Руслану Шигабутдинову — 50: коллектив Группы компаний «ТАИФ» поздравляет с юбилеем
Зампредседателя Совета директоров АО «ТАИФ» отмечает юбилейную дату
«Уважаемый Руслан Альбертович, примите наши самые добрые и искренние поздравления с замечательной юбилейной датой — вашим 50-летием!
В этот праздничный день позвольте выразить вам, талантливому и авторитетному руководителю, человеку большой внутренней силы и высокого профессионализма, свое глубокое уважение и искреннюю признательность за ваш многолетний созидательный труд на благо Группы ТАИФ и Республики Татарстан!» — говорится в поздравлении.
«Реальное время» присоединяется к поздравлениям, а фоторепортаж напомнит о важнейших событиях трудового пути Руслана Шигабутдинова.
- 2 августа 2005 г. Визит Премьер-министра РТ Р.Н. Минниханова на ОАО «Казаньоргсинтез»
- Избрание Р.А. Шигабутдинова заместителем генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям
- Июль 2006 г. рабочий визит делегации Сбербанка на площадки ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим», где реализуются масштабные инвестпроекты
- 24 апреля 2006 г. переговоры между ОАО «ТАИФ» и ОК «РУСАЛ» о подписании меморандума о создании совместного предприятия на базе комплекса «ТАИФ-НК»
- Август 2006г. — пресс-конференция, посвященная подготовке к размещению первого облигационного займа ООО «ТАИФ-Финанс»
- 26 апреля 2007 г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»
- 27 июня 2007 г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ТАИФ»
- 12 октября 2007 г. Участие Р.А. Шигабутдинова во встрече руководства ОАО «ТАИФ» с представителем компаний «Suregrove Limited» Тимоти Биббсом
- Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «ТАИФ» в 2008 году
- Май 2009г. Встреча Р.А. Шигабутдинова с Главой Зеленодольского района РТ
- 29 октября 2013 г. Участие Р.А. Шигабутдинова в торжествах по случаю празднования 55-летия ОАО «Казаньоргсинтез»
- 30 апреля 2014г. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАИФ». Р.А. Шигабутдинову присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан». фото Козловского
- Август 2015г. Группа ТАИФ консолидировала 100% акций ХК «Татнефтепродукт»
- На ОАО «Казаньоргсинтез» запущена новая двухкамерная печь пиролиза, построенная в рамках контракта с французской компанией Technip.
- Июль 2016г. Делегация компании «General Electric» на объектах ГК ТАИФ: ПАО «Казаньоргсинтез» и Казанской ТЭЦ-3 — филиале ОАО «ТГК-16».
- Апрель 2017г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
- Май 2017г. Участие компаний Группы ТАИФ в IX Международном экономическом саммите России и стран ОИС (KazanSummit 2017). Доклад Р.А. Шигабутдинова — Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову
- 19.06.2017г. Открытие на Казанской ТЭЦ-3 (входит в АО «ТГК-16») нового энергоблока с уникальной газовой турбиной GE 9HA.01
- Сентябрь 2017г. Переговоры между АО «ТАИФ» и ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК», Consolidated Contractors Company,Sicon Oil and Gas, Bio-on (Италия)
- Сентябрь 2017г. Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов посетил новое офисное здание группы «ТАИФ» на пересечении улиц Пушкина и Бассейной
- 29 сентября 2017г. Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) ПАО «Нижнекамскнефтехим». Р.А. Шигабутдинов возглавил Совет директоров комплекса
- Март 2018г. Встреча руководства Группы компаний ТАИФ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром
- Март 2018г. ПАО «Казаньоргсинтез». Ввод в эксплуатацию, с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, новой производственной линии трехслойной рукавной FFS-пленки (Form-Fill-Seal)
- Июнь 2018г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
- 09.06.2018г. Торжества по случаю 50-летия Казанской ТЭЦ-3
- Июнь 2018г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- Сентябрь 2018г. Пресс-конференция СК «Синтез», приуроченная к старту нового сезона и выступлению команды в Суперкубке России
- Октябрь 2018г. Участие ГК ТАИФ в Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики — «Российская энергетическая неделя» (РЭН) (г. Москва). Подписание компаниями «ТАИФ» и «Сименс» соглашения о расширении сотрудничества
- 22.11.2018г. Приуроченный к 60-летию ПАО «Казаньоргсинтез» торжественный запуск четырех новых печей пиролиза в режиме комплексного опробования
- 22.11.2018г. Празднование 60-летия ПАО «Казаньоргсинтез»
- 02.02.2019г. Торжественное официальное открытие многоуровневого паркинга, построенного ГК ТАИФ возле НКЦ «Казань»
- Апрель 2019г. Торжественный ввод в эксплуатацию новой установки экстракции бензола на ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- Апрель 2019г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
