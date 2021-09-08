Юные танкисты: как казанские военные прокатили детей на Т-72Б3
В Казани командование танкового училища откликнулось на просьбу родителей 6-летнего мальчика и его 10-летнего брата покатать их на настоящем танке. Мальчику диагностировали сложное иммунологическое заболевание. Родители узнали, что военные могут помочь сбыться детским мечтам, поэтому обратились к ним. Для маленького Егора и его брата провели экскурсию, показали историческую и современную технику. Также их привели в тренажерный класс, где готовят будущих офицеров. Дети самостоятельно попробовали управлять танком на современных симуляторах. После экскурсии ребят покатали на настоящем танке Т-72Б3.
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