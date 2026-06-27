Международные наблюдатели повысили уровень угрозы для судов в Ормузском проливе
Иран и США обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил о повышении уровня угрозы безопасности для торговых судов в Ормузском проливе до значительного. Об этом пишет РИА «Новости».
Сегодня США и Иран обменялись новыми ударами. Это произошло после атаки иранскими дронами-камикадзе грузового судна M/V Ever Lovely под флагом Сингапура в Ормузском проливе.
После Тегеран и Вашингтон обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Bloomberg считает, что действия стран могут замедлить восстановление судоходства в Ормузском проливе.
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