В Казани четырех жителей будут судить за фиктивное обналичивание через строймаркет

Их доход превысил 27 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Их обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По версии следствия, с октября 2023 года по июль 2024-го злоумышленники систематически совершали незаконные банковские операции, не обладая соответствующей лицензией. Общая сумма превысила 199 млн рублей.

— Денежные средства клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, перечислялись на подконтрольные соучастникам организации и впоследствии обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход, извлеченный организованной группой от преступной деятельности, превысил 27 млн рублей, — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.

Галия Гарифуллина