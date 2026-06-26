В МИД посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Фиксируется ужесточение дискриминационных мер в отношении россиян, прибывающих в республику

Фото: Мария Зверева

В МИД России посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Рекомендации выпущены в условиях реализации антироссийского курса, который проводят при содействии западных кураторов, добавили в МИД. Одновременно фиксируется ужесточение дискриминационных мер в отношении россиян, прибывающих в республику.

Власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск, говорил в апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия.

