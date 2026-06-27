В Казани произошло 97 ДТП в выходные дни — погибли 8 человек

Еще 134 человека пострадали

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

По состоянию на 27 июня в Казани произошло 97 ДТП в выходные дни, в результате которых погибли 8 человек и еще 134 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

В субботу зарегистрировано 58 ДТП, двое погибли, 73 получили травмы. В воскресение — 39 ДТП, шесть погибших и 61 пострадавший.

— В выходные дни основными причинами тяжких ДТП на дорогах Казани становятся сочетание повышенного скоростного режима в условиях эпизодического увеличения интенсивности движения транспортных средств разных видов, состояние алкогольного или другого опьянения, усталость и невнимательность водителей, а также других участников дорожного движения, — заявили в ГАИ города.

Денис Петров