На одной волне: профессиональный экзамен объединил в крепкий тандем студентов, вузы и работодателей Татарстана

В Татарстане идет активное внедрение национальной системы квалификаций в различные сферы профессиональной деятельности. Во многих отраслях независимая оценка квалификаций уже является обязательной.

С этого года жители республики могут пройти часть профессионального экзамена в режиме онлайн. Правда, пока удаленно соискатели смогут подтвердить только теоретические знания. У студентов и выпускников, а их в Казани, по данным Татстата, более 160 тысяч (на 2020 год), есть особые привилегии: для них онлайн-экзамен организуется безвозмездно. К тому же, у выпускников, успешно прошедших испытания, в итоге на руках окажутся сразу два документа: диплом о профессиональном образовании и свидетельство о квалификации. Причем важно, что практические навыки проверяют непосредственно работодатели, те, кто заинтересован в квалифицированных кадрах. Именно они принимают активное участие в разработке самих заданий, исходя из реальной практики.



Эксперты отмечают, что затраты бизнеса на переподготовку и доучивание специалистов или на их замену исчисляются сотнями миллиардов рублей в год. Профэкзамен же для работодателей является тем самым доступным и понятным инструментом, с помощью которого можно оценить навыки специалиста. Результаты независимой оценки квалификации признаются и государственными, и частными работодателями, являясь отличным подспорьем при трудоустройстве молодых специалистов. Информация о каждом выданном свидетельстве заносится в федеральный реестр квалифицированных работников. В ряде профессий, подтверждение квалификации установлено законодательно и по сути является допуском к профессиональной деятельности. Обязательность подтверждения квалификации может регламентироваться и отраслевыми тарифными соглашениями.

Профессиональные экзамены сдают студенты выпускных курсов и работники предприятий, желающие подтвердить уровень квалификации.

Проверить свои знания и компетенции можно в самом центре Казани, на территории технопарка «Идея», который является региональным методическим центром развития национальной системы квалификаций в Республике Татарстан.

Фото: Максим Платонов

«Современный мир динамичен и требует оперативного реагирования на актуальные запросы. Не секрет, что в ряде сфер среди работодателей есть высокий спрос именно на специалистов, которые не просто успешно окончили вуз, но и при этом уверенно владеют практическими навыками, компетенциями, то есть умеют работать и выполнять конкретные задачи. Ответом на подобный запрос и стало внедрение профессионального экзамена, — пояснил генеральный директор технопарка «Идея» Олег Ибрагимов.

Он рассказал, что в технопарке «Идея» более 4 лет работает Центр оценки квалификаций. За это время разработаны и апробированы более 50 оценочных средств — тестовых и практических заданий, которые решают соискатели во время экзамена. Всего Центр провел 54 профессиональных экзамена, а также успел открыть два экзаменационных центра в КНИТУ (КХТИ) и в Технопарке высоких технологий (г. Ханты-Мансийск). Новые центры дадут шанс еще большему количеству россиян подтвердить свои знания и компетенции, а значит, стать более конкурентными на рынке труда.

С 2020 года стартовал пилотный проект Национального агентства развития квалификаций по централизованному проведению теоретической части профессиональных экзаменов с применением цифровых технологий.

Одними из первых онлайн-экзамен в Татарстане прошли работники отделов кадров. Среди них — Римма Меркулова, которая рассказала, что экзамен стал возможностью прежде всего проверить себя: «Мне, как работнику в сфере кадровой политики, отлично известна значимость подобных экзаменов. Они дают актуальную информацию о компетенциях сотрудников буквально «здесь и сейчас». Считаю, что с помощью экзамена можно узнать различные аспекты, которые в дальнейшем могут повысить эффективность сотрудника. На самом деле всегда с интересом изучаю что-то новое. На сайте технопарка прочла о возможности пройти онлайн-экзамен и решила, что это отличный шанс проверить свои знания. Отношусь к экзамену больше как к срезу, поэтому не волнуюсь. Главное, сделать правильные выводы».

В Татарстане единственной площадкой для онлайн-экзамена выбран технопарк «Идея». Фото: tpidea.ru

Отметим, что всего по стране 79 площадок для централизованного проведения профэкзамена с использованием цифровых технологий, таких как технопарк «Идея». Они расположены в 26 субъектах Российской Федерации. Свои знания и навыки работники и выпускники могут проверить по 74 профессиональным квалификациям. Как отмечают эксперты, в целом профэкзамены актуальны примерно для половины всего рынка труда. В частности, это специалисты агропромышленного комплекса, индустрии красоты, сферы строительства, ЖКХ, автомобилестроения, целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности и др.

Записаться на профессиональный экзамен можно в дистанционном режиме на информационном модуле «Онлайн-экзамен» ( https://ok.nark.ru/ ), где соискатель имеет возможность выбрать удобные для него место, дату и время, познакомиться с договором.

В Татарстане единственной площадкой для онлайн-экзамена выбран технопарк «Идея». Для допуска к экзамену нужно предъявить всего лишь документ, удостоверяющий личность.

По результатам экзамена испытуемому направляется уведомление об успешном прохождении теоретической части, содержащее QR-код для доступа к соответствующей записи в реестре, или заключение с рекомендациями о расширении профессиональных знаний. Соискатель, успешно сдавший теоретическую часть экзамена, получает право сдать в течение года практическую часть, где свои навыки он сможет подтвердить в оффлайне.



Отлично сдав обе части экзамена, соискатель получит свидетельство о квалификации — это подтверждение профессионализма для сотрудника и гарантия надежности работника как для работодателя, так и для его клиентов.

Уточнить особенности прохождения профэкзамена, а также протестировать свои знания можно с помощью специалистов центра оценки квалификации технопарка «Идея». Контактная почта для связи: COK@tpidea.ru