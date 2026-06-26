В России создадут единую базу номеров IMEI всех мобильных устройств
В ней будут содержаться данные о разрешенных и запрещенных в стране IMEI-кодах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В базе будут содержаться данные о разрешенных и запрещенных в стране IMEI-кодах. IMEI — это 15‑значный уникальный код, который закрепляют за мобильными устройствами, поддерживающими работу с SIM‑картой. Благодаря ему можно точно идентифицировать устройство в сети оператора.
Операторы подвижной радиотелефонной связи должны будут передавать в специальную базу данные об идентификаторах телефонов своих абонентов. Помимо операторов, пополнять базу станут уполномоченные органы власти — их перечень утвердит правительство.
Это не единственный документ, принятый во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Владимир Путин также подписал законы, которые вводят:
- тревожную кнопку на «Госуслугах»;
- новые правила использования сим-карт несовершеннолетними;
- ограничение общего количества банковских карт у одного человека 20 штуками;
- установку самозапрета на входящие международные звонки и др.
В апреле Минцифры России приступило к разработке третьего пакета мер по противодействию телефонным и интернет‑мошенникам.
— Начали формирование третьего пакета мер, которые называем сейчас кодовым названием «Антифрод‑3». Я надеюсь, что в ближайшее время мы сформируем предложения, которые также дальше вынесем на обсуждение, — рассказала директор департамента развития технологий цифровой идентификации ведомства Татьяна Скворцова.
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