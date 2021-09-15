День в истории: памятник Державину в Казани, Майкл Джексон в России и Олимпиада в Сиднее

Чем примечательна дата 15 сентября

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 15 сентября, в мире празднуют день демократии, в России поздравляют работников санитарно-эпидемиологической службы. В разные годы и столетия в этот день князь Олег заключил первый международный договор с Византией; Россия объявила первую войну Наполеону; в Англии открыли первую междугороднюю железнодорожную линию на паровой тяге; в Казани торжественно заложили основание памятника Гавриилу Державину; произошла первая в истории мировых войн танковая атака; на трассы Аэрофлота вышел первый советский пассажирский лайнер «Ту-104»; родилась международная организация «Гринпис», которой сегодня ровно 50 лет; в России впервые выступил Майкл Джексон; в Сиднее открылись XXVII летние Олимпийские игры. Родились 15 сентября итальянский купец и путешественник Марко Поло, французский писатель Франсуа Ларошфуко, великий химик, дважды ректор Казанского университета Александр Бутлеров, английская писательница и королева детективов Агата Кристи, советский антрополог Михаил Герасимов, татарский писатель, соратник Мусы Джалиля Абдулла Алиш, российский поэт-песенник Михаил Танич. Умерли советский авиаконструктор Павел Сухой, татарский поэт-песенник Ахмед Ерикей, американские писатели Томас Вулф и Роберт Пенн Уоррен.

Памятник Державину, теплоход проекта А-145



15 сентября 1844 года в Казани состоялась торжественная закладка первого камня фундамента памятника поэту, видному общественному деятелю и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину. Закладка производилась в присутствии губернатора Сергея Шипова и ректора Казанского университета Николая Лобачевского. Предложение о возведении памятника прозвучало сразу после известия о смерти поэта — 24 сентября 1816 года, но только в 1828 году было поручено разработать его проект. Проект бюста на пьедестале был одобрен Академией художеств и 5 декабря 1831 года утвержден императором Николаем I. Детали памятника изготавливались в Санкт-Петербурге. В 1843 году из столицы в Казань выслали каменные части монумента, три года спустя — металлические. Материалы доставляли двумя баржами по Волге.

Фото wikipedia.org

Было много дискуссий о том, где установить памятник. Предлагали Арское поле, Черное озеро, Театральная площадь и площадь перед Казанским императорским университетом, вблизи здания клиники. В августе 1836 года Николай I, будучи в Казани, указал место для памятника — полукруглую площадку в университетском дворике перед анатомическим театром. Собрать воедино все элементы удалось только летом 1847 года, поэтому отлитая на лицевой стороне пьедестала надпись «1846» оказалась просроченной. Памятник Державину несколько месяцев прикрывала холстина, пока 23 августа 1847 года его наконец не выставили на всеобщее обозрение. В 1960-х начались разговоры о переносе памятника на более значимое место, и 9 февраля 1868 года Александр I разрешил установить его на главной площади города — Театральной (сейчас эта часть называется площадью Свободы). Весной 1871 года вокруг памятника Державину был разбит сквер, который со временем превратился в Державинский сад. В начале 1930 годов памятник Державину был по постановлению городских властей снесен и уничтожен. В 2003 году в честь 260-летия со дня рождения Державина по поручению Кабинета министров РТ начали подготовку к восстановлении памятника. Новый памятник торжественно открыли 3 декабря того же года в Лядском саду.

В 2011 году в Казани в ГРК «Ривьера» впервые открылась I Международная конференция «Электронная школа-2011». Она организовывалась Министерством образования и науки РТ совместно с корпорацией «Интел» при поддержке Министерства информатизации и связи РТ. Всего участниками конференции стали более 300 человек, в их числе представители органов управления образования и информатизации из 35 регионов России, а также специалисты в этой области из 11 зарубежных стран. В рамках мероприятия открылась также интерактивная выставка «Электронная школа-2011», на которой представлены решения в области цифрового контента, подготовки кадров, дистанционного обучения и инфраструктуры.

Фото zdship.ru

15 сентября 2011 года в Сочи в рамках Х международного инвестиционного форума состоялась презентация скоростного пассажирского судна проекта А-145 производства Зеленодольского судостроительного завода им. Горького. Новое судно у причала Сочинского морского порта посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он высоко оценил качество теплохода, отметив, что по многим параметрам он не имеет аналогов в мире. Минниханов упомянул трагическое событие, в котором погибли более 100 человек — крушение теплохода «Булгария», произошедшее 10 июля того же года. Президент республики отметил, что трагические события на транспорте говорят о необходимости строить новые корабли и новые воздушные суда.

