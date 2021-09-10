«Было видно — некоторые вопросы были неудобны, некоторые Хабирова раззадорили»

СМИ и жители Башкортостана — о большой пресс-конференции и прямой линии главы республики

Обсуждение большой пресс-конференции Радия Хабирова в Башкортостане продолжается до сих пор. Кого-то из жителей республики слова главы региона обнадежили, а кто-то, напротив, подверг их критике. Реакцию населения на ответы башкирского лидера оценил собственный корреспондент «Реального времени» в Уфе.

Ни один вакцинированный человек не погиб

Отвечая на вопрос про коронавирусные ограничения, глава Башкортостана отметил, что в республике не зафиксировано ни одного случая, чтобы вакцинированный человек погиб. Однако социальные сети быстро наполнились комментариями людей, которые потеряли вакцинированных близких и знакомых:

«Недавно похоронили дядю, он был вакцинирован, в заключении больницы — ковид, — пишет пользователь Ринат Губайдуллин. — Не понимаю, почему официальный Минздрав, возможно, дает такие данные руководству республики, понятно, что нужно делать так, чтобы люди вакцинировались, я сам за вакцину и считаю, что у нас она лучшая, но скрывать летальные случаи зачем».

Пазики уедут, а что приедет?

Радий Хабиров подтвердил свое решение убрать пазики из Уфы к концу года. Глава республики отметил, что старые автобусы совсем не к лицу миллионному городу. Однако внешний вид автобусов волнует уфимцев куда меньше, чем их непосредственные функции.

«Почему все время думают о внешнем виде? Пора начать о людях думать! И тех, кто ездит на этих автобусах, и о водителях, которых оставили без работы», — обращает внимание Ольга Швец.

«По утрам и по вечерам только и есть пазики, на которые люди надеются. «Башавтотранса» нет ни утром, ни вечером! Люди, как хотите, так и добирайтесь до дома. Сами в транспорте не ездят и делают все против людей», — заключает Татьяна Ожигова.

«Никому не мешали эти пазики. Все ездят и ездят, — пишет Айгуль Хайруллина. — Людям все равно. Им лишь бы сесть в теплый автобус и поехать, а не ждать часами свой маршрут. Так нет, им не угодили пазики чем-то. Будто они сами на них ездят…»

Перевозчик Виктор Искалин, на маршрутах которого задействованы пазики, объявил, что отказываться от своих автобусов он не собирается. «Я оставляю пазики», — написал Искалин.

Ремонт в поликлиниках и в Нижегородке

Отвечая на вопрос о поликлиниках в Башкортостане, Радий Хабиров рассказал о выделенных 24 миллиардах на модернизацию первичного звена здравоохранения. По словам главы республики, к 2025 году многие поликлиники будут отремонтированы. И в этом вопросе граждане поддержали руководителя региона почти единогласно.

«С поликлиниками действительно есть проблемы, особенно в районах! Надеюсь, важнейший вопрос будет решен!» — пишет Илья Николаев.

Поделился Радий Хабиров и планами по масштабному благоустройству микрорайона Нижегородки со следующего года. По мнению жителей, ремонт улиц и наведение порядка там требуется уже давно.

«В Нижегородке у нас некоторые улицы как после бомбежки. Если в следующем году сделают ремонт, это будет кстати. Ул. Рижская — яма на яме!» — замечает Фарит Ахметов.

Важно озвучить эти вопросы

Журналисты и блогеры, которые приняли участие в пресс-конференции, отметили, что пресс-конференция получилась живой и интересной.

«Видно, что во многих вопросах он переживает за регион. Мысли, которые он озвучил, мне очень нравятся. Я сам, как руководитель с многолетним стажем, понимаю, что невозможно за один день огромный город вычистить и вылизать. Но работы ведутся, — рассказал «Реальному времени» блогер и ведущий Денис Ганиев. — Было видно, что некоторые вопросы были неудобны, некоторые вопросы его раззадорили. Но в целом мне не особо понравились вопросы, которые задавали в интернете. Это какие-то местечковые. Это вопрос к главе муниципалитета, нежели к главе республики. Из четырех часов часа полтора было потрачено на такие вопросы. Понятно, что они важные. Но мы, например, не поговорили про стратегию развития республики, про дальнейшие планы».

Шеф-редактор радио «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев отметил, что смешивание форматов пресс-конференции и прямой линии повлияло на остроту общения:

«У меня ощущения противоречивые. С одной стороны, я всегда рад живому общению, рад возможности что-то спросить. С другой стороны, когда смешиваются форматы прямых линий и пресс-конференций, теряется динамика, острота. С журналистами все-таки диалог происходит повеселее, поострее, пусть и не все вопросы задаются острыми. По крайней мере, меньше вопросов про то, как вы начинаете утро, заканчиваете день, как поживают жена и дети, и прочее».

Вместе с тем Руслан Валиев замечает, что, несмотря на некоторую затянутость, в ходе общения звучали действительно острые вопросы. По мнению журналиста, отвечать на них Хабирову было хоть и сложнее, но интереснее.

«Получил ли я исчерпывающие ответы на свои вопросы? Нет. Меня интересовал кейс Ильмиры Бикбаевой, а не самого Дильмухаметова. Его ответ свелся к тому, что Дильмухаметов был не прав и делал все умышленно. А то, что женщина, пожертвовав какую-то сумму по доброте душевной, осталась виновата, он не прокомментировал. Опять-таки важно озвучить эти вопросы, важно, чтобы общество, которое не в курсе, узнавало о таких вещах. Поэтому здесь есть положительная сторона. Однако же, наверное, ответы могли быть более развернутыми, в том числе на второй вопрос, который касался высокой явки на выборах в нашей республике», — поделился Руслан Валиев с «Реальным временем».

Главный редактор холдинга «РБК Уфа» Равиль Ватолин также отметил некоторую затянутость общения: «Ощущение от пресс-конференции отличные, единственное, по времени все-таки, на мой взгляд, чуть перебрали.

Все было бы динамичнее, если бы все знали, что есть два с половиной часа и не больше. Мы же понимаем, что среднее время телесмотрения снижается из года в год. Поэтому динамики нужно придавать».

Пресс-конференция Радия Хабирова длилась более четырех часов. Глава Башкортостана ответил на более чем 60 вопросов от журналистов и жителей республики.