать этот необходимо, чтобы у академического театра появились необходимые площади под просторные гримерки, репетиционные залы и многое другое, а сам Камаловский стал еще и общественным пространством.

15 сентября должен был завершиться прием заявок на открытый международный конкурс, однако решено было продлить его до 22 сентября.

— Действительно, подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Но также конкурс позволяет участникам-физическим лицам создавать консорциумы с российскими и зарубежными компаниями, — ответили в оргкомитете конкурса «Реальному времени». — Важно, что конкурс состоит из сложного и подробного задания. Финалисты будут участвовать в разработке проекта нового здания театра, и здесь необходим не один архитектор, путь даже очень сильный, а целая группа специалистов: проектировщики, градостроители, урбанисты, специалисты по социокультурному программированию, ландшафтные архитекторы, инженеры, дизайнеры и другие эксперты.

Как указывают организаторы, жюри поддерживает участие местных экспертов в разработке. Пока что об отказе каким-либо участникам речи не идет, эксперты во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным рассмотрят их после дедлайна и выберут семь финалистов.

15 сентября должен был завершиться прием заявок на открытый международный конкурс, однако решено было продлить его до 22 сентября. Фото: theatre.tatar

Напомним, похожий конкурс проходил в связи с обновлением набережной озера Нижний Кабан — тогда победил консорциум Turenscape + МАП (Китай — Россия). Как отметила на пресс-конференции в честь запуска конкурса по Камалу помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, тогда у строителей возникли проблемы — идеи иностранных архитекторов пришлось адаптировать местными силами под казанскую действительность.

— Подчеркнем, что одним из главных условий конкурса является обязанность любой иностранной компании объединиться в консорциум с российской. Всем командам рекомендовано включить в состав татарстанских представителей. У нас не может быть чистом виде иностранных архитектурных бюро, — указывает оргкомитет. — Для удобства конкурсантов нами подготовлен рекомендованный лист ведущих татарстанских бюро, который был направлен всем участникам. Это было сделано для того, чтобы учитывалась специфика страны и региона, особенности проектирования и локальной культуры.

На данный момент комитет зафиксировал более 500 регистраций от архитектурных бюро со всего мира. Среди них есть и казанцы — «Архитектурная практика Новиковых», Yaratam Design, Miriada Group, Tiarch и другие. Участникам переданы справки о театре Камала, озере Кабан, а также информация по таким темам, как «Театральное пространство и деколонизация культуры», «Художественная культура татар» и «История татарского театра в плакатном искусстве». В октябре ожидаются онлайн-семинары о градостроительном и культурном контексте территории, показ спектаклей театра. Иностранных участников ждут в Казани на установочном семинаре в ноябре.

Еще один участник процесса — министерство культуры РТ — предложил жителям Татарстана высказаться: как эффективнее использовать нынешнее здание театра Камала после переезда театра на новую площадку?

Ирада Аюпова: «Мы ждем от населения идей, как оставленное театром помещение будет использоваться в дальнейшем». Фото: Максим Платонов

— Следующим этапом станет адаптация нынешнего здания театра под последующее использование, — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. — Что там будет — неизвестно, есть только кое-какие мысли. Мы ждем от населения идей, как оставленное театром помещение будет использоваться в дальнейшем.

Идея можно отправить на электронную почту министерства культуры РТ в свободной форме по адресу mkrt@tatar.ru. Уже озвучивались предложения открыть в здании музей театра (правда, без уточнения, татарстанского и только татарского), разместить в нем совершенно новый музыкальный театр (на это намекает активность нового дирижера Камаловского Данияра Соколова), сделать его площадкой для нескольких проектов (в том числе оперной студии консерватории). Кроме того, в августе, на пленарном заседании Всемирного форума татарской молодежи заместитель председателя Рашат Якупов (он также известен, как один из авторов учебник по татарскому языку для русскоязычных детей) предложил создать на его «площадку для татарской молодежи и общественности».

Кстати, в ходе обсуждения в СМИ появилась информация, что новое здание Камаловского будет стоять там, где в царское время работали публичные дома. На самом деле бордели располагались сильно дальше, в районе нынешнего зоопарка. А новое здание будет стоять недалеко от места, где находилась церковь Михаила Архангела — по и названа Архангельская слобода, которая в ханское время было Кульмаметовой.

Новое здание будет стоять недалеко от места, где находилась церковь Михаила Архангела

Отметим, что мэр Казани Ильсур Метшин на августовской пресс-конференции отметил две важные вещи: денег на постройку нового здания пока нет, а само здание появится, ориентировочно, в 2025 году.