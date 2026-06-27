Цены на сахар в мире могут резко вырасти из-за Эль-Ниньо

России это не угрожает

Фото: Динар Фатыхов

Метеорологическое явление Эль-Ниньо может привести к сокращению урожая сахарного тростника в Индии и спровоцировать резкий рост цен на сахар в мире. такое мнение высказал директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов.

По прогнозам, климатические изменения могут привести к снижению производства сахара на 3-8 миллионов тонн в годовом выражении, пишет РИА «Новости». Если Индия полностью остановит экспорт, а Бразилия не сможет увеличить поставки в кратчайшие сроки, то мировой рынок столкнется с дефицитом.

При этом, в России нехватки сахара не будет — в прошлом году урожай сахарной свеклы в стране составил 48,9 миллиона тонн, что позволяет полностью обеспечивать внутренний спрос.

Ранее власти Индии ввели запрет на экспорт сахара, включая сахар-сырец, белый и рафинированный сахар. Он будет действовать до конца сентября 2026 года.

Денис Петров