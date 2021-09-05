Цитаты недели: Титов о «бомбардировочной» налоговой системе, Авдонина об «упертых» жителях Челнов

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

О том, что Москва кормит Россию, а не наоборот

Действительно, есть такая история, когда говорят, что вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живем, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут все в столицу. Я должен сказать, что Москва бо́льшую часть денег, налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а с территории Москвы перечисляются деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 65% всех трансфертов регионам страны перечислять.

Как считает мэр Москвы Сергей Собянин, теория о том, что вся Россия кормит свою столицу, ошибочна. В рамках II федерального просветительского марафона «Новое знание» он заявил, что именно Москва является крупнейшим донором федерального бюджета, который, в свою очередь, оказывает помощь бедным регионам. Жители Москвы, по словам Собянина, в прошлом году отдали другим регионам более 800 миллиардов рублей.

Об «упертых» жителях Набережных Челнов

К сожалению, жители [Набережных Челнов], которые посетили данное мероприятие (речь о концерте рэпера Jony на День Татарстана 30 августа, — прим. ред.), не соблюдали социальную дистанцию, хотя мы это тоже проговаривали, не надевали маски, хотя это тоже было неоднократно проговорено и рекомендовано, и более того, маски предлагались и были в наличии. Поэтому, к сожалению, те жители, которые не вняли нашим рекомендациям и посетили данное мероприятие, это их выбор, это их право. Вот такие вот они упертые, но будем считать, что на их здоровье это никак не отразится. Хотя еще раз повторяю — были приняты все меры для того, чтобы это мероприятие прошло в безопасных условиях.

Санкций со стороны Роспотребнадзора после проведения многотысячного концерта музыканта Jony в День Татарстана в Набережных Челнах не будет, сообщила заместитель руководителя Управления ведомства по РТ Любовь Авдонина. Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой, которое ограничивает массовые мероприятия по количеству участников, как пояснила Авдонина, не распространяется на культурные мероприятия. Однако несмотря на то, что организаторы приняли все меры для соблюдения безопасности, посетители концерта не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.

О «бомбардировочной» налоговой системе

У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты — то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост.

Специалисты Института экономики роста им. Столыпина разработали реформу налоговой системы России в соответствии с принципами smart taxes — ее в ходе заседания Столыпинского клуба презентовал председатель координационного совета института, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Система smart taxes основана на девяти основных принципах — в том числе предлагается сократить размер социальных налоговых платежей до 15% и уменьшить налог на добавленную стоимость (НДС) до 10%.

О первом коммунисте

Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строителя коммунизма — один в один. Вы просто ахнете.

Такое парадоксальное заявление на этой неделе сделал председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов. По его словам, главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ест» отражен в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. Это уже не первое подобное высказывание Зюганова — в апреле 2016 года лидер КПРФ сказал, что Пасха не противоречит солидарности трудящихся: «Потому что Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Он возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за бедных, за больных, за убогих — всех, кому плохо и тяжело. И в этом отношении, если бы он был жив, он бы был в наших колоннах».

О назначении ректором ТИСБИ

Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я даже не буду вас обманывать и пытаться что-то такое изобразить. Раз я прошел такой путь, фактически все университетские ступени, конечно, я в определенной степени чувствовал в себе силы и готовность занять пост высшего должностного лица вуза. Поэтому, когда поступило предложение от Нэллы Матвеевны, я сразу стал рассматривать его всерьез.

Ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс на этой неделе покинула свой пост — вместо нее руководить вузом будет проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин, который вступит в должность 13 сентября. При этом Лопатин останется завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок родного авиационного вуза, где совсем недавно был чуть ли не главным претендентом на пост ректора. В интервью «Реальному времени» Лопатин рассказал о назначении и приоритетах работы.

О быдле

Недорогая наша «быдло-недо-бедно-» озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам.

Глава Железноводска из Ставропольского края Евгений Моисеев опубликовал в Instagram пост, в котором попросил жителей и туристов выбрать лозунг для лучшего велосипедного курорта. В комментариях туристка, недавно посетившая Железноводск, написала, что город потерял свою привлекательность и стал похож «на обыкновенные города любой области». Моисеев в ответ оскорбил женщину и попросил держаться от города-курорта подальше. Позже Моисеев оправдался — мол, назвал пользовательницу быдлом из-за оскорблений в адрес жителей города, а комментарий оставил бот под безымянным аккаунтом.

О школьнике, который поправил Путина

Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы... Он [Путин] всегда с готовностью слушает корректировки, будь то в исполнении ребенка или иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация, а ребенок молодец.

1 сентября президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней. Школьник Никанор Толстых заметил ошибку и поправил президента: «Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война». Путин улыбнулся в ответ и кивнул. Позже директор воркутинской школы №35, где учится Толстых, Юлия Рябцева заявила, что Никанор — «звездный и хороший» мальчик, но проявил «наглость». С этим не согласился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О смысле полилингвальных школ

Мы сами родили эту идею и взялись за реализацию. Чтобы наши дети выросли, выучились и стали конкурентоспособными в мировом масштабе! Об этом надо думать, потому что мир все больше открывается. И будут ли дети служить в республике или же в любой другой точке мира, но они должны быть достойно представлены. Главный смысл таких школ — в этом. Потому что когда все границы открыты, дети в любой точке земного шара могут оказаться. Но от нас пойдут туда дети, которые достойно представят Татарстан и Российскую Федерацию. В этом наше будущее.

На открытии четвертой полилингвальной гимназии «Адымнар» 1 сентября Государственный Советник РТ и первый президент республики Минтимер Шаймиев рассказал, зачем вообще взялся за реализацию этой идеи, первой в стране, и почему в быстро меняющемся открытом мире сегодня полилингвальные школы так нужны. В 2022 году, вероятно, появятся еще две такие школы в Альметьевске и Нижнекамске — старт их строительства был дан 4 сентября.

Об увеличении прожиточного минимума

Я бы увеличил прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей инфляцию не разгонят и не ускорят. Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше.

На сегодняшний день оптимальный размер прожиточного минимума в России составляет 25 тысяч рублей — такое мнение высказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Он считает, что сейчас в России этот показатель занижен. Напомним, в 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России будет равен 11 950 рублям.