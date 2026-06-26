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В МИД посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

20:27, 26.06.2026

Фиксируется ужесточение дискриминационных мер в отношении россиян, прибывающих в республику

В МИД посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
Фото: Мария Зверева

В МИД России посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Рекомендации выпущены в условиях реализации антироссийского курса, который проводят при содействии западных кураторов, добавили в МИД. Одновременно фиксируется ужесточение дискриминационных мер в отношении россиян, прибывающих в республику.

Власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск, говорил в апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия.

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