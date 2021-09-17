Вертолет за миллиард: Башкирия возьмет в лизинг Ка-32А11ВС

Воздушное судно приобретают для тушения пожаров и спасения туристов

В Башкирии намерены взять в лизинг вертолет для обеспечения защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для тушения пожаров и безопасности людей на водных объектах. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок, начальная цена контракта 995,4 млн рублей. «В республике много зон риска: и туристических, и водных. Поэтому вертолет нам необходим», — поясняют в руководстве Госкомитета РБ по ЧС. Между тем, многих смутила стоимость аренды машины — «золотой вертолет за миллиард». Окупит ли себя дорогостоящая техника и где ее будут использовать — подробности в материале «Реального времени».

Платить до 2027 года

Противопожарная служба Башкортостана приобретает вертолет на условиях финансовой аренды. Рассчитаться за воздушное судно, согласно документации тендера, нужно будет до 2027 года.

Стартовая цена контракта составляет 995,4 млн рублей, из них на 2022 год из бюджета республики выделяют 76,57 млн рублей, в следующие 5 лет — по 183,77 млн. Первый платеж назначен на январь 2022 года. После завершения выплат вертолет перейдет в собственность заказчика.



Стоимость самой машины составляет 697,4 млн рублей, но в лизинг сумма увеличивается до 995,4 млн рублей с учетом процентной ставки 7,2% годовых.

По условиям конкурса вертолет должен иметь три места для экипажа и 11 пассажирских, обладать возможностью забора воды из открытого водоема, быть оснащен багажником для перевозки водосливного устройства. Максимальная дальность полета — не менее 640 км, а с дополнительными топливными баками — 870 км. Машина должна подниматься в воздух со скоростью 15 м/с, развивать крейсерскую скорость не менее 225 км/ч, а максимальную — 260 км/ч.

Вертолет должен быть не позднее 2021 года выпуска. Его срок службы должен составлять не менее 45 лет, ресурс полетов — не менее 32 тысяч часов. Судно должно обладать способностью работать в диапазоне температур от -20 до +45°C.

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 между группой «Газпромбанк лизинг» и КумАПП был заключен договор на поставку в текущем году вертолета Ка-32А11BC в интересах Башкирии. Фото: gorobzor.ru

Ранее на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 между генеральным директором группы «Газпромбанк лизинг» Максимом Калинкиным и управляющим директором Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) Николаем Фроловым был заключен договор на поставку в текущем году вертолета Ка-32А11BC в интересах Башкирии.

Вертолет будет многофункциональным

Такая техника будет полезна не только при тушении пожаров, рассказал «Реальному времени» заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов:

— Этот вертолет необходим для тушения природных пожаров, для спасения и вывоза людей с отрезанных водой территорий. Очень много туристов у нас оказываются в тяжелой ситуации и бывает необходима их срочная эвакуация. Также бывает требуется перевозка пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях — то есть он многофункциональный. В республике много зон риска. И туристических, и водных. Поэтому вертолет нам необходим.



Александр Лопухов отмечает, что противопожарной авиации в Башкортостане не было. В случае необходимости за помощью приходилось обращаться в другие субъекты федерации.

— Вертолет будет передан по тендеру одной из организаций, которая эксплуатирует авиационную технику. Там его должны будут содержать, хранить и обеспечивать обученным экипажем. И по заявкам, поступающим от нас, он будет выполнять работы.

Если говорить непосредственно о противопожарной эффективности машины, то больше всего пользы вертолет принесет в борьбе с природными пожарами на открытой местности, отметил Лопухов:

— Природные пожары, за исключением торфяников. Особенно эффективной получается обработка кромки пожара в степной зоне. У него будет специальное водосливное устройство.

Золотой вертолет

Некоторым в Башкортостане сумма кажется завышенной — «Золотой вертолет за миллиард рублей», — пишет Николай Кириллов.

— За миллиард купить вертолет? Это же несколько «сушек» можно купить военных,— удивился Евгений Гиннетдинов.

Олег Вершинин заметил, что завод, производящий модель вертолета, подходящего по условиям тендера, находится как раз на территории Башкортостана:



— Вертолет, сделанный в Башкортостане, покупаем за большие деньги. Очень интересная схема.

Однако немало и тех, кто считает эту покупку более чем обоснованной. «Пусть покупают, нужен, сейчас это смешные цены на вертолет», — считает Инга Диннисламова.

На встрече с добровольцами, которые тушили пожары в Хайбуллинском районе, глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал волонтерам и спасателям, что новый вертолет уже очень скоро поступит в республику. Фото: glavarb.ru

О необходимости противопожарной авиации в Башкортостане заговорили этим летом. Оно выдалось необычайно засушливым и пожароопасным. Ранее «Реальное время» рассказывало, как в республике боролись с огнем. На помощь спасателям массово приходили волонтеры.

На встрече с добровольцами, которые тушили пожары в Хайбуллинском районе, глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал волонтерам и спасателям, что новый вертолет уже очень скоро поступит в республику.

«Осенью начнутся полетные испытания нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС. В следующем году он встанет на дежурство», — заявил Хабиров.