Башкортостану футбол не нужен?
В футбольном клубе «Уфа» серьезные финансовые проблемы
Болельщики футбольного клуба «Уфа» вновь переживают. Но причина волнений на этот раз не в спортивных результатах команды. Новость о задержке зарплат у футболистов — признак больших финансовых проблем. И хотя несколько недель назад глава республики Радий Хабиров объявил, что «Уфа» будет существовать и все трудности с финансированием решит новый спонсор, вопрос о поддержке футбола в Башкортостане вновь актуален.
Клубу ничего неизвестно о новом спонсоре
Информация о том, что «Уфа» впервые в истории может задержать зарплаты игрокам, вот уже несколько дней будоражит спортивное сообщество Башкортостана. Ходила информация, что денег у команды может не хватить даже на выезд в Сочи, где у нее 12 сентября пройдет матч 7-го тура Российской премьер-лиги. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подтвердил — финансовые трудности у команды есть, и уже продолжительное время:
— Ситуация давно непростая. В Сочи поедем, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать, такой шаг возможен.
Глава Башкортостана Радий Хабиров попытался успокоить фанатов, дав обещание сохранить клуб, но относительно финансирования дал неоднозначный ответ: «Есть некоторые процессы, которые связаны с финансированием профессиональных спортивных клубов. «Уфу» мы поддерживать будем. Эту команду создал не я, поэтому я не могу, как руководитель, лишить регион футбола. У меня есть претензии к клубу, и мы разговаривали об этом с генеральным директором. Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета. Все необходимые вопросы я решил. Нужно немного подождать. Все будет хорошо, если команда будет побеждать».
Сразу после этого заявления главы РБ в спортивных кругах и СМИ заговорили о возможных кандидатах в спонсоры «Уфы». Называли разные компании: и «Башнефть», и «Газпром нефтехим Салават». Вот только дальше предположений, судя по всему, дело так и не продвинулось.
На вопрос «Реального времени» о ходе переговоров руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный ответил, что клубу до сих пор ничего неизвестно о новом спонсоре. В пресс-службе Радия Хабирова на запрос издания не ответили.
В настоящее время основное финансирование «Уфа» должна получать от «Регионального фонда», принадлежащего правительству Башкортостана. Однако после начала пандемии поступления средств стали нестабильными. Бывший председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов тогда подчеркивал:
Позже Мурзагулов раскрыл и факт того, что ранее деньги, предназначавшиеся футболистам, были переданы в помощь хоккейному клубу «Салават Юлаев».
— Да, мы помогли хоккею. Это было совместное решение. Так получилось, что на счете «Уфы» были деньги, а у хоккея не было. Хоккей и футбол для республики — как два крыла одной птицы. Должны быть те и те.
По словам близкого к ФК «Уфа» источника «Реального времени», последние годы клуб существует на средства от продажи игроков и деньги частных спонсоров. Сейчас эти ресурсы заканчиваются, и что будет с командой дальше — неизвестно.
Футбол — не только игроки и тренеры
Как вышло, что в ФК «Уфа» сложилась непростая финансовая ситуация, многие болельщики просто не понимают. Каким образом клуб из богатого региона, еще недавно сражавшийся с «Рейнджерс» Стевена Джеррарда за попадание в групповую стадию Лиги Европы, сегодня борется за существование? И если, по словам Радия Хабирова, все вопросы решены, почему появляется информация о задержках зарплат?
— Проблемы с финансированием конкретные. Задолбали уже, власти обещают, обещают. Не могут сказать конкретно да-да, нет-нет. Игроков жалко, если так дело пойдет — разбегутся, особенно жалко Газизова, он не заслужил этого, — негодует болельщик «Уфы» Фарит Магадеев.
О судьбе клуба беспокоятся и в организованных фанатских группировках «Уфы». Еще до обещания Радия Хабирова болельщицы из «Женского сектора» обратились к президенту России Владимиру Путину. Для многих из них «Уфа» — больше чем просто футбольный клуб. Лидер объединения Катрина Душанбаева поделилась своими переживаниями с «Реальным временем»:
Свое отчаяние футбольные болельщики, похоже, уже начали выражать в действиях. На заборе напротив хоккейной «Уфы-арены» появилась надпись «Поддержи ФК «Уфа».
Клуб нужен городу и региону
Футбольный клуб «Уфа» проводит в Российской премьер-лиге уже девятый сезон. За это время команда успела запомниться в России как одна из самых эффективных в плане управления и трансферов. Бизнес-модель «Уфы» заключается в покупке недорогих молодых футболистов, их развитии и последующей продаже в богатые клубы. Самый громкий трансфер — переход Александра Зинченко в «Манчестер Сити», с которым украинский футболист стал трехкратным чемпионом Англии. Воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев перебрался в московский ЦСКА и сейчас является основным центральным защитником национальной сборной России. Выступавшие в свое время за «Уфу» Даниил Фомин и Андрей Лунев также включены в состав сборной страны. Среди других успешных переходов можно отметить Ивана Облякова (ЦСКА), Дмитрия Стоцкого («Краснодар»), Данилу Кругового («Зенит»), Сильвестра Игбуна («Динамо»), Дмитрия Живоглядова («Локомотив»). На повышение в топ-клубы чемпионата России ушли из «Уфы» и тренеры — Виктор Гончаренко и Сергей Семак. В «Зенит» вместе с Семаком перешли из башкирской команды тренеры Александр Низелик и Вильям Артур де Оливейра.
С одним из самых скромных бюджетов в лиге в сезоне-17/18 команда сумела занять 6-е место и пробиться в квалификацию Лиги Европы. Неудивительно, что команда запомнилась многим федеральным футбольным комментаторам.
Спортивный комментатор и журналист «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко в разговоре с «Реальным временем» выразил мнение, что многие клубы, существовавшие в нашем футболе, жили не по средствам и исчезли из-за слабого менеджмента, однако «Уфа» в этом смысле, напротив, положительный пример.
Сергей Кривохарченко отмечает не только успехи, связанные с продажами игроков, но и качественную работу клуба в целом.
— «Уфа» при этом очень старается, ведет работу с болельщиками, привлекает на стадион, работает в соцсетях, проводит активности около матчей. У «Уфы» замечательная пресс-служба, «Уфа» — очень открытый клуб. Лично мне в свое время «Уфа» подарила возможность вместе с Виктором Гончаренко сделать документальный фильм и показать работу главного тренера клуба Премьер-лиги изнутри. На тот момент, думаю, только «Уфа» и Гончаренко были готовы к такой открытости.
Потерять «Уфу» сейчас — значит перечеркнуть всю качественную работу, которая была проделана сотрудниками клуба на всех уровнях, несмотря на очень скромный бюджет, — уверен Сергей Кривохарченко.
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед также признался нашему изданию, что его огорчают новости о проблемах с финансированием у российских клубов.
Спортивный комментатор Андрей Юртаев убежден, что каждый регион не сможет себе позволить содержать клуб Премьер-лиги. И в этой связи необходимо смотреть на пользу, которую футбольная команда может принести.
История «Уфы» показывает, что даже самая успешная бизнес-модель пока не может спасти клуб РПЛ без помощи государственных денег или крупного спонсора. Так продолжит ли «Уфа» свой путь в Премьер-лиге или большой футбол покинет территорию Башкортостана?
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