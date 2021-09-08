Энтузиазм, помноженный на бардак: два будних дня на Играх стран СНГ

Даже дождь вошел в положение организаторов соревнований

Первые Игры стран СНГ в Казани подходят к своему экватору. Первые впечатления противоречивы. В том числе из-за лишнего пафоса вокруг стартов с сомнительной спортивной и важной политической составляющими. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин делится первыми впечатлениями.

Дружеские отношения должны сохраняться на всю жизнь

После воскресной истории с несостоявшимся футбольным матчем между сборными Бразилии и Аргентины становится понятно, что в нынешнее время возможно любое безобразие. К примеру, представителям хоккея на траве Белоруссии и России предложили перед участием в отборочной части еврокубков отсидеть на карантине: белорусам — семь дней, россиянам — и вовсе девять. При том что остальные участники стартов могли участвовать без всякого карантина.

На этом фоне организация первых Игр СНГ не вызывает нареканий, как, кстати, проходивший параллельно с ними отборочный матч чемпионата мира между Белоруссией и Уэльсом, который состоялся именно в Казани. Столица Татарстана была выбрана в качестве базы для сборной Белоруссии, потому что Игорь Цаплюк, работающий в департаменте по проведению соревнований в АБФФ (Ассоциации белорусской федерации футбола), поиграл в Татарстане и за «Нефтехимик», и за «КАМАЗ», в составе которого даже защищал честь сборной России на Международной Универсиаде 1993 года.

С тех пор остались дружеские отношения, которые затем сохраняются на всю жизнь. В том числе и потому что вечером в Деревне Универсиады звучат дискотечные ритмы, которые слышны на всю округу, и граждане разных стран, бывшие ранее соотечественниками, отмечают прошедший день. Среди них и Азербайджан с Арменией, представителей которых сейчас трудно увидеть в каком-либо одном месте, и жители Средней Азии, на родине которых произошел небольшой конфликт и последствия которого дошли и до России. В контексте данного материала неважно, что это за страны и в чем суть конфликта, а важно, что все противоречия забыты либо их решение отложено на потом.

Самой «горячей точкой» могли, по идее, стать площадки экстрим-парка «Урам». Фото ciskazan2021.com

Анвар Садыков: «Можно сказать, что мы прошли по краю»

Самой «горячей точкой» могли, по идее, стать площадки экстрим-парка «Урам», в том числе и потому что там играли мужские команды Азербайджана и Армении. Организаторы развели их по группам, но ничто не мешало встретиться в борьбе за призовые места. Однако и здесь матч с повышенной степенью опасности не состоялся, поскольку Азербайджан смог попасть в матч за третье место, а армяне упустили этот шанс.

В результате главные опасения директора соревнований по баскетболу три на три (стритболу) Анвара Садыкова были связаны с погодой, которая некстати ухудшилась аккурат перед началом Игр СНГ.

Так как наши соревнования проводятся на открытой площадке, были опасения в части погоды. В стартовый день, 5 сентября, тучи нависли, мы, можно сказать, прошли по краю. Надо понимать, что если капли дождя попадают на баскетбольное покрытие, то играть уже невозможно (автор прекрасно помнил об этом, будучи свидетелем «бронзового матча» 1998 года между УНИКСом и «Локомотивом» из Минеральных вод, когда конденсат на площадке превращал ее в каток). Но в заключительный день получилось так, что дождь все-таки прошел, завершившись за десять минут до старта решающих матчей. Площадка была накрыта тентом, тем не менее вода кое-где затекла на площадку и необходимо было ее сушить. А у нас была назначена прямая трансляция по спортивному телеканалу. Пришлось выкачивать воду, менять куски покрытия, телевизионщики были на нервах. Но в итоге мы сыграли, и, как только турнир закончился, над нашим районом нависла огромная туча и начался просто тропический ливень.

Я не представляю, что бы нам пришлось делать, если бы не успели доиграть финал. Какие-то минуты, секунды! Финалисты очень переживали, но обошлось. По самому турниру можно сказать, что не так много команд собралось, в частности, не добрались до Казани баскетболисты Туркменистана и спортсменки Молдовы. В итоге было шесть в мужской части, четыре в женской, которые играли в круг. Мужские сыграли по двум группам, затем финалы. В обоих турнирах в решающих матчах играли команды России и Белоруссии, и победа осталась за нашими сборными.

Стоит отметить Белоруссию, которая плотно занимается развитием стритбола. Ее юношеская команда финишировала третьей на мировом U18.

Касаемо нашей команды скажем, что мы поддержали успех старших товарищей, которые отличились на Олимпиаде в Рио, заняв в обеих дисциплинах вторые места. В России очень динамично развивается баскетбол три на три, он не дорог в плане проведения и очень демократичен, собирая настоящих энтузиастов игры. Для понимания: представители федерации баскетбола России Игорь Козлов, Роман Копосов из департамента развития стритбола детально помогали нам при подготовке и проведении турнира не только советами, но и, не гнушаясь, стелили площадку, ставили стойки

Игры стран СНГ — это мероприятие с довольно скромной спортивной составляющей. Фото ciskazan2021.com

Статус Игр

Давайте не будем обманываться. Игры стран СНГ — это мероприятие с довольно скромной спортивной составляющей. Международная летняя Универсиада 2013 года — это, по сути, 27 чемпионатов мира, проведенных в одно время в одном месте. Спартакиады народов СССР, аналогии с которыми мы проводили, выглядели масштабнее (15 команд, все республики плюс команды Москвы и Ленинграда) и статуснее (участники были уровня сборной СССР). Сейчас из 28 спортсменов Татарстана в сборной России подобного уровня достиг только Раббани Нургалиев, студент КГАСУ родом из Актаныша, который год назад стал чемпионом мира по борьбе корэш. Там вообще династия борцов Нургалиевых — отец Раиль и сыновья Ришат, Руслан и Раббани.

Зато мы специально для читателей «Реального времени» нашли самого статусного спортсмена этих Игр. Серьезно, о нем даже Пушкин писал. Причем писал не где-то, а в Лаишевском районе, где местный станционный смотритель спросил, не является ли он родственником помещика Мусина-Пушкина. На что Александр Сергеевич ответил экспромтом: «Я Пушкин, а не Мусин. В стихах весьма искусен. И очень невоздержан, когда в пути задержан».

Так вот, в составе сборной России замечен Владислав Мусин-Пушкин из команды «Ухта», пока еще не задействованный в игре.

Его, кстати, вместе с партнерами пригласил в сборную 60-летний наставник Сергей Белокуров. Ранее он играл в семипалатинском «Спартаке», а затем перешел в мини-футбол, отработав, в частности, в знаменитом мини-футбольном «Кайрате». К сожалению, казахстанских спортсменов на играх СНГ нет, а жаль, поскольку именно эта республика является второй по развитию этого вида спорта после России. Но есть Азербайджан, Белоруссия, Молдова, которая стояла у истоков развития мини-футбола еще в СССР. Странные, конечно, были истоки, если одну из команд чемпионата СССР содержала церковь, она так и называлась — «Прихожане», Свердловск.

Волонтер кричал в пустое пространство: «Уважаемые болельщики, не толпитесь...»

К сожалению, написать что-то с самого матча мини-футболистов России и Молдовы (16:3 в итоге) представляется невозможным, поскольку журналиста «Реального времени» туда просто не допустили. Зря организатор МФК «Волга» Айрат Сахиев сетовал на то, что огромная в масштабах спорткомплекса «Мирас» ложа прессы была пуста. Единственный, кто имел право в нее попасть, стоял в это время у выхода, выслушивая речитатив одного из волонтеров в мегафон: «Уважаемые болельщики, не толпитесь, а выстраивайтесь друг за другом» или что-то в этом роде.

Увы, как только в Казань приходят игры международного статуса, каким бы низким не был статус ее участников, и как только в дело вступают волонтеры, пиши пропало. Никакое их количество не может заменить качество, поскольку функционал многих из них хорошо описан в песне: «А он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит». К сотрудникам, которые работают по найму, никаких претензий, они выполняют свой функционал от и до. К примеру, как только корреспондент «Реального времени» решил преодолеть барьеры, разделяющие спорткомплекс «Мирас» от спортзала на его территории, тут же нарисовалась охранница, доказавшая, что враг не пройдет. Или же две швеи, пристрачивающие к спортивной форме участников номера, работали не покладая рук. Но, как только в дело вступали волонтеры, они не могли толком объяснить ничего: ни где находится пресс-центр, ни время его работы, представляя свой функционал в том, чтобы кричать в пустое пространство: «Уважаемые болельщики, не толпитесь...»

Игры, безусловно, нужны

Нужны ли эти Игры СНГ? Нужны, даже в половинном составе от количества участников Спартакиад времен СССР и зачастую в «кривом» исполнении, когда проспект Победы, где находится большинство спортивных объектов и Деревня Универсиады, начал напоминать город в осадном положении.

Увы, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев оставил своим соотечественникам столько межэтнических конфликтов, что слова из песни ДДТ «Предчувствие гражданской войны» были актуальны на протяжении последних 30 лет. Азербайджанцы и армяне (Нагорный Карабах и Сумгаит-1988), узбеки с турками-месхетинцами (Фергана-1989), абхазы и грузины (Сухуми-1989), грузины и южные осетины (Цхинвал-1989), казахи и кавказцы (Новый Узен — 1989), киргизы и узбеки (Ош-1990), русские и молдаване (Дубоссары, Приднестровье-1990)... Нас слишком долго и усиленно разделяли, пора восстанавливать прежние добрососедские отношения.

Татарстан для этой цели подходит как никто другой. В футбольном «Рубине» играли азербайджанцы Руслан Абышов и Рамиль Шейдаев, армяне Геворг Арутюнян и Хорен Байрамян. Белорус Владимир Алекно, туркмен Курбан Бердыев, казахстанец Ришат Гилязутдинов, армянин Араик Маргарян, Александр Серебренников из Узбекистана — это сокровищница тренерского цеха Татарстана. Спортивную славу Татарстану приносил и азербайджанский тяжелоатлет Вугар Алиев и армянская шахматистка Карина Амбарцумова, теннисист Саади Исмаилов из Таджикистана, дзюдоистка Мария Шекерова из Узбекистана, целая россыпь выходцев из Казахстана. И баскетбольное семейство Зазулиных, и мама волейболиста Алексея Казакова, которая родом из тех мест. И казахстанская рапиристка Нелля Севастьянова которая, как и ее супруг Артемий Севастьянов, выступала за Казань. Причем Артемий играл за ватерпольный «Синтез», в котором была настоящая казахстанская диаспора: Сергей Горовой, Сергей Дроздов, Игорь Загоруйко, Александр Шведов, Томас Шертвитис. Хоккеист Дмитрий Дударев в единственном числе представлял «Ак Барс» на Олимпиаде 2006 года.

Показательный пример, что юные бадминтонисты, зал для занятий которых сейчас занят под Игры стран СНГ, переместились в соседнюю Академию тенниса, поскольку это и есть сотрудничество. Развалившись на 15 стран, республики бывшего СССР стали слабее в спорте все вместе, просто с разной степенью деградации. В качестве обратного примера есть экс-Югославия. Пережив кровопролитную войну, экс-югославы снова собрались в спорте, совместно играя в Адриатической баскетбольной лиге, Региональной женской баскетбольной и ватерпольной лигах, мужской гандбольной СЕХА-Лиге, где играют команды экс-Югославии, Белоруссии и Украины, Венгрии и Словакии. Причем происходит это за счет нашего «Газпрома». Как результат: югославы перед развалом завоевали 12 олимпийских медалей в Сеуле-1988 (из них три золотые), а в Токио было 25 наград, из которых 11 золотые.



Джаудат Абдуллин