15 сентября 2020 года Центральная избирательная комиссия Татарстана объявила выборы состоявшимися, а их результаты — действительными. Тогда избранный на должность президента республики Рустам Минниханов получил 83,27% голосов избирателей. На дополнительных выборах депутата Госдумы РФ седьмого созыва по Нижнекамскому избирательному округу №28 победил Олег Морозов (73,42% голосов). Победителем на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ шестого созыва по Елабужскому избирательному округу №37 стал Тимур Шагивалеев (61,09% голосов).

Фото: realnoevremya.ru

День эпидемиологов, пассажирский лайнер «Ту-104» и первый концерт Майкла Джексона в России

15 сентября 1922 года считается днем становления санитарно-эпидемиологической службы России. В эту дату совет народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял Декрет «О санитарных органах Республики», были установлены структура и основные задачи службы. Тогда она подчинялась Совету народных комиссаров здравоохранения РСФСР и отделам здравоохранения на местах.

В 1956 году на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-104». Первый регулярный рейс с пассажирами самолет совершил по маршруту Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев 4570 км с посадкой в Омске, самолет приземлился в Иркутске. Лайнер пилотировал экипаж под руководством Евгения Барабаша. По сравнению с предыдущим поколением самолетов, «Ту-104» преодолевал расстояния почти в 3 раза быстрее. Этот самолет, перевозивший до 100 пассажиров за один рейс и преодолевавший 800-900 км в час, стал вторым основным (после Ил-18) самолетом на магистральных линиях Аэрофлота. В том же году реактивные лайнеры стали летать на линиях Москва — Тбилиси, Москва — Ташкент, Москва — Хабаровск.



Фото topwar.ru

15 сентября 1993 года в Москве на открытой площадке — Большой Спортивной Арене (БСА) стадиона «Лужники» состоялся первый в России концерт Майкла Джексона. Певец выступал при проливном дожде. Тур короля поп-музыки в 1993-м назывался «Dangerous». Во второй раз певец приехал в Россию в 1996-ом. Поклонники Майкла Джексона, собравшиеся на его концерте в Москве на стадионе «Динамо», не выдерживая ожидания выхода музыканта на сцену, из-за давки падали в обморок — концерт задержали на три часа. Майкл Джексон в начале выступления вышел на сцену и просто стоял 10 минут, не двигаясь и ничего не говоря, а зрители ликовали.

Первая в мире танковая атака, основание «Greenpeace» и XXVII летние Олимпийские игры

В 1916 году произошла первая в истории мировых войн танковая атака. Она проходила в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений на французском театре Первой мировой войны в битве у деревни Флер около реки Соммы. В атаке были задействованы только 18 танков из планировавшихся 50 машин модели Mk.1. Танки двигались со скоростью 6 км/ч, преодолевали проволочные заграждения и траншеи. Броня толщиной 6-10 мм держала попадания пуль и осколков, хоть и не могла выдерживать прямого попадания снаряда. Танк весом почти 30 тонн и длиной около 10 метров не имел машинного отделения. Экипаж, состоящий из 8 человек, и двигатель находились в одном корпусе, где температура поднималась до 50 градусов. Люди теряли сознание от выхлопных газов и порохового дыма. В сражении на реке Сомме из-за малого количества танков фронт не удалось прорвать окончательно, но боевая машина показала свои возможности.

Фото wikipedia.org

15 сентября 1971 года считается днем начала деятельности международной экологической организации «Гринпис» (Greenpeace, «Зеленый мир»). В этот день была организована первая акция экологов против ядерных испытаний. Американские власти в тот период проводили ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска). Основатели «Гринпис» — Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт, их называли «первыми воинами зеленого воинства». До того, как основать «Гринпис», Бен возглавлял PR-агенство, а Таггарт занимался бизнесом в Канаде.

15 сентября 2000 года открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее (Австралия). На стадионе Australia Stadium собралось 110 тысяч зрителей. Зажечь Олимпийский огонь доверили австралийской легкоатлетке Кэтти Фримен. Именно на этой Олимпиаде впервые в олимпийскую программу включили триатлон, тхэквондо и прыжки на батуте. Всего было разыграно 300 комплектов медалей в 28 видах спорта (38 с учётом подвидов). Второй раз в истории летние Олимпийские игры были проведены в Южном полушарии Земли (впервые — в 1956 году в Мельбурне). Церемония закрытия состоялась 1 октября на том же стадионе, что и церемония открытия. Олимпийский флаг был спущен с флагштока, а переходящее олимпийское знамя было торжественно вручено мэру Афин, столицы следующих Игр.