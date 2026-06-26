Новак дал поручение проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка

Необходимо также разработать механизм, который обеспечил бы сельхозпроизводителей и фермеров топливом в оперативном порядке

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка. 26 июня прошло очередное совещание по его состоянию, сообщило правительство России.

Отдельно на нем обсудили вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом, необходимым для уборочных работ. Отмечена важность стабильных поставок ресурсов аграриям в сезон пикового спроса: именно от этого зависят скорость и качество полевых работ.

Реальное время / realnoevremya.ru

Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям необходимо совместно разработать механизм взаимодействия, который обеспечил бы сельхозпроизводителей и фермеров топливом в оперативном порядке.

— Также необходимо проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Новак сообщил, что ажиотаж на рынке искусственно поднял спрос на топливо в России на 20—30%. В связи с этим ситуация требует оперативного регулирования.

Галия Гарифуллина