Марат Зяббаров сообщил о задержке с заготовкой кормов в Татарстане

В пяти районах не убрали даже половины площадей многолетних трав

Фото: Динар Фатыхов

В пяти районах Татарстана не убрали даже половины площадей многолетних трав. Об этом заявил вице-премьер — глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров.

— Обращаюсь к руководителям сельхозформирований: каждый день задержки с заготовкой кормов — это потеря питательности, приводящая к снижению продуктивности и увеличению затрат на покупку кормовых добавок, — приводит его слова пресс-служба раиса Татарстана.

В целом из 299 тыс. га многолетних трав скошено 214 тыс. га — это 72% от плана. Завершил первый укос многолетних трав Муслюмовский район, практически закончили с этим в Атнинском, Сармановском, Кукморском, Чистопольском и Тетюшском районах.

В личных подсобных хозяйствах потребность в кормах удовлетворили только на треть — заготовлено 219 тыс. тонн сена. В 13 районах ее обеспечили на половину, а в 9 — менее четверти.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане на весенне-полевые работы в этом году направили 43 млрд рублей. Значительная часть средств направлена на закупку удобрений, семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и запчастей, а также на оплату труда работников сельхозпредприятий. В целом на удобрения выделено 15,2 млрд рублей, на ГСМ и запчасти — 8,8 млрд рублей, на семена — 3,7 млрд рублей, на защиту растений — 6,3 млрд рублей, еще 9 млрд рублей составляют прочие расходы.

Денис Петров