Башкирия в огне: пламенем объяты свыше 3,5 тысячи гектаров леса

Борются со стихией не только сотрудники МЧС — много желающих помочь среди рядовых граждан, записавшихся добровольцами

Фото: Айбулат Ямилов

Напряженная ситуация сложилась в Башкортостане, где на сегодняшний день, по оперативным данным МЧС, зарегистрировано 25 лесных пожаров общей площадью 3 524,55 га. Очаги зафиксированы в Хайбуллинском, Зианчуринском, Бурзянском, Зилаирском, Белорецком и других районах. В одном из них глава республики Радий Хабиров провел выездное совещание, лично контролируя работу местных властей по решению проблемы. Горят леса и степи, и на помощь пожарным ежедневно приходят волонтеры. Подробнее — в материале «Реального времени».

Защитить свой дом и деревню

Айбулат Ямилов, как директор Ассоциации молодежных землячеств Республики Башкортостан, в качестве волонтера участвовал в тушении пожаров сразу в нескольких районах. По его словам, ситуация с пожарами очень сильно сплотила молодых людей — многие рвутся на передовую борьбы с бушующей стихией.

— Если брать молодежь, которая там проживает, то они хотят защитить свою деревню, защитить свой дом. А молодежь, которая приезжает из других районов, действует с пониманием того, что, если бы у них произошла такая же беда, к ним бы тоже приехали на помощь. Это взаимовыручка, взаимоподдержка. Также работают СМИ, все эту ситуацию видят, фотографии, видео, понимают, какая тяжелая ситуация, и приезжают на помощь, — рассказал он «Реальному времени».

Айбулат отмечает профессионализм сотрудников МЧС: никто не бросает новоприбывших добровольцев в огонь. Сначала — инструктаж, и только потом выдают ранцы и лопаты. Бывают случаи, что желающих помочь приезжало так много, что спецсредств на всех не хватало. Те, кто оставался без оборудования, помогали тушить огонь ветками и другими подручными средствами.

Местность, где бушуют пожары, по словам Айбулата, очень разнообразна. Есть горы, есть леса, есть поля. Основная трудность — в гористых районах, где нет мобильной сети. Координировать свои действия в таких условиях волонтерам сложно.

Тем не менее Айбулат уверен, что слаженная работа добровольцев и сотрудников МЧС помогла спасти уже не один населенный пункт от огня. Вместе с 12 добровольцами ему удалось не подпустить огонь к деревне Воскресенское.

Пока волонтеры и сотрудники МЧС пытаются справиться с лесными пожарами, находятся и те, по чьей вине вспыхивают новые очаги. Так, 9 августа в Хайбуллинском районе полицейские задержали 37-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения поджигал сухую траву.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкортостану рассказали, что мужчина поджег траву в пяти местах рядом с лесом. Однако его вовремя заметили местные жители и пожарные, которые тушили лесной пожар в том районе. Они запомнили номер автомобиля, на котором уехал мужчина, и передали полиции. Сейчас задержанный дает показания. В Главном управлении МЧС сообщают, что умышленные поджоги становятся причиной возникновения 5% пожаров.

Мы готовы оказать любую помощь

Ситуация в Хайбуллинском районе республики особенно тяжелая. На сегодняшний день в тушении задействовано порядка 60 единиц техники, сообщает заместитель начальника Главного управления МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин. На помощь спасателям только в этом районе пришли более 350 волонтеров. Работают они под строгим контролем профессионалов.

10 августа выездное заседание оперативного штаба с участием главы Башкортостана состоялось именно в Хайбуллинском районе.

— Мы готовы оказать любую помощь, которая потребуется нашим службам, готовы подключиться и наши крупные промышленные предприятия. Огромное спасибо вам за вашу работу, ситуацию с пожарами общими усилиями надо завершать, хорошей вам службы. Самое главное — вы не допустили пламя к нашим населенным пунктам. К сожалению, дождей в ближайшее время не ожидается, — заявил Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил организовать в Зауралье устойчивую телефонную и радиосвязь для координации работы экстренных служб и волонтеров. Соответствующее оборудование поступит сюда уже на этой неделе.

Руководитель региона поручил организовать в Зауралье устойчивую телефонную и радиосвязь для координации работы экстренных служб и волонтеров. Фото glavarb.ru

— Необходимо создать единый республиканский волонтерский центр с филиалами на местах. Провести обучение силами учебно-методического центра МЧС. Обеспечить добровольцев спецодеждой, противопожарным инвентарем, медицинским сопровождением, — сказал Радий Хабиров. — Это должны быть подготовленные люди, готовые в считанные часы мобилизоваться и выступить на борьбу с огненной стихией, помогая силам МЧС и лесопожарным службам.

Пресс-служба главы Башкирии сообщает, что к ликвидации пожаров в Зауралье приступят и ведущие промышленные предприятия региона. В их числе — «Башкирская содовая компания», «Газпром нефтехим Салават» и другие. На их базе сформируют механизированные бригады тяжелой гусеничной техники, которые уже утром 11 августа приступят к опашке лесов и созданию минерализованных полос.

Тем временем депутаты Госсобрания — Курултая Башкортостана пожертвуют свои средства на борьбу с пожарами. Средства, предназначенные для ведения депутатской деятельности, передадут в помощь особенно пострадавшим районам, сообщил председатель Государственного собрания Константин Толкачев.

До полной победы над стихией еще далеко. Фото: Айбулат Ямилов

За последние дни удалось ликвидировать очаги возгорания на территории более 25 гектаров, а около 20 очагов лесных пожаров на общей площади 3 477,55 гектара получилось локализовать. Тем не менее до полной победы над стихией еще далеко.