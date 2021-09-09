Радий Хабиров: «Коллеги меня передразнивают — вот в одном субъекте — это мы про Татарстан так»

Глава Башкортостана — о мечте построить свой Иннополис, благоустройстве набережной реки Белой, как в Казани, своем преемнике, пазиках и Моргенштерне

Более четырех часов общался накануне вечером с жителями Башкортостана и журналистами Радий Хабиров в формате прямой линии. Встречу в прямом эфире транслировали все республиканские телеканалы. В этом году глава РБ на час дольше отвечал на многочисленные вопросы прессы и граждан, затронув самые злободневные проблемы в области транспорта, здравоохранения, спорта, политики и экономики. Но больше всего вопросов (15) носили личный характер, 12 — затрагивали темы ЖКХ и благоустройства. Не обошлось и без кивков в сторону соседнего Татарстана. «У них Иннополис развивается. Вот это я хочу, чтобы у нас было», — признался Хабиров, говоря о развитии IT-технологий. Опыт братской республики, похоже, пригодится и в части развития общественных пространств, например, на реке Белой: «Я специально ездил в Казань, смотрел их набережную. Еще подумал, руки же делают, люди же делают, головы же светлые есть». Таким образом, запланированная изначально обычная пресс-конференция главы региона из-за большого количества вопросов от башкортостанцев приняла новый формат.

Тарифы на отопление, набережная как в Казани и вечный ремонт Комсомольской

Традиционно граждан больше всего волновали проблемы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городов и районов Башкирии. Радия Хабирова спросили об одной из главных проблем прошлой зимы в надежде избежать ее в грядущей — о высоких тарифах на отопление. По словам главы региона, понижать их не будут:

— Мы с вами, в основном с уфимцами, пережили очень непростое начало прошлого года. Были справедливые возмущения наших жителей. Тарифы мы практически не меняем, если только небольшие коррекционные коэффициенты. Тариф на тепло установлен в 2015 году и изначально был довольно большим. Причина проста: изношенность сетей была в Уфе очень высокой. Благодаря этому тарифу в какой-то момент удалось довольно существенно отремонтировать основные магистрали по поставке тепла. Так что польза в этом точно была.

Однако проблемы минувшей зимы должны остаться в прошлом, уверен Радий Хабиров. Основные их причины найдены:

— То, что мы с вами получили в январе 2021 года. Это, во-первых, ненадлежащая подготовка к зиме. Во-вторых, это проблема, связанная с учетом. В-третьих, это перетопы, отвратительное взаимодействие управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями.

На вопрос, когда же закончится ремонт на улице Комсомольской, глава Башкортостана не смог дать точного ответа. Фото: Эмиль Зиянгиров

Вопрос глава региона пообещал проконтролировать лично и не допустить повторения сценария прошлой зимы.

На вопрос, когда же закончится ремонт на улице Комсомольской, глава Башкортостана не смог дать точного ответа, обозначил лишь примерный срок завершения работ:

— И вроде стыдно. Подрядчик сильно подводил. Самая базовая проблема — в проектной документации. Когда делали проект, не учли 27 линий электропередачи. Они в результате расширения оказались бы под проезжей частью. Это все сбило темпы. Нужно было перепроектировать. По планам — конец ноября 2021 года, думаю, запустим.

В вопросе по благоустройству набережной реки Белой Хабиров предложил ориентироваться на опыт Казани. По мнению главы Башкортостана, оживить пустующую набережную поможет взаимодействие с различными сообществами музыкантов и актеров:

— Я специально ездил в Казань, смотрел их набережную. Но посмотрел, у них есть еще озеро Кабан. Мне очень понравилось. Я еще подумал, руки же делают, люди же делают, головы же светлые есть. И вот мы по этому пути пошли. И вот там набережная оживает за счет сообществ разных.

Радий Хабиров отметил, что воплощение этих планов притормозила пандемия коронавируса. Глава региона уже предложил мэру Уфы Сергею Грекову найти оптимальные участки, где можно было бы реализовать задумку.

В вопросе по благоустройству набережной реки Белой Хабиров предложил ориентироваться на опыт Казани. Фото kzn.ru

Примечательно, что равняться на Татарстан Хабиров призывает и в сфере информационных технологий. В ходе своей прямой линии Радий Хабиров поделился мыслями об IT-проектах, которые хотел бы реализовать в Башкортостане. В качестве положительного примера глава республики выделил создание Центра управления регионом и отметил, что в этом вопросе нужно ориентироваться на Татарстан.

— Все в цифру, вся аналитика выходит. Мы анализируем, а не просто там где-то бабушка сказала, — подчеркнул Хабиров. — Открою шутку одну: мы, когда с коллегами сидим, коллеги меня передразнивают, говорят: «Вот в одном субъекте Российской Федерации, название которого нельзя называть…» Это мы про Татарстан так. В Татарстане как раз много вот этих идей, IT. У них Иннополис развивается, вот это я хочу, чтобы у нас было.

