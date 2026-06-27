Руслану Шигабутдинову — 50: коллектив Группы компаний «ТАИФ» поздравляет с юбилеем

Зампредседателя Совета директоров АО «ТАИФ» отмечает юбилейную дату

Фото: Роман Хасаев

«Уважаемый Руслан Альбертович, примите наши самые добрые и искренние поздравления с замечательной юбилейной датой — вашим 50-летием!

В этот праздничный день позвольте выразить вам, талантливому и авторитетному руководителю, человеку большой внутренней силы и высокого профессионализма, свое глубокое уважение и искреннюю признательность за ваш многолетний созидательный труд на благо Группы ТАИФ и Республики Татарстан!» — говорится в поздравлении.

«Реальное время» присоединяется к поздравлениям, а фоторепортаж напомнит о важнейших событиях трудового пути Руслана Шигабутдинова.

1 / 57 2 августа 2005 г. Визит Премьер-министра РТ Р.Н. Минниханова на ОАО «Казаньоргсинтез» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Избрание Р.А. Шигабутдинова заместителем генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Июль 2006 г. рабочий визит делегации Сбербанка на площадки ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим», где реализуются масштабные инвестпроекты предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

24 апреля 2006 г. переговоры между ОАО «ТАИФ» и ОК «РУСАЛ» о подписании меморандума о создании совместного предприятия на базе комплекса «ТАИФ-НК» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Август 2006г. — пресс-конференция, посвященная подготовке к размещению первого облигационного займа ООО «ТАИФ-Финанс» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

26 апреля 2007 г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

27 июня 2007 г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ТАИФ» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

12 октября 2007 г. Участие Р.А. Шигабутдинова во встрече руководства ОАО «ТАИФ» с представителем компаний «Suregrove Limited» Тимоти Биббсом предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «ТАИФ» в 2008 году предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Май 2009г. Встреча Р.А. Шигабутдинова с Главой Зеленодольского района РТ предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

29 октября 2013 г. Участие Р.А. Шигабутдинова в торжествах по случаю празднования 55-летия ОАО «Казаньоргсинтез» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

30 апреля 2014г. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАИФ». Р.А. Шигабутдинову присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан». фото Козловского Михаил Козловский

Август 2015г. Группа ТАИФ консолидировала 100% акций ХК «Татнефтепродукт» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

На ОАО «Казаньоргсинтез» запущена новая двухкамерная печь пиролиза, построенная в рамках контракта с французской компанией Technip. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Июль 2016г. Делегация компании «General Electric» на объектах ГК ТАИФ: ПАО «Казаньоргсинтез» и Казанской ТЭЦ-3 — филиале ОАО «ТГК-16». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Апрель 2017г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Май 2017г. Участие компаний Группы ТАИФ в IX Международном экономическом саммите России и стран ОИС (KazanSummit 2017). Доклад Р.А. Шигабутдинова — Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

19.06.2017г. Открытие на Казанской ТЭЦ-3 (входит в АО «ТГК-16») нового энергоблока с уникальной газовой турбиной GE 9HA.01 предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Сентябрь 2017г. Переговоры между АО «ТАИФ» и ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК», Consolidated Contractors Company,Sicon Oil and Gas, Bio-on (Италия) предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Сентябрь 2017г. Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов посетил новое офисное здание группы «ТАИФ» на пересечении улиц Пушкина и Бассейной предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

29 сентября 2017г. Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) ПАО «Нижнекамскнефтехим». Р.А. Шигабутдинов возглавил Совет директоров комплекса предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Март 2018г. Встреча руководства Группы компаний ТАИФ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Март 2018г. ПАО «Казаньоргсинтез». Ввод в эксплуатацию, с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, новой производственной линии трехслойной рукавной FFS-пленки (Form-Fill-Seal) Роман Хасаев

Июнь 2018г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» Роман Хасаев

09.06.2018г. Торжества по случаю 50-летия Казанской ТЭЦ-3 Роман Хасаев

Июнь 2018г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Роман Хасаев

Сентябрь 2018г. Пресс-конференция СК «Синтез», приуроченная к старту нового сезона и выступлению команды в Суперкубке России Роман Хасаев

Октябрь 2018г. Участие ГК ТАИФ в Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики — «Российская энергетическая неделя» (РЭН) (г. Москва). Подписание компаниями «ТАИФ» и «Сименс» соглашения о расширении сотрудничества предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

22.11.2018г. Приуроченный к 60-летию ПАО «Казаньоргсинтез» торжественный запуск четырех новых печей пиролиза в режиме комплексного опробования Роман Хасаев

22.11.2018г. Празднование 60-летия ПАО «Казаньоргсинтез» Роман Хасаев

02.02.2019г. Торжественное официальное открытие многоуровневого паркинга, построенного ГК ТАИФ возле НКЦ «Казань» Роман Хасаев

Апрель 2019г. Торжественный ввод в эксплуатацию новой установки экстракции бензола на ПАО «Нижнекамскнефтехим» Роман Хасаев

Апрель 2019г. Участие Р.А. Шигабутдинова в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» Роман Хасаев

Апрель 2019г. АО «ТАИФ» — победитель республиканского конкурса «Благотворитель года». Награда вручена Р.А. Шигабутдинову Роман Хасаев

25 мая 2019г. Празднование Дня химика на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Компания принимает эстафету флага WorldSkills Роман Хасаев

Июнь 2019г. ГК ТАИФ принимает участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Группой ТАИФ подписаны два стратегических соглашения — со Schneider Electric и «Иокогава Электрик СНГ» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

27.06.2019г. Годовое общее собрание акционеров АО «ТАИФ». Р.А. Шигабутдинов избран генеральным директором АО «ТАИФ» Роман Хасаев

18.07.2019г. Р.А. Шигабутдинов Р.А. посетил стройку нового бизнес-центра АО «ТАИФ» на ул. Пушкина,80 в г. Казань Роман Хасаев

20 августа 2019г. — в Центральной районной больнице Нижнекамска (Татарстан) состоялось открытие нового специализированного ожогового отделения, построенного и оснащенного при поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ГК «ТАИФ») Роман Хасаев

28 августа 2019г. при участии Р.Н. Минниханова, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» торжественно введены в эксплуатацию после масштабной реконструкции биологические очистные сооружения Роман Хасаев

Сентябрь 2019г. Участие ГК ТАИФ в специализированной выставке Татарстанского нефтегазохимического форума Роман Хасаев

Октябрь 2019г. На полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) между ГК ТАИФ и корпорацией «Siemens» подписало соглашение о строительстве под ключ парогазовой электростанции (ПГЭС) мощностью 250 МВт для нужд ПАО «Казаньоргсинтез» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

29.11.2019г. Объявлено о масштабном стратегическом партнерстве между ГК ТАИФ и банком «Открытие» Роман Хасаев

25.12.2019г. Генеральный директор АО «ТАИФ» Р.А. Шигабутдинов стал лауреатом престижной премии «Руководитель года-2019» Роман Хасаев

29 января 2020г. состоялась встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с руководителями предприятий ГК ТАИФ Роман Хасаев

Февраль 2020г. Участие Р.А. Шигабутдинова в заседании Попечительского совета Болгарской исламской академии Роман Хасаев

13.07.2020г. Телеинтервью И.Х. Зинуров — Р.А. Шигабутдинов Роман Хасаев

Сентябрь 2020г. Группа ТАИФ — один из крупнейших участников специализированной выставки в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума Роман Хасаев

Сентябрь 2020г. Торжественное открытие реконструированного при участи ГК ТАИФ стадиона ФК «Нефехимик» Роман Хасаев

24 декабря 2020г. Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов вручил генеральному директору АО «ТАИФ» Р.А. Шигабутдинову государственную медаль РТ «За доблестный труд» Роман Хасаев

26 мая 2021г. Торжественный ввод в эксплуатацию нового производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) на ПАО «Нижнекамскнефтехим» Роман Хасаев

Июнь 2021г. Казанский кремль. Чествование победителей Чемпионата России — ватерпольного клуба «Синтез» Роман Хасаев

Сабантуй-2021 Роман Хасаев

2021 год. Руководство Группы ТАИФ отмечено за активное участие в воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери Роман Хасаев

Август 2021г. Татарстанский нефтегазохимический форум и международная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». ГК ТАИФ представила новинки нефтегазохимического производства Роман Хасаев

Сентябрь 2021г. Молодые специалисты Группы ТАИФ и СИБУР-холдинга — активные участники WorldSkills Petrochemskills Роман Хасаев

2 февраля 2022 года Посещение Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым, совместно с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой и руководством СИБУРа строительной площадки олефинового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»