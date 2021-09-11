До свидания, дорогой Гус Хиддинк. Для России вы были слишком дорогим

Голландский волшебник завершил тренерскую работу

Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры. После сборной России Хиддинк тренировал сборные Турции, Голландии, Кюрасао — и везде его ожидал провал. Итоги работы в «Анжи» выглядят неоднозначно, как и в «Челси», куда Гус «Иванович» приходил дважды. Успех первого раза был остановлен норвежским судьей Эвребе в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной», а во второй раз английский «пациент» выглядел крайне непрезентабельно. В «Реальном времени» — авторская колонка Джаудата Абдуллина, который в своей привычной критической манере описывает 30 лет тренерской карьеры голландца.

Хиддинк в месяц зарабатывал в четыре раза больше, чем наши тренеры сборной в год

Гус Хиддинк вернулся в сознание российских болельщиков после новости о том, что он уходит с тренерской работы. Само собой, было много газетных материалов и еще больше интернет-комментариев с воспоминаниями о «бронзовом» Евро-2008. Обошелся нам этот Евро в семь миллионов евро в год, заплаченных Гусу Хиддинку.

Для сравнения: работавшие до иностранцев наставники сборной России получали несравнимые с этим суммы. Павел Садырин — 60 тысяч долларов, Олег Романцев в разные периоды — от 84 до 108 тысяч. Борис Игнатьев и Анатолий Бышовец стоили 72 тысячи долларов, Валерий Газзаев и сменивший его Георгий Ярцев — по 120 тысяч. Эти довольно странные суммы вызваны тем, что тренерам сборной платили помесячно, от самой скромной ставки в пять тысяч у Садырина, до самой большой в 11 тысяч у Семина. В итоге он стал самым дорогим из российских тренеров с 132 тысячами долларов в год.

Хиддинк же в месяц получал более 583 тысяч. С пиаром, закрывавшим глаза зрителей на все, что нельзя было показывать. А оно того стоило?

На решающий матч молодежного чемпионата Европы с Португалией Хиддинк просто не отпустил Бородюка. Фото wikipedia.org

Как Абрамович «вернулся» в российский спорт, купив «Челси»

К работавшему со сборной за 120 тысяч долларов в год Валерию Газзаеву можно относиться по-разному, но, помимо легендарной победы в Кубке УЕФА, нельзя отрицать, что в кратковременный период работы в сборной страны он попытался выстроить пирамиду тренерского штаба, привлекая к работе в ней главного тренера молодежки Андрея Чернышова. Такие же полномочия были и у первого иностранца во главе сборной России Гуса Хиддинка, в штабе которого работал Александр Бородюк, возглавлявший молодежку, но это оказалось прописано лишь на бумаге. На решающий матч молодежного чемпионата Европы с Португалией Хиддинк просто не отпустил Бородюка. Как результат, она пролетела и мимо участия в финальном турнире ЧЕ-2007, и мимо Олимпиады в Пекине-2008.

Тогдашний тренер юношеской сборной Андрей Талалаев сетовал, что за три года он вообще ни разу не встречался с Хиддинком, который, как и Газзаев до него, стал таким же совместителем в последний год работы со сборной. И никакой критики в свой адрес не получил. Все потому, что бережно опекавший голландского специалиста Роман Абрамович создал во время его работы журналистский пул едва ли не из тех же людей, которые гнобили совместителя Газзаева.

Процесс приручения «шакалов пера» вспоминал Юрий Белоус, менеджер ФК «Москвы». По его словам, главный пиарщик «Сибнефти» Владимир Руга попросил совета, после того как Роман Абрамович купил «Челси». В итоге Белоус сформировал пул «журналистов» (называть их так без кавычек не поднимается рука), которым Абрамович выделил самолет для «пресс-тура». В программу «пресс-тура» чего только не входило: и лобстеры на льду в ресторане «Стэмфорд Бридж», и водка, с написанными в адрес Абрамовича стихами на бутылках. Впрочем, дадим слово самому Белоусу.

— Водка била, кажется, из фонтанчика. Все перепились. Работники стадиона не знали, чем еще угодить русским. Барышня в фазе полета отвечает: «Хочу выйти на футбольное поле!» И действительно распахнулись ворота, все вывалили на газон, валялись, курили, гасили бычки о траву, девки шпильками дерн кололи… Катастрофа...»

Реальной катастрофой была продажность российских СМИ. Ведущее спортивное издание, продавшееся в 90-е «Спартаку», нашло возможность продать себя снова, став практически корпоративным изданием «Челси».

