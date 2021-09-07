С «Краснодаром» в этом сезоне не выходит: как «Рубин» опробовал новичков в перерыве

В контрольном матче с недавними обидчиками казанцы вновь оказались заметно слабее

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Пока сборная проводит свой тройной блок матчей отбора на чемпионат мира, «Рубин» решил разбавить паузу спаррингом с недавними обидчиками в чемпионате — «Краснодаром». Проверить, удалось ли проделать работу над ошибками, не получилось — состав «Рубина» сильно отличался, в то время как гости выставили мощный ростер. В итоге казанцы уступили почти по всем компонентам (1:3). Зато впервые удалось оценить двух новичков — датчанина Драйера и россиянина Онугху. О том, как казанцы искали «химию» в домашнем контрольном поединке с «Краснодаром», — в итогах «Реального времени».

Посмотреть на реванш не вышло

Контрольный матч «Рубина» в паузе на матчи сборной оказался как нельзя кстати. Дело даже не столько в том, чтобы не растерять форму и игровые наработки, сколько в том, чтобы сыграть именно с «Краснодаром», которому казанцы и уступили в последнем перед перерывом туре.

Любопытно было посмотреть, какую работу проделали и сумеет ли команда справиться с тем самым давлением мощного прессингующего спарринг-партнера.

0:2 было зафиксировано на поле стадиона «Краснодар», и полное бессилие в атаке заставили задуматься о перспективах команды в нынешнем сезоне и усомниться в правильности трансферной политики Олега Яровинского, решившего распустить не только дорогостоящих Дениса Макарова и Карла Старфельта, но и отдать приносящего реальную пользу на поле Дарко Йевтича, неплохого защитника Сильвие Бегича.

Впрочем, с объявлением составов эта интрига была снята с повестки. На поле вышли резервисты, те, кто получает меньше игрового времени, а также новички для «обкатки». Да и «быки» выставили не совсем тот состав, что был в Краснодаре. Чего стоит только бывший «казанец» Егор Сорокин в старте, которого краснодарские болельщики уже давно списали со счетов. Или Городов в воротах.

На поле вышли резервисты, те, кто получает меньше игрового времени, а также новички для «обкатки»

— Такая игра всегда делится на эпизоды, потому что мы не можем иметь полноценный состав, в частности центральные защитники, — объяснял после игры Леонид Слуцкий. — В начале играл Игнатьев, потом вышел Суриков на эту позицию. Но игровую практику получили те футболисты, которые имеют ее немного. А те, кто имеет ее много, тоже получили матч в недельном цикле. Поэтому я бы не стал всерьез оценивать итоги матча, результат. А больше бы обратил внимание на то, как проявили себя отдельные игроки.



Понятно, что целостности не хватало, ее и не могло быть, — рассказывал он. — Когда Суриков играет центрального защитника или Ленар Фаттахов играет защитника весь второй тайм… Но, то что мы хотели добиться, мы добились.

Новички быстро адаптировались, но с завершением есть проблемы

Второй интригой стало появление в составе новичка датского полузащитника Андерса Дрейера, который сегодня в социальных сетях преподносится «Рубином» как звездное приобретение, что удивляет. Пока что это игрок всего лишь молодежной сборной Дании, ничего серьезного не выигрывавший и на серьезном международном уровне не выступавший.

Датчанин появился в стартовом составе, как и еще один новичок, арендованный из датского чемпионата, Герман Онугха (видимо, после эффектной победы датчан над сборной России на Евро спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский вдруг решил, что Дания — футбольная Мекка Старого света как минимум). У последнего, кстати, на руках российский паспорт, но сегодня такое приобретение восторга как минимум не вызывает.

Второй интригой стало появление в составе новичка, датского полузащитника Андерса Дрейера.

Оба оказались одними из самых активных на старте встречи, но с завершением и Дрейера, и у Онугха пока все сложно. В первом тайме датчанин сначала отыгрался с Нижегородовым, но завершить не сумел. А в середине первого тайма сыграл в «стеночку» в штрафной с Шатовым — тот же результат. А за мгновение до гола в исполнении Бакаева Солтмурад выдавал отличную передачу на гол датчанину, но тот решил обыграть вратаря и продул эту дуэль. Благо, что защитник «Краснодара» Кайо ошибся при выносе и Бакаев доиграл эпизод.

— Дрейер не тренировался последние две недели, потому что все-таки были трансферы, медосмотр и все остальное, — рассказывал после матча Леонид Слуцкий. — У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок, — был оптимистичен наставник «Рубина».

Онугха, чье появление на острие атаки окончательно хоронит возможность пробиться в состав Ивана Игнатьева, довольно эффектно угрожал воротам своими попытками пробить боковыми ножницами и однажды едва не забил так — Городовой вытащил из правого угла ворот.

— Что касается Онугхи, то он как раз таки был внутри тренировочного процесса и получил возможность сыграть сегодня все 90 минут. У него было несколько моментов для того, чтобы отличиться. Какие-то моменты ему необходимо поправлять, как и любому новому игроку. Но мы получили достаточно большое количество информации по новичкам, — подвел итог Слуцкий.

У Онугха, кстати, на руках российский паспорт, но сегодня такое приобретение восторга как минимум не вызывает.

Оборона матч провалила, Нижегородов еще не готов

Если действия в атаке в этом матче имели какое-то осмысление, даже можно отметить, что неплохо сходу поняли схему Леонида Слуцкого новички, то в обороне вчера было совсем все грустно.

Только одного центрального защитника выставил на этот поединок Леонид Слуцкий, место которого сначала занял Владислав Игнатьев. Остальную оборонительную линию составили юный Константин Нижегородов, Георгий Зотов и Александр Зуев. Самым слабым звеном ожидаемо стал Нижегородов, которого легко обходил техничный Кордоба, напомнив о матчах Кубка «Париматч» Премьер.

Если в первом тайме защиту разрывал Джон Кордоба, то во втором тайме — Владимир Ильин, так и не получивший стабильного места в составе «быков». У второго будет два мяча и одна результативная передача. Колумбийский нападающий не забил больше одного лишь потому, что решил усложнить себе задачу, попежонить и забивать только красиво. Так, он дважды не забил уже в пустые ворота на отскоке лишь потому, что решил бить эффектными «ножницами».

В конечном счете голкипер «Рубина» Никита Медведев уже не выдержал и стал кричать на защитников, что те играют индивидуально, мол, никакой слаженности в действиях обороны. Именно такие выбросы вперед из строя и стоили казанцам всех трех пропущенных мячей.

Состав «Рубина» на эту игру позволяет списать все на несыгранность и неопытность резервистов. С другой стороны, есть гостевое поражение в Краснодаре. И нельзя сказать, что там все выглядело удачнее. Сезон покажет.

Эрик Добролюбов, фото rubin-kazan.ru