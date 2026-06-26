США, Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение по урегулированию конфликта
Документ был подписан в Вашингтоне
США, Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает RT.
Документ был подписан в Вашингтоне. В числе присутствовавших на встрече был госсекретарь США Марко Рубио.
По данным CNN от 22 июня, Израиль рассматривает частичный вывод войск с юга Ливана — речь идет о перемещении подразделений ЦАХАЛ за «желтую линию». Она фиксирует зоны контроля в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным 17 апреля. Издание The New York Times позднее заявило, что действия израильских войск в Ливане сейчас ограничены рамками самообороны.
Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ливаном осложняет переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. Так, на фоне ударов Израиля по Ливану Иран вновь перекрыл судоходство через Ормузский пролив и перенес запланированную встречу с представителями США.
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