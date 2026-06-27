После удара БПЛА по музею «Самбекские высоты» под Ростовом возбудили дело о теракте

Пострадали 12 человек

В результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Ростовом пострадали 12 человек, 10 из них госпитализированы, написал губернатор Юрий Слюсарь в канале в «Максе».

— Удар пришелся по основному комплексу зданий военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала, — сообщил он.

Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» был создан в 2020 году и занимает площадь в 14 гектаров.

— Вражеская атака на «Самбекские высоты» — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области, — заявил губернатор.