- Апрель 2019г. АО «ТАИФ» — победитель республиканского конкурса «Благотворитель года». Награда вручена Р.А. Шигабутдинову
- 25 мая 2019г. Празднование Дня химика на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Компания принимает эстафету флага WorldSkills
- Июнь 2019г. ГК ТАИФ принимает участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Группой ТАИФ подписаны два стратегических соглашения — со Schneider Electric и «Иокогава Электрик СНГ»
- 27.06.2019г. Годовое общее собрание акционеров АО «ТАИФ». Р.А. Шигабутдинов избран генеральным директором АО «ТАИФ»
- 18.07.2019г. Р.А. Шигабутдинов Р.А. посетил стройку нового бизнес-центра АО «ТАИФ» на ул. Пушкина,80 в г. Казань
- 20 августа 2019г. — в Центральной районной больнице Нижнекамска (Татарстан) состоялось открытие нового специализированного ожогового отделения, построенного и оснащенного при поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ГК «ТАИФ»)
- 28 августа 2019г. при участии Р.Н. Минниханова, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» торжественно введены в эксплуатацию после масштабной реконструкции биологические очистные сооружения
- Сентябрь 2019г. Участие ГК ТАИФ в специализированной выставке Татарстанского нефтегазохимического форума
- Октябрь 2019г. На полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) между ГК ТАИФ и корпорацией «Siemens» подписало соглашение о строительстве под ключ парогазовой электростанции (ПГЭС) мощностью 250 МВт для нужд ПАО «Казаньоргсинтез»
- 29.11.2019г. Объявлено о масштабном стратегическом партнерстве между ГК ТАИФ и банком «Открытие»
- 25.12.2019г. Генеральный директор АО «ТАИФ» Р.А. Шигабутдинов стал лауреатом престижной премии «Руководитель года-2019»
- 29 января 2020г. состоялась встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с руководителями предприятий ГК ТАИФ
- Февраль 2020г. Участие Р.А. Шигабутдинова в заседании Попечительского совета Болгарской исламской академии
- 13.07.2020г. Телеинтервью И.Х. Зинуров — Р.А. Шигабутдинов
- Сентябрь 2020г. Группа ТАИФ — один из крупнейших участников специализированной выставки в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума
- Сентябрь 2020г. Торжественное открытие реконструированного при участи ГК ТАИФ стадиона ФК «Нефехимик»
- 24 декабря 2020г. Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов вручил генеральному директору АО «ТАИФ» Р.А. Шигабутдинову государственную медаль РТ «За доблестный труд»
- 26 мая 2021г. Торжественный ввод в эксплуатацию нового производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) на ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- Июнь 2021г. Казанский кремль. Чествование победителей Чемпионата России — ватерпольного клуба «Синтез»
- Сабантуй-2021
- 2021 год. Руководство Группы ТАИФ отмечено за активное участие в воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери
- Август 2021г. Татарстанский нефтегазохимический форум и международная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». ГК ТАИФ представила новинки нефтегазохимического производства
- Сентябрь 2021г. Молодые специалисты Группы ТАИФ и СИБУР-холдинга — активные участники WorldSkills Petrochemskills
- 2 февраля 2022 года Посещение Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым, совместно с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой и руководством СИБУРа строительной площадки олефинового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме»
Справка
Шигабутдинов Руслан Альбертович
Родился в Казани в 1976 году.
В 1998 году с отличием окончил юридический факультет Казанского государственного университета.
С 1997 года по 1999 год — юрист ООО «КАРСАР».
С 1999 года по 2005 год — референт генерального директора ОАО «ТАИФ».
С 2005 года по 2019 год — заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям АО «ТАИФ».
С 2010 года по 2011 год — генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания «ТВТ».
C 2014 по 2021 год — председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
C 2017 по 2021 год — председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
С 2019 по 2022 год — генеральный директор АО «ТАИФ» (переименовано в АО «СИБУР-РТ»).
В настоящее время Руслан Альбертович — заместитель председателя Совета директоров АО «ТАИФ» и генеральный директор АО «Трас».
Удостоен ряда наград и благодарностей, в том числе медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и почетного звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
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