США, Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение по урегулированию конфликта

Документ был подписан в Вашингтоне

Фото: Динар Фатыхов

США, Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает RT.

Документ был подписан в Вашингтоне. В числе присутствовавших на встрече был госсекретарь США Марко Рубио.

По данным CNN от 22 июня, Израиль рассматривает частичный вывод войск с юга Ливана — речь идет о перемещении подразделений ЦАХАЛ за «желтую линию». Она фиксирует зоны контроля в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным 17 апреля. Издание The New York Times позднее заявило, что действия израильских войск в Ливане сейчас ограничены рамками самообороны.

Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ливаном осложняет переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. Так, на фоне ударов Израиля по Ливану Иран вновь перекрыл судоходство через Ормузский пролив и перенес запланированную встречу с представителями США.



Галия Гарифуллина