Поэтому никто из СМИ потом даже не задавался вопросом: почему, к примеру, корейцы не продлили контракт с 55-летним на то время Хиддинком после бронзового ЧМ-2002? Голландцу пришлось вернуться на родину. Все просто: даже за все золото мира азиаты не готовы были терпеть во главе национальной сборной человека, который при живой жене в открытую жил с любовницей.

Что было дальше?

Отборочный цикл чемпионата Европы 2012 года со сборной Турции для Хиддинка выглядит неоднозначно. С одной стороны, обогнали Бельгию, которая только начинала использовать потенциал своего талантливого, но еще достаточно молодого поколения. С другой: отставание от лидера — Германии — было катастрофическим — 13 очков (!). Но все это не значило бы ровным счетом ничего, если бы Турция завоевала путевку на Евро. И вот тут Турции не везет исторически.

Она не смогла преодолеть стыки в 2004-м, уступив Латвии, и в 2006-м годах, проиграв Швейцарии. Гус Хиддинк тоже не мог похвастать умением проводить стыковые матчи и опозорился в первом из них, будучи разгромлен дома Хорватией 0:3. Янычары, стоит отдать им должное, не стали терпеть Хиддинка во главе сборной до окончания контракта 1 августа 2012 года, а дали ему под зад коленом еще 15 ноября. Правда, расставание получилось, как обычно, максимально приятным для голландца, поскольку он полностью получил всю компенсацию за разрыв контракта. Интересно, есть ли в современном футболе контракты, где тренеру платят в зависимости от результата?

Но самый большой позор ожидал Хиддинка на родине. Он ушел с поста главного тренера сборной после пяти матчей, в которых сборная Голландии набрала четыре очка, и это был, наверное, единственный раз, когда Хиддинк самостоятельно покинул свой пост, без всяких выплат. Может, потому что это была сборная его родины. Может, потому что эта команда была бронзовым призером ЧМ-2014, а при Хиддинке стремительно деградировала, в итоге финишировав четвертой в своей отборочной группе, ниже Чехии, Исландии и Турции. Может, потому что ему было уже 69 лет, и он к этому времени успел заработать на 69 жизней вперед.

Корпорация «Филипс» собрала в конце 80-х годов суперсостав своей подопечной команды ПСВ «Эйндховен», с которым Хиддинк выиграл Кубок Европейских чемпионов в 1988 году. Фото soccer.ru

Путь Хиддинка без сборной России

Напоследок предлагаем читателям ознакомиться с подробностями 30-летней тренерской карьеры Хиддинка, не включающей в себя работу в сборной России. Мы собрали по десять наиболее блистательных и провальных матчей команд голландского тренера на международной арене.

Начал он блестяще. Корпорация «Филипс» собрала в конце 80-х годов суперсостав своей подопечной команды ПСВ «Эйндховен», с которым Хиддинк выиграл Кубок Европейских чемпионов в 1988 году. Надо сказать, что и соперник подобрался подходящий — португальская «Бенфика», с ее необъяснимой привычкой проигрывать в финалах. Говорят, что это проклятие бывшего тренера Белы Гутмана. В итоге 0:0 и победа по пенальти.

В дальнейшем «Эйндховен» разгромил португальский «Порту» — 5:0 и румынскую «Стяуа» — 5:1. А это были обладатель Кубка Европейских чемпионов 1987 года и финалист предыдущего розыгрыша 1989 года.

В полуфинале 1989 года «Стяуа» обыграла «Галатасарай» из Турции, где начинался подъем футбола, и Хиддинка пригласили туда работать как одного из наиболее перспективных тренеров Европы. Но в Турции его ждал провал. «Фенербахче», чемпион и действующий вице-чемпион страны, при нем провалился, заняв пятое место. Хотя в составе команды были сильнейшие игроки национальной сборной Айкут Коджаман, Рыдван Дильмен, Огуз Четин, а ворота защищал легендарный Харальд Шумахер. Хиддинк даже не доработал до конца чемпионата, будучи разгромлен в Кубке УЕФА со счетом 1:4 итальянской «Аталантой», у которой был очень скромный на тот момент состав.

Еще более провальным получился период работы с «Валенсией». Хиддинк вошел в историю этого клуба как тренер, с которым испанцы потерпели самое крупное домашнее и гостевое поражения в еврокубках. Дома уступили 1:5 «Наполи», не сумев сдержать 22-летнего уругвайца Даниэля Фонсеку, забившего все пять мячей. А в гостях были разгромлены в Карлсруэ местным клубом — 0:7. Через две недели Хиддинк был уволен.

