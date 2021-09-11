Как 11.09.2001 изменило кинематограф

Как Локи, Человек-паук, Темный рыцарь и другие образы мирового кинематографа связаны с трагедией башен-близнецов

Сегодня, в день 20-летия трагедии 11 сентября 2001 года, когда террористическая атака в США убила более 2 700 человек, вся мировая пресса так или иначе вспоминает это событие. Мария Флуд из Ливерпульского университета и Майкл Фран, профессор из университета Цюриха, в своей авторской колонке для The Conversation рассуждают о том, как самый крупный теракт в истории человечества изменил мировой кинематограф. «Реальное время» представляет перевод этого текста.

«Будто фильмы задали образец, и террористы скопировали фильмы»

Одна из самых частых реакций на события 11 сентября 2001 года, как среди очевидцев, так и среди рядовых комментаторов, мнение о том, что разрушение Всемирного торгового центра было похоже на то, что раньше видели только в фильмах. Это даже побудило режиссера Роберта Альтмана заявить, что 11 сентября было примером из жизни, жестоко имитирующим искусство: «Будто фильмы задали образец, и террористы скопировали фильмы».



Если террористические атаки напомнили кадры из страшных фильмов, то немедленная реакция Голливуда была такой: фильмы, выпущенные после этого события, не должны быть слишком похожи на 11 сентября. И даже сама визуализация Всемирного торгового центра — табу. Оригинальный тизер «Человека-паука» (2001), показывающий башни-близнецы, был снят с показа, а решающую финальную сцену «Людей в черном 2» (2002) пришлось переснимать. Для различных других релизов башни-близнецы были стерты из кадра во всех проектах на стадии постпродакшена.



Позже башни будут отстроены заново в цифровом виде для американской документальной драмы-катастрофы 2006 года «Всемирный торговый центр» режиссера Оливера Стоуна. Фильм реконструирует события с точки зрения полицейских, застигнутых в Северной башне при обрушении Южной башни. Как и фильм Пола Гринграсса «Юнайтед 93», выпущенный в том же году, фильм Стоуна прославляет стойкость людей перед лицом терроризма и дает зрителям доступ к ранее невиданным событиям.



Позже башни будут отстроены заново в цифровом виде для американской документальной драмы-катастрофы 2006 года «Всемирный торговый центр» режиссера Оливера Стоуна. Фото kinorium.com

Другие кинематографические произведения предлагали более косвенные воспоминания о террористических атаках. Адаптация «Войны миров» Стивена Спилберга в 2005 году переносит поздневикторианскую историю Герберта Уэллса на Нью-Джерси и Бостон после 11 сентября. Слоган фильма «Они уже здесь» перекликается с опасениями по поводу спящих угроз, предполагая, что враг уже находится в США — необнаружимый и ожидающий активации. После того как инопланетные треноги появились из-под земли, чтобы нанести ущерб невинным прохожим, дочь главного героя спрашивает своего засыпанного пеплом отца: «Это террористы?»

Образы, напоминающие события 11 сентября, изобилуют и в «Темном рыцаре» (2008), второй части знаменитой трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Фильм, изображающий Джокера в роли террориста, проливает неоднозначный свет на стремление Бэтмена к борьбе с терроризмом.

Темный рыцарь сыграл решающую роль в буме фильмов о супергероях, который продолжает доминировать в массовом кино. Возможно, не случайно, что этот продолжающийся бум примерно совпадает с так называемой «войной с мировым терроризмом», и особенно со злополучным вторжением в Ирак.



Адаптация «Войны миров» Стивена Спилберга в 2005 году переносит поздневикторианскую историю Герберта Уэллса на Нью-Джерси и Бостон после 11 сентября. Фото kinoglobe.ru

Моральная двусмысленность

Во время все более сложных геополитических проблем и эмоциональных провалов эти фильмы выражают стремление к безупречному героизму, эффективному лидерству и адекватным ответам на кризисы.



Вторжения в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003 году первоначально нашли широкую поддержку в США. В октябре 2001 года опрос показал, что 88% американцев поддержали военный ответ на террористические атаки. Однако по мере продолжения войн поддержка значительно снизилась. Реалистические драмы Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» (2008) и «Цель номер один» (2012) отражают моральную неоднозначность позиции США на Ближнем Востоке.



Между тем такие фильмы, как «Око в небе» (2015), отражают безличный характер ведения боевых действий радиоуправляемых дронов на больших расстояниях. Чрезвычайно популярный телесериал «Родина» (2011—2020) отслеживает вовлеченность американцев и иракцев в сферу борьбы с терроризмом и радикализацией.

Многие из этих сюжетов сосредоточены на фигуре белой западной женщины — возможно, это способ «смягчить» имидж США за рубежом. Этот переход от триллеров-блокбастеров к более личным драмам соответствует заявленному Обамой переходу к форме «гуманной войны» — шагу, который некоторые называют «гуманизацией бесконечного конфликта».



Фильм американского режиссера Миры Наир «Фундаменталист поневоле» (2012) рассматривает расовые и этнические стереотипы, характерные для таких фильмов, как «Снайпер». Фото kinorium.com

Террорист и герой

Фигура террориста в кинематографических паттернах тоже претерпела изменения после 11 сентября. В 1980-х и 1990-х террористы, которые показывались в образе мусульман в таких фильмах, как «Правдивая ложь», сосуществовали с немецкими злодеями из «Крепкого орешка», с мерзавцами типа персонажей из таких фильмов, как «Собственность дьявола» и «Жестокая игра». Но после 11 сентября терроризм в основном приравнивается к джихадизму в голливудских фильмах, где террористам часто отказывают в какой-либо глубокой характеристике и противопоставляют их героям США.



«Снайпер» Клинта Иствуда (2014) — яркий тому пример. Фильм рассказывает историю Криса Кайла, одного из самых смертоносных снайперов в военной истории США. Он надвое расколол сообщество критиков, причем левая пресса назвала его республиканской пропагандой, а правые похвалили фильм за то, что он запечатлел «правдивую природу врага» — тех, кого главный герой называет «дикарями».



Но кинематографисты со всего мира также стремились запечатлеть продолжающиеся последствия этого события и последующую «войну с терроризмом». Фильм американского режиссера Миры Наир «Фундаменталист поневоле» (2012), основанный на одноименном романе Мохсина Хамида, номинанта Букеровской премии, рассматривает расовые и этнические стереотипы, характерные для таких фильмов, как «Снайпер». Риз Ахмед играет Чангеза, молодого пакистанца из США, который на протяжении всего фильма проходит путь от отчаянного карьериста до разочаровавшегося иммигранта.



Нападение на Всемирный торговый центр — одно из самых значительных событий 21-го века. Фото wikipedia.org

Свобода и победа?

Нападение на Всемирный торговый центр — одно из самых значительных событий 21-го века. Настолько, что оно используется как маркер поколений, отличающий миллениалов от поколения Z — с точки зрения того, запомнил ли человек это событие напрямую или нет.



Возможно, в этом свете уместно и то, что даже киновселенная Marvel с ее преимущественно молодежной аудиторией аллегорически намекала на неудачи «войны с террором». Их последний телевизионный спин-офф «Локи» (2021 г.), похоже, ставит под сомнение обоснованность некоторых формулировок, которые окружали 11 сентября и то, что начиналось как операция «Несокрушимая свобода». Во второй половине дня 11 сентября Джордж Буш заявил: «Сегодня утром атакована сама свобода». Локи бросает вызов самому понятию освобождения, говоря, что «первая и самая жестокая ложь из когда-либо произнесенных — это песня свободы».



И теперь, когда мир становится свидетелем захвата Афганистана талибами в течение нескольких дней после вывода американских и британских войск, нам еще предстоит увидеть, как Голливуд будет относиться не только к 11 сентября, но и к его продолжающимся «разветвлениям», фильмы о которых могут быть сняты даже голливудским конвейером, уже по пути воспевания героизма и свободы.