«Комсомольские» стройки утомили уфимцев

Перерытые улицы становятся символом города Уфы

Анонсированный ремонт улицы Революционной в Уфе вызвал настоящую революцию в социальных сетях. С середины июля и по 14 августа примерно на двух километрах проезжей части планируется обновить дорожное полотно, сообщает уфимская администрация. Однако возмущение горожан вызвано не самим фактом замены асфальта, а количеством одновременно ремонтируемых улиц. Такой масштаб развернутых строительных работ на длительное время доставляет много неудобств, а некоторых жителей буквально заблокировал во дворах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Взялись за все и сразу

Администрация Уфы просит горожан выбирать альтернативные перекрытым на ремонт дорогам маршруты движения, вот только и там ремонт. Параллельно Революционной проходит бульвар Ибрагимова. Капитальный ремонт этой улицы продлится до 2022 года. Сейчас на отдельных участках бульвара движение ограничено.



Жители Уфы не понимают, как можно браться за ремонт на двух параллельных улицах одновременно:



— Хоть бы по очереди делали, а не все сразу, — сетует уфимец Никита Павлов.

— Закончить начатое не хотите? Куда вы лезете? Все перерыли! — возмущается еще один горожанин — Александр.

Бульвар Ибрагимова (красный) и улица Революционная (синий) — две улицы в одном направлении ремонтируются одновременно.

Развязка на Валиди, Шакшинский мост, Парковая, Галле, 8 Марта и Комсомольская — вот далеко неполный список ремонтируемых прямо сейчас уфимских дорог. Некоторые из улиц разрыты третий год, при этом работа укладывается в запланированные изначально большие сроки.

Длительный ремонт на улицах Комсомольской и 8 Марта уже стал локальным уфимским мемом. Правда местным жителям совсем не до шуток. Проезжие части и тротуары перекопали еще в 2019 году. И «комсомольская стройка» продолжается до сих пор, но совсем не ударными темпами.

Длительный ремонт на улицах Комсомольской и 8 Марта уже стал локальным уфимским мемом

За работу на крупной магистрали в сентябре 2019 года взялись с размахом. Перекрыли и перерыли более 4 километров. Уже тогда жители двух улиц недоумевали, как они на целых 3 года окажутся в окружении непрекращающегося ремонта. Правда кипящей работы дорожников на этих объектах люди все равно не наблюдали. Часто даже днем в рабочее время не было ни техники, ни людей. Стройматериалы так долго лежали без дела, что предприимчивые уфимцы средь бела дня забирали строительные смеси ведрами и мешками.

Елена живет на улице 8 Марта. За время проведения работ ей и ее соседям ремонт улиц доставил немало неудобств. На несколько дней единственный въезд во двор ее дома был без предупреждения перекопан. Автомобили большинства жильцов оказались в осаде. Так что многие в тот день опоздали на работу. Против ремонта дороги Елена ничего не имеет, однако ее удивило отношение городских властей и подрядчика к жителям перекопанных улиц. В весенние и осенние дождливые периоды добраться до асфальта не запачкавшись было просто нереально. В сухую погоду не легче — строительный песок с разрытых улиц поднимается в воздух и разлетается на многие километры.

«Комсомольская стройка» идет совсем не ударными темпами. Ни одного рабочего среди гор песка и земли

Сегодня автомобильное движение на нескольких ремонтируемых участках уже открыто, однако завершить все работы полностью планируется лишь к 1 сентября. Несмотря на то, что запланированных сроков это не превышает, горожан такой подход не устраивает. По мнению жителей города работы велись недостаточно интенсивно, можно было не раскапывать 4 километра сразу, и добавить количество техники и ремонтников.



— Совесть где? Полтора землекопа работают годами, — негодует Азат.

Техники и рабочих хватает

Мэр Уфы Сергей Греков подчеркивал, что длительные сроки работ связаны с тем, что на Комсомольской и 8 Марта проходит не просто ремонт, а реконструкция с переносом всех инженерных коммуникаций.

— Где дорогу расширяем, и инженерные сети приходится переносить. Потому что по закону, по технике безопасности, под дорожным полотном они оставаться не должны. А там закопано буквально все: газ, вода, тепло, электричество, — поясняет уфимский градоначальник.

Сергей Греков подчеркивал, что длительные сроки работ связаны с тем, что на Комсомольской и 8 Марта проходит не просто ремонт, а реконструкция. Фото: ufacity.info

На вопрос «Реального времени», не приводит ли большое количество одновременных дорожных ремонтов к нехватке техники и рабочих рук, в пресс-службе уфимской администрации ответили, что волноваться не стоит:



— Практически все запланированные работы закончим. Какие-то раньше, какие-то чуть позже. Для того, чтобы жители не испытывали неудобства, город будет пускать движение по ремонтируемым сейчас дорогам, поэтапно. Бульвар Ибрагимова — улица переходящая, и полностью завершить работы там удастся в следующем году. К 1 сентября закончатся работы по улицам 8 Марта и Комсомольской. По улице города округа Галле половина проезжей части будет готова до конца июля. Оставшуюся часть завершим до конца ноября. В этот строительный сезон будет готова и улица Парковая. А развязку на Заки Валиди планируем пустить 15 августа. После чего, там же будут продолжены работы по реконструкции съездов. Техники и рабочих хватает. Нехватки в этом нет.

Так что уфимцам остается только ждать завершения всех указанных сроков и надеяться, что в администрации Уфы не решат затеять еще какую-нибудь «комсомольскую стройку» на ближайшие пару лет.