Хиддинк с большим трудом вывел сборную в финальную часть чемпионата Европы. Фото EPA

Его ждала сборная Голландии, костяк которой состоял из игроков «Аякса», обладателя Лиги чемпионов 1995 года и финалиста 1996-го. Тем не менее Хиддинк с большим трудом вывел сборную в финальную часть чемпионата Европы. По пути потерпев позорное поражение от Беларуси — 0:1, гол на счету Сергея Герасимца, в будущем тренера «Анжи-Юниор» из Зеленодольска. Уже на самом чемпионате голландцев разгромила Англия — 4:1.

Вылетев в четвертьфинале, после поражения от Франции по пенальти, Хиддинк продолжал работу со сборной и вывел ее на четвертое место по итогам ЧМ-1998. Тут уже под его руководством команда одержала серию запоминающихся побед. 7:1 над Уэльсом, и гостевые — 3:0 в Бельгии. На самом ЧМ Голландия разгромила — 5:0 Южную Корею, это маленький шаг для голландцев и огромный для Гуса Хиддинка, который позволил ему сытно кормиться ближайшие 10 лет.

Правда, перед последующим триумфом у Хиддинка был провал в Кубке Конфедераций. 0:5 от Франции не позволили Южной Корее пройти дальше. Любопытно, что матч с Францией судил египтянин Джамаль аль Гандур, и Южная Корея в итоге уступила место в полуфинале Австралии.

Два полуфинала Лиги чемпионов

Объяснение в том, что к родному чемпионату мира южнокорейцы подготовились блестяще — и в физическом плане игроков сборной, и в психологическом, поработав с судейским корпусом. Иначе чем объяснить работу эквадорца Байрона Морено в игре с Италией, не «заметившего» несколько пенальти в ворота хозяев, отменившего гол Томаззи и удалившего Тотти? Затем был египтянин Джамаль аль Гандур, отменивший в матче Южная Корея — Испания два гола испанцев. В 2002 году четвертое место Южной Кореи было признано скандальным, но потом стараниями участников «пресс-тура Абрамовича» это превратилось в легендарный успех наставника сборной России.

Четырехлетний цикл работы с родным ПСВ «Эйндховеном» запомнится выходом в полуфинал Лиги чемпионов 2005 года. Увы, тогда же был разгром от «Панатинаикоса» в группе — 1:4 и огненный полуфинал с «Миланом». «Эйндховен» уступил в гостевом матче 0:2 и отыгрался дома, пока Массимо Амброзини не забил гол уже в добавленное время. Голландцы начали с центра поля и тут же забили еще раз усилиями Филиппа Коку, но, увы, этого не хватило для общей победы — 3:1. «Милан» вышел в финал, где его ожидал «Ливерпуль»...

Со сборной Австралии на ЧМ-2006 Хиддинк был прекрасен на все сто. Фото eurosport.ru

Со сборной Австралии на ЧМ-2006 Хиддинк был прекрасен на все сто. Особо отметим его работу в матче с Японией, где решения тренера переломили ход матча с 0:1 на 3:1. Далее была ничья с Хорватией 2:2 и вылет в четвертьфинале от Италии, где судья придумал пенальти на 89-й минуте. ФИФА нашла способ реабилитироваться перед Италией.

Хорош был Хиддинк и во главе «Челси». Его гостевая победа в Ливерпуле 3:1 вывела команду в полуфинал, где англичан ожидали «Барселона» и норвежский судья Эвребе.

Увы, дальше были одни провалы. Матч с Хорватией в 2011 году, когда Турция была разгромлена дома 0:3. Матч с Исландией в 2014-м и гостевое поражение 0:2, после которого Хиддинк самостоятельно ушел со своего поста. Также 0:2 стало последней каплей, вызвавшей увольнение с поста главного тренера олимпийской сборной Китая. В Поднебесной посчитали, что зря платят 4 миллиона долларов человеку, с которым сборная проигрывает Вьетнаму.

С последней своей сборной — Кюрасао — Хиддинк успел выиграть у Кубы в гостях, а также разгромить команды Британских Виргинских островов, Сент-Винсент и Гренадины. Но в стыковых матчах (ох уж эти стыки) Кюрасао уступила Панаме. Правда, тогда сборной Кюрасао руководил Патрик Клюйверт, поскольку Хиддинк переживал последствия перенесенного коронавируса. Любопытно, что после проваленного отбора был шанс отыграться на «Золотом кубке», чемпионате Северной и Центральной Америки, но сборная Кюрасао туда не поехала из-за массового заражения ковидом. Фарт, с которым Хиддинк провел большую часть своей тренерской карьеры, окончательно покинул Гуса на 75 году его жизни.

