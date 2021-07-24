Как реновировать «Хадишку»? Построить театр!

Объявлен международный конкурс на проект нового здания для театра Камала

Фото: Максим Платонов

В 1986 году здание театра им. Камала сдали в недостроенном виде. И даже сами его работники ратовали за то, чтобы когда-нибудь потом переехать в новый дом. Об этом рассказал накануне главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. В пятницу начался прием заявок на международный открытый конкурс на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Нет — второй сцене, да — новому театру!

12 июля стало известно, что первоначальные планы по ремонту и перестройке существующего здания главного татарского театра с увеличением полезной площадки кардинально изменились. Решено, что камаловцы получат совершенно новое здание, а построят его на участке между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Сейчас в этих местах — большая пустошь, на которой растут деревья и даже, по слухам, капуста. А рядом с этой территорией — Вахитовский мост, который тоже ждет обновления. Спроектируют новое здание, возможно, «варяги» — смотря чей проект победит в объявленном вчера конкурсе.

Кстати, и нынешнее здание проектировал человек пришлый — Георгий Горлышков из ЦНИПИ типового и экспериментального проектирования комплексов и зданий культуры, спорта и управления им. Б.С. Мезенцева. Правда, под присмотром главного архитектора Казани Мунира Агишева.



— Жюри будет приветствовать в консорциумах наличие казанских команд. Чтобы учитывать контекст, а потом реализовать проект, нам важно, чтобы казанцы изначально были участниками консорциумов, — сказала помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова и указала, что таким образом удастся избежать проблем, которые возникли при обновлении набережной озера Кабана — тогда идеи иностранных архитекторов пришлось адаптировать местными силами под казанские реалии, что затянуло исполнение проекта.

Жюри будет приветствовать в консорциумах наличие казанских команд, отметила Наталия Фишман-Бекмамбетова

Но денег на это пока нет, сообщил Ильсур Метшин. Впрочем, это, как уточнил казанский градоначальник, никогда не мешало принимать подобные решения Рустаму Минниханову. На этом месте Метшин сравнил президента РТ с тяжелоатлетом, который «каждый раз поднимает штангу, которая выше его возможностей на нынешний день».

«Это событие XXI века»



Почему это делается? По просьбе самого театра. Фарид Бикчантаев назвал постройку нового здания «событием XXI века». Ведь вопрос о поиске решения, удовлетворяющего всем требованиям театра, стоял с тех самых пор, как только камаловцы начали обживать свой новый дом.

Бикчантаев вспомнил, что переезд на улицу Татарстан в 1986 году был вынужденным: здание открывали по директиве сверху, к 80-летию татарского театра, по окончании многолетнего строительства:

— Главный режиссер Марсель Салимжанов сопротивлялся, но — надвигающийся юбилей не позволил ему отказаться. Парковка? Там не было парковки, там ничего не было. Это место было приспособлено для того, чтобы достроить здание, достроить пространства, которых нет. Но зритель этого не видит. Зритель видит зал и фойе.



Фарид Бикчантаев назвал постройку нового здания «событием XXI века»

О проблемах театра Камала известно давно. Здесь только одно репетиционное пространство — небольшой бывший кабинет Салимжанова. Маленькие гримерки: в одной, к примеру, готовятся к спектаклю четыре актера, два из них — народные артисты РФ. Бикчантаев напомнил, что и ранее были попытки обновить театр. Скажем, в 2016-м президент республики видел некоторые варианты обновления театра. Предполагалось, что его достроят либо в сторону Кабана (это происходило еще до формирования новой набережной), либо в сторону нынешней парковки.

А сегодняшняя история началась в сентябре 2020-го, когда Рустам Минниханов рассказал о планах по реконструкции в ходе послания Госсовету РТ: «Такое пожелание было высказано. Бережно сохраняя архитектуру и традиции, нам следует более активно использовать современные решения. Главное, чтобы наши объекты культуры стали комфортной средой, в которой хочется проводить время».



«Места здесь, конечно, не так много»

В конце апреля в здании театра побывала делегация из 37 экспертов во главе с помощником президента Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой. Они и обсудили, как может выглядеть ТГАТ им. Камала в будущем.

При этом предполагалось, что здание театра расширят, а сам он пока что будет показывать спектакли на разных площадках — к примеру, поквартирует в культурном центре «Сайдаш». Примерно так же в свое время пережил реконструкцию и Качаловский театр, у которого стройка шла 11 лет и обошлась примерно в миллиард рублей.



Ирада Аюпова: «Вы понимаете, что мы находимся в достаточно локальной, ограниченной территории. Чтобы полностью реализовать наши амбиции, места здесь, конечно, не так много»

— Обсуждалось достаточно много проектов, вариантов, решений, как сделать наш театр современным, сохранив его лицо, сохранив его сердце, — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. — Вы понимаете, что мы находимся в достаточно локальной, ограниченной территории. Чтобы полностью реализовать наши амбиции, места здесь, конечно, не так много.

Как указала Наталия Фишман-Бекмамбетова, одна из целей постройки — сделать так, чтобы театр работал не только вечером, но все время, функционировал как общественное пространство. На существующей площади театра это сделать нельзя, в связи с охранной зоной Кремля и общим архитектурным ансамблем. Планировалось, что у театра появится вторая сцена. Но это не устраивало руководство — как организовывать репетиции, как перевозить декорации: метаться между двумя сценами, географически разбросанными в разных местах?

В результате 11 июля президент РТ принял решение, которое удивило абсолютно всех: будет новый театр! Причем он должен удовлетворить потребности камаловцев на ближайшие 30—40 лет.



Новое здание построят на участке между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан

Новое здание построят в парке. И парковку, и коммуникации планируется сделать подземными. Новое место явно изменит статус улицы Хади Такташа, которая, как с сожалением отметил мэр, до сих пор ассоциируется с известной ОПГ. Корреспондент «Реального времени» уточнил о сроках постройки театра, пошутив, что в этом районе находится его квартира — когда уже можно будет подороже ее продать? Метшин озвучил примерную дату — 2025 год.

— Что касается продажи квартиры — мы вам поможем, — отшутился мэр, и позже отметил, что журналисты пользуются площадкой конкурса, как доской объявлений.



А что останется в старом здании? Решат горожане

Что же станет со старым зданием? Пока что в нем продолжит работать театр Камала, оно останется за ним и после переезда. Озвучено уже несколько вариантов использования — музыкальный театр или музей театра (о первом периодически говорят композиторы республики, вторая идея тоже давно обсуждается — предполагалось, например, что подобный музей откроется в здании «Восточного клуба» на улице Татарстан). Но оформленных планов по использованию здания на улице Татарстан пока нет — мэр Казани предложил поучаствовать в этом решении горожанам.

Конкретных планов по использованию здания на улице Татарстан пока нет — мэр Казани предложил поучаствовать в этом решении горожанам

Портфолио и эссе ждут до 15 сентября, а 28 сентября международный состав экспертов отберет семь проектов-финалистов. Подробности конкурса можно узнать на сайте theatre.tatar.

