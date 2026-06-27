RT: в числе отравившихся готовой едой в Астрахани — экс-замминистра здравоохранения области

Всего пострадали 14 человек, одна женщина погибла — возбуждено уголовное дело

Следком по Астраханской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после отравления людей готовой едой, изготовленной на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос.

Одна женщина 1954 года рождения скончалась,14 госпитализированы в том числе четверо детей. По данным RT, одним из пострадавших стал бывший заместитель министра здравоохранения области Павел Джуваляков. У всех заболевших лабораторно подтвердили сальмонеллез.

По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты.

Денис Петров