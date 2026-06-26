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В «Пушкинскую карту» добавят цирки

19:35, 26.06.2026

Они будут доступны к 1 сентября

В «Пушкинскую карту» добавят цирки
Фото: Реальное время

В программе «Пушкинская карта» будут участвовать государственные цирки. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

— Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». Срок — 1 сентября 2026 года, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Путин обещал изучить предложение о расширении программы «Пушкинская карта» для оплаты билетов на цирковые представления в марте прошлого года.

— Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты», мы, конечно, посмотрим, — сказал он тогда на заседании Совета по культуре и искусству.

Галия Гарифуллина

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