Радий Хабиров отметил, что сейчас правительство Башкортостана активно работает над созданием IQ-Парка, который расположится в здании на улице Заки Валиди.

Пазиков в Уфе не будет



Другой проблемой, волнующей уфимцев, по-прежнему остается общественный транспорт. Радий Хабиров повторил, что к концу года пазики должны исчезнуть с уфимских улиц.

— К концу этого года все пазики уходят. Это хорошая машина, но Уфа — столица миллионного города, и мы имеем права устанавливать те правила, которые считаем [нужными], и определять те виды транспорта, которые будут возить людей, — подчеркнул Хабиров.

В вопросе работы с частными перевозчиками глава Башкортостана занимает жесткую позицию:

— Кто не с нами, тот не будет здесь работать. Будем оставлять только тех перевозчиков, кто будет соблюдать [правила].

Радий Хабиров повторил, что к концу года пазики должны исчезнуть с уфимских улиц. Фото: Эмиль Зиянгиров

Футбольный клуб «Уфа» сохранят

Радий Хабиров заверил, что республика не останется без большого футбола. Глава региона подчеркнул, что предварительная договоренность с крупным спонсором для футбольного клуба «Уфа» достигнута, осталось лишь немного подождать.

— Нам удалось за это время провести переговоры с одним из очень крупных предприятий республики. Мы получили согласие на финансирование. Осталось только определенные корпоративные вещи сделать. У вас будет организация, которая будет финансировать ФК «Уфа». Этот вопрос мы проговорили. Мы с Газизовым Шамилем постоянно находимся в общении рабочем. Просьба подождать. Если это займет больше месяца-двух, то мы паллиативно поможем. Не я начинал подъем футбольного клуба «Уфа». Я не имею право останавливать это движение. Большой спорт нам нужен, поддерживать, конечно, будем, — объявил Хабиров.

Власть легко не дается, она захватывается

На вопрос о том, как он относится к снятию с предвыборной гонки некоторых кандидатов-самовыдвиженцев из-за недобора подписей, Хабиров отметил, что избиркомы действуют согласно законам.

— Я не сторонник снятия так называемых оппозиционных политиков с выборов еще на этапе регистрации в кандидаты. Надо понимать, что избиркомы и суды принимают решения не по чьему-то звонку сверху, а просто исходя из требований закона: претендент не набрал нужного количества голосов, не предоставил нужную справку и так далее. Мы, как власть в республике, заинтересованы в широком представительстве политических сил на выборах.

Вместе с тем Хабиров добавил, что стремящиеся пойти в политику должны быть готовы к жесткой борьбе:

— В политике очень жесткие правила. Власть никогда легко не дается. Она всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется… Там идет жесткая борьба, ты должен быть готов. Ты пришел и ты критикуешь эту власть. А с какой стати тебе должны выстилать красную дорожку — иди по ней прогуляйся?! Нет! Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к жесткой борьбе, где критика, где много несправедливости… На меня постоянно идет поток лжи и оскорблений.

Хабиров отметил, что избиркомы действуют согласно законам. Фото bashinform.ru

Про Моргенштерна, любимые песни и систему управления

Задавали Хабирову и много личных вопросов. В частности, спросили и про отношение к творчеству уфимского музыканта Алишера Валеева, известного под псевдонимом Morgenstern.

— Моргенштерна не слушаю. Вокруг очень много шума. Но мне всегда было приятно, что он настолько с уважением об Уфе говорит, я за это ему признателен. Он такой амбассадор Уфы. Но некоторые его поступки для меня неприемлемы.

Говоря о любимых исполнителях, Хабиров отметил Дениса Майданова и Фидана Гафарова, а также группу Reamonn и Криса Нормана.

На вопрос о том, почему он занимается мелкими для главы региона вопросами вроде вывоза мусора или покоса одуванчиков, Хабиров отметил, что это часть настройки системы. Вместе с тем от ручного управления руководитель республики намерен уйти.

— Я по натуре ленивый человек. Поспать люблю, созерцать. Чтобы настроить систему, нужно самому во все это погружаться. Моя задача — тратить больше времени на аналитику, работу с федеральным центром, общение с людьми. Я должен стратегией заниматься. Когда я ухожу в это [ручное управление], я ухожу от стратегии, — рассказал Радий Хабиров.

Отвечая на вопрос о будущем преемнике, Хабиров признался, что об этом даже не думал.

— Объясню… Есть такая шутка: «Не по зарплате вопрос задаете». Это будут решать люди и президент страны (при досрочном сложении полномочий — прим. ред.). Это не мой вопрос, поэтому совсем об этом не думаю, — ответил Радий Хабиров. — Я вообще люблю пошутить. И сейчас шутка в голове родилась. Думаю, дай-ка не так отвечу и назову пару-тройку фамилий. Но не буду людям портить жизнь. Отвечу так: сейчас в республике растет плеяда хороших будущих руководителей, которые не растекаются по миру. Проблем с назначением не будет!

Хабиров не исключил, что следующим главой Башкортостана может стать женщина.