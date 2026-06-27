США и Иран обменялись новыми ударами

Это произошло после атаки Ирана 25 июня дронами-камикадзе грузового судна M/V Ever Lovely под флагом Сингапура в Ормузском проливе

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по территории Ирана после атаки 25 июня дронами-камикадзе грузового судна M/V Ever Lovely под флагом Сингапура в Ормузском проливе.

Американская авиация ударила по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам, говорится в заявлении CENTCOM.

В ответ на сегодняшние удары военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли удары по местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Ранее Иран на фоне ударов Израиля по Ливану вновь перекрыл судоходство через Ормузский пролив и перенес запланированную встречу с представителями США.

Денис Петров