Башкортостану футбол не нужен?

В футбольном клубе «Уфа» серьезные финансовые проблемы

Фото: официальное сообщество ФК «Уфа» «Вконтакте»

Болельщики футбольного клуба «Уфа» вновь переживают. Но причина волнений на этот раз не в спортивных результатах команды. Новость о задержке зарплат у футболистов — признак больших финансовых проблем. И хотя несколько недель назад глава республики Радий Хабиров объявил, что «Уфа» будет существовать и все трудности с финансированием решит новый спонсор, вопрос о поддержке футбола в Башкортостане вновь актуален.

Клубу ничего неизвестно о новом спонсоре

Информация о том, что «Уфа» впервые в истории может задержать зарплаты игрокам, вот уже несколько дней будоражит спортивное сообщество Башкортостана. Ходила информация, что денег у команды может не хватить даже на выезд в Сочи, где у нее 12 сентября пройдет матч 7-го тура Российской премьер-лиги. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подтвердил — финансовые трудности у команды есть, и уже продолжительное время:

— Ситуация давно непростая. В Сочи поедем, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать, такой шаг возможен.

Глава Башкортостана Радий Хабиров попытался успокоить фанатов, дав обещание сохранить клуб, но относительно финансирования дал неоднозначный ответ: «Есть некоторые процессы, которые связаны с финансированием профессиональных спортивных клубов. «Уфу» мы поддерживать будем. Эту команду создал не я, поэтому я не могу, как руководитель, лишить регион футбола. У меня есть претензии к клубу, и мы разговаривали об этом с генеральным директором. Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета. Все необходимые вопросы я решил. Нужно немного подождать. Все будет хорошо, если команда будет побеждать».

Радий Хабиров попытался успокоить фанатов, дав обещание сохранить клуб, но относительно финансирования дал неоднозначный ответ. Фото: glavarb.ru

Сразу после этого заявления главы РБ в спортивных кругах и СМИ заговорили о возможных кандидатах в спонсоры «Уфы». Называли разные компании: и «Башнефть», и «Газпром нефтехим Салават». Вот только дальше предположений, судя по всему, дело так и не продвинулось.

На вопрос «Реального времени» о ходе переговоров руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный ответил, что клубу до сих пор ничего неизвестно о новом спонсоре. В пресс-службе Радия Хабирова на запрос издания не ответили.

В настоящее время основное финансирование «Уфа» должна получать от «Регионального фонда», принадлежащего правительству Башкортостана. Однако после начала пандемии поступления средств стали нестабильными. Бывший председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов тогда подчеркивал:

— Бюджет у ФК «Уфа» один из самых маленьких в лиге — около 1 млрд. Он формируется из средств частных компаний, которые аккумулируются в республиканской инвесткомпании АО «Региональный Фонд». Эти средства всегда направлялись на футбол четко в соответствии с установленным графиком. Всегда. Но не тогда, когда началась пандемия. В этом году клуб финансировался на 15-20% от сметы вплоть до сентября. Но у меня язык не повернется упрекнуть руководство республики за то, что деньги регфонда тратились на борьбу с COVID. Бюджетные деньги надо ждать месяцами, а регфонд оперативно закупал все необходимое.

Позже Мурзагулов раскрыл и факт того, что ранее деньги, предназначавшиеся футболистам, были переданы в помощь хоккейному клубу «Салават Юлаев».

— Да, мы помогли хоккею. Это было совместное решение. Так получилось, что на счете «Уфы» были деньги, а у хоккея не было. Хоккей и футбол для республики — как два крыла одной птицы. Должны быть те и те.

По словам близкого к ФК «Уфа» источника «Реального времени», последние годы клуб существует на средства от продажи игроков и деньги частных спонсоров. Сейчас эти ресурсы заканчиваются, и что будет с командой дальше — неизвестно.

Один из самых ярких игроков «Уфы», вратарь Александр Беленов поделился с журналистами надеждой, что руководство республики от клуба не отвернется: «Читал в новостях о встрече главы Башкортостана с хоккейным «Салаватом Юлаевым», о том, что он выразил поддержку и пообещал финансовую стабильность клубу. Могу сказать, что мы тоже представляем республику в футбольном мире, и нам бы хотелось внимания и достойного финансирования. Хотелось бы, чтобы весь спорт в республике развивался, и дети занимались спортом».

Футбол — не только игроки и тренеры

Как вышло, что в ФК «Уфа» сложилась непростая финансовая ситуация, многие болельщики просто не понимают. Каким образом клуб из богатого региона, еще недавно сражавшийся с «Рейнджерс» Стевена Джеррарда за попадание в групповую стадию Лиги Европы, сегодня борется за существование? И если, по словам Радия Хабирова, все вопросы решены, почему появляется информация о задержках зарплат?

— Проблемы с финансированием конкретные. Задолбали уже, власти обещают, обещают. Не могут сказать конкретно да-да, нет-нет. Игроков жалко, если так дело пойдет — разбегутся, особенно жалко Газизова, он не заслужил этого, — негодует болельщик «Уфы» Фарит Магадеев.

О судьбе клуба беспокоятся и в организованных фанатских группировках «Уфы». Еще до обещания Радия Хабирова болельщицы из «Женского сектора» обратились к президенту России Владимиру Путину. Для многих из них «Уфа» — больше чем просто футбольный клуб. Лидер объединения Катрина Душанбаева поделилась своими переживаниями с «Реальным временем»:

— Конечно же, переживаем, я не представляю, каким образом можно помочь команде. Футбол — это не только игроки на поле и тренеры. Это ведь еще академия, где 1500 воспитанников. Мои племянники с большим удовольствием там занимаются. И я искренне не понимаю, почему в республике столько производственных предприятий и они не могут помочь спорту в республике?

Свое отчаяние футбольные болельщики, похоже, уже начали выражать в действиях. На заборе напротив хоккейной «Уфы-арены» появилась надпись «Поддержи ФК «Уфа».

Клуб нужен городу и региону

Футбольный клуб «Уфа» проводит в Российской премьер-лиге уже девятый сезон. За это время команда успела запомниться в России как одна из самых эффективных в плане управления и трансферов. Бизнес-модель «Уфы» заключается в покупке недорогих молодых футболистов, их развитии и последующей продаже в богатые клубы. Самый громкий трансфер — переход Александра Зинченко в «Манчестер Сити», с которым украинский футболист стал трехкратным чемпионом Англии. Воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев перебрался в московский ЦСКА и сейчас является основным центральным защитником национальной сборной России. Выступавшие в свое время за «Уфу» Даниил Фомин и Андрей Лунев также включены в состав сборной страны. Среди других успешных переходов можно отметить Ивана Облякова (ЦСКА), Дмитрия Стоцкого («Краснодар»), Данилу Кругового («Зенит»), Сильвестра Игбуна («Динамо»), Дмитрия Живоглядова («Локомотив»). На повышение в топ-клубы чемпионата России ушли из «Уфы» и тренеры — Виктор Гончаренко и Сергей Семак. В «Зенит» вместе с Семаком перешли из башкирской команды тренеры Александр Низелик и Вильям Артур де Оливейра.

С одним из самых скромных бюджетов в лиге в сезоне-17/18 команда сумела занять 6-е место и пробиться в квалификацию Лиги Европы. Неудивительно, что команда запомнилась многим федеральным футбольным комментаторам.

Спортивный комментатор и журналист «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко в разговоре с «Реальным временем» выразил мнение, что многие клубы, существовавшие в нашем футболе, жили не по средствам и исчезли из-за слабого менеджмента, однако «Уфа» в этом смысле, напротив, положительный пример.

— Что касается футбольного клуба «Уфа», то я считаю, что этот клуб нужен и городу, и региону, и вообще всему российскому футболу. Это один из самых правильно устроенных клубов в РПЛ, который подает пример, как правильно нужно строить свою работу. Во-первых, «Уфа» замечательно ведет селекцию — приобретает бесплатных или недорогих футболистов, развивает их и продает в большие клубы. Кто еще в Российской премьер-лиге может похвастаться, что подготовил футболиста и продал его в команду «Манчестер Сити»? Если посмотреть на то, сколько «Уфа» заработала на трансферах, это вызывает огромное уважение.

Сергей Кривохарченко отмечает не только успехи, связанные с продажами игроков, но и качественную работу клуба в целом.

— «Уфа» при этом очень старается, ведет работу с болельщиками, привлекает на стадион, работает в соцсетях, проводит активности около матчей. У «Уфы» замечательная пресс-служба, «Уфа» — очень открытый клуб. Лично мне в свое время «Уфа» подарила возможность вместе с Виктором Гончаренко сделать документальный фильм и показать работу главного тренера клуба Премьер-лиги изнутри. На тот момент, думаю, только «Уфа» и Гончаренко были готовы к такой открытости.

Потерять «Уфу» сейчас — значит перечеркнуть всю качественную работу, которая была проделана сотрудниками клуба на всех уровнях, несмотря на очень скромный бюджет, — уверен Сергей Кривохарченко.

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед также признался нашему изданию, что его огорчают новости о проблемах с финансированием у российских клубов.

— Меня всегда очень расстраивает, когда футбольные клубы пропадают. Очень частая ситуация, когда клуб зависит от бюджета региона, даже достаточно богатого региона. В любом случае нужно стараться формировать менеджмент так, чтобы в один прекрасный день все не накрылось медным тазом, когда источник дохода решит, что будет направлять средства в другую сторону. Я не в курсе причин проблем. В любом случае будет очень плохо, если клуб пропадет из Премьер-лиги. «Уфа» все-таки команда, которая в квалификации еврокубков принимала участие, и вообще очень футбольный город, болельщики там очень любят футбол.

Спортивный комментатор Андрей Юртаев убежден, что каждый регион не сможет себе позволить содержать клуб Премьер-лиги. И в этой связи необходимо смотреть на пользу, которую футбольная команда может принести.

— Во-первых, у нас в стране 85 регионов, и каждый никак не сможет иметь клуб в РПЛ, даже если очень захочется. Во-вторых, все зависит от того, какую выгоду извлекает регион из нахождения клуба в РПЛ. Если это идет на пользу, например помогает развивать инфраструктуру спорта и развлечений в целом, если это увеличивает количество детей, занимающихся футболом, и туристов, приезжающих в регион, если это укрепляет имидж региона и так далее, то да, конечно, лучше иметь клуб в РПЛ, чем не иметь. Если клуб никаких задач не решает и нужен только для того, чтобы местные болельщики могли раз в неделю провести пару часов свободного времени за просмотром матча, то вполне можно и обойтись.

История «Уфы» показывает, что даже самая успешная бизнес-модель пока не может спасти клуб РПЛ без помощи государственных денег или крупного спонсора. Так продолжит ли «Уфа» свой путь в Премьер-лиге или большой футбол покинет территорию Башкортостана?