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Юные танкисты: как казанские военные прокатили детей на Т-72Б3

15:39, 08.09.2021
Юные танкисты: как казанские военные прокатили детей на Т-72Б3

В Казани командование танкового училища откликнулось на просьбу родителей 6-летнего мальчика и его 10-летнего брата покатать их на настоящем танке. Мальчику диагностировали сложное иммунологическое заболевание. Родители узнали, что военные могут помочь сбыться детским мечтам, поэтому обратились к ним. Для маленького Егора и его брата провели экскурсию, показали историческую и современную технику. Также их привели в тренажерный класс, где готовят будущих офицеров. Дети самостоятельно попробовали управлять танком на современных симуляторах. После экскурсии ребят покатали на настоящем танке Т-72Б3.

Видео Камиля Исмаилова

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