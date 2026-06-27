В Татарстане расширят ОЭЗ «Зеленая долина» — запланированы новые проекты на 300 млрд рублей

Вопрос рассмотрели в правительстве

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется увеличить площади действующей промышленно-производственной особой экономической зоны ОЭЗ «Зелёная долина». Вопрос рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера Александра Новака.

На ОЭЗ дополнительно собираются реализовать восемь проектов с инвестициями в 299 млрд рублей. Это даст 1841 рабочее место, сообщается на сайте правительства.

Проекты «Зелёной долины» направлены на локализацию производства импортозамещающей продукции, в том числе нефтехимии, глубокой переработки сырья, металлоконструкций для строительной отрасли.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В апреле правительство России приняло решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Зеленая Долина — 2» в Нижнекамском районе Татарстана. Она станет частью формирующегося кластера биоэкономики «Зеленая Долина». В состав кластера также войдет уже существующая ОЭЗ «Зеленая Долина», расположенная в Заинском муниципальном районе республики.

На развитие инфраструктуры новой особой экономической зоны правительство Татарстана планирует направить не менее 50,08 млрд рублей до 2029 года. Средства будут направлены на создание инженерной, транспортной, социальной и другой необходимой инфраструктуры.

Денис Петров