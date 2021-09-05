Цитаты недели: Титов о «бомбардировочной» налоговой системе, Авдонина об «упертых» жителях Челнов
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О том, что Москва кормит Россию, а не наоборот
Как считает мэр Москвы Сергей Собянин, теория о том, что вся Россия кормит свою столицу, ошибочна. В рамках II федерального просветительского марафона «Новое знание» он заявил, что именно Москва является крупнейшим донором федерального бюджета, который, в свою очередь, оказывает помощь бедным регионам. Жители Москвы, по словам Собянина, в прошлом году отдали другим регионам более 800 миллиардов рублей.
Об «упертых» жителях Набережных Челнов
Санкций со стороны Роспотребнадзора после проведения многотысячного концерта музыканта Jony в День Татарстана в Набережных Челнах не будет, сообщила заместитель руководителя Управления ведомства по РТ Любовь Авдонина. Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой, которое ограничивает массовые мероприятия по количеству участников, как пояснила Авдонина, не распространяется на культурные мероприятия. Однако несмотря на то, что организаторы приняли все меры для соблюдения безопасности, посетители концерта не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.
О «бомбардировочной» налоговой системе
Специалисты Института экономики роста им. Столыпина разработали реформу налоговой системы России в соответствии с принципами smart taxes — ее в ходе заседания Столыпинского клуба презентовал председатель координационного совета института, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Система smart taxes основана на девяти основных принципах — в том числе предлагается сократить размер социальных налоговых платежей до 15% и уменьшить налог на добавленную стоимость (НДС) до 10%.
О первом коммунисте
Такое парадоксальное заявление на этой неделе сделал председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов. По его словам, главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ест» отражен в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. Это уже не первое подобное высказывание Зюганова — в апреле 2016 года лидер КПРФ сказал, что Пасха не противоречит солидарности трудящихся: «Потому что Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Он возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за бедных, за больных, за убогих — всех, кому плохо и тяжело. И в этом отношении, если бы он был жив, он бы был в наших колоннах».
О назначении ректором ТИСБИ
Ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс на этой неделе покинула свой пост — вместо нее руководить вузом будет проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин, который вступит в должность 13 сентября. При этом Лопатин останется завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок родного авиационного вуза, где совсем недавно был чуть ли не главным претендентом на пост ректора. В интервью «Реальному времени» Лопатин рассказал о назначении и приоритетах работы.
О быдле
Глава Железноводска из Ставропольского края Евгений Моисеев опубликовал в Instagram пост, в котором попросил жителей и туристов выбрать лозунг для лучшего велосипедного курорта. В комментариях туристка, недавно посетившая Железноводск, написала, что город потерял свою привлекательность и стал похож «на обыкновенные города любой области». Моисеев в ответ оскорбил женщину и попросил держаться от города-курорта подальше. Позже Моисеев оправдался — мол, назвал пользовательницу быдлом из-за оскорблений в адрес жителей города, а комментарий оставил бот под безымянным аккаунтом.
О школьнике, который поправил Путина
1 сентября президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней. Школьник Никанор Толстых заметил ошибку и поправил президента: «Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война». Путин улыбнулся в ответ и кивнул. Позже директор воркутинской школы №35, где учится Толстых, Юлия Рябцева заявила, что Никанор — «звездный и хороший» мальчик, но проявил «наглость». С этим не согласился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О смысле полилингвальных школ
На открытии четвертой полилингвальной гимназии «Адымнар» 1 сентября Государственный Советник РТ и первый президент республики Минтимер Шаймиев рассказал, зачем вообще взялся за реализацию этой идеи, первой в стране, и почему в быстро меняющемся открытом мире сегодня полилингвальные школы так нужны. В 2022 году, вероятно, появятся еще две такие школы в Альметьевске и Нижнекамске — старт их строительства был дан 4 сентября.
Об увеличении прожиточного минимума
На сегодняшний день оптимальный размер прожиточного минимума в России составляет 25 тысяч рублей — такое мнение высказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Он считает, что сейчас в России этот показатель занижен. Напомним, в 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России будет равен 11 950 рублям.
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