В потерпевших — Samsung Electronics: в Казани депутат и охранники обнесли вагон с телевизорами

Статус потерпевших в серии краж с железной дороги получили еще шесть компаний и частных лиц

Фото: «Реальное время»

Получали информацию о ценных грузах, взламывали запоры на вагонах и вешали новые после выноса имущества. Именно так на территории Западного парка железнодорожной станции «Юдино» на протяжении двух лет действовала бригада «оборотней»-стрелков вневедомственной охраны во главе с депутатом одного из поселений Чувашии. Пропажу выявляли лишь по прибытии грузовых составов в конечный пункт — за тысячи километров от Татарстана. Как удалось выявить «несунов» в погонах, в чем они покаялись в Кировском суде Казани и почему потерпевшая корпорация Samsung Electronics не имеет к ним претензий — в материале «Реального времени».

Депутат-лидер железнодорожной ОПГ охранял поезда 17 лет



Бывших напарников по охране и воровству судят отдельно. Все трое полностью признали вину, частично возместили ущерб и заявили ходатайства о рассмотрении их дела в особом порядке.

Первым перед Кировским райсудом Казани предстал Анатолий Леонтьев, экс-стрелок казанского отряда филиала федерального госпредприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта». И получил за семь краж в составе организованной группы 4 года и 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 4,5 года. Из-под стражи его освободили прямо в зале суда. Так что теперь этот «стрелок» чужого добра ищет новую работу.

Приятель осужденного Зинур Хузякаев оказался на скамье подсудимых вторым. Причем в суд пришел своим ходом. После задержания в ноябре 2020 года он первым из приятелей по отряду начал каяться, указал место тайника на территории Западного парка железнодорожной станции «Юдино» в Казани и выдал тот похищенный товар, который оставил себе.

Чтобы огласить обвинение, заместителю Татарского транспортного прокурора Константину Карпову понадобилось почти полтора часа

Ни один из представителей потерпевших на суд не пришел. Чтобы огласить обвинение, заместителю Татарского транспортного прокурора Константину Карпову понадобилось почти полтора часа. Приведем его вкратце.

На преступления бригада ходила в форменной одежде охраны и с оружием. Двое горе-охранников Леонтьев и Хузякаев стояли на «стреме», отслеживая подходы к выбранному ж/д составу на случай появления свидетелей. В это время организатор — 54-летний Олег Петров, отработавший в железнодорожной охране аж 17 лет, забирался на железнодорожную платформу и с помощью арсенала взломщика — пассатижи, гаечный ключ и кусачки — вскрывал опломбированные замки на интересующем его контейнере с грузом.



Заметим, что организатор постоянно проживал в Чувашии и ездил на службу как раз по железной дороге. В родном Шоркистринском сельском поселении Урмарского района Олег Петров (на