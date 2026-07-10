В Татарстане с начала года ввели 2,27 млн кв. м жилья

Коммерческое строительство выполнено на 77%

Фото: Артем Дергунов

На совещании в Доме Правительства РТ под руководством Рустама Минниханова глава Минстроя Марат Айзатуллин представил отчет о текущих темпах строительства. По его данным, республика уже ввела в эксплуатацию 2,27 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Из них коммерческое строительство — 808 тыс. кв. м (88 многоквартирных домов, 77% от плана).

Индивидуальное жилищное строительство — 1,37 млн кв. м (69% от плана).

Социальная ипотека — 90 тыс. кв. м (34 дома, 60% от плана).

По программе для детей-сирот запланировано обеспечить жильем 641 человека. На данный момент законтрактовано 49 квартир, еще по 146 объектам запущен аукцион.

Многодетным семьям (от 5 детей) выдано 22 сертификата, 13 уже реализованы.

Из 61 молодой семьи субсидии успели использовать 40.

Переселенцы и пострадавшие от радиации: жильем обеспечены 2 из 3 семей.

Ранее сообщалось, что с января по май 2026 года банки выдали 42 тысячи ипотечных кредитов на 226 млрд рублей для покупки или строительства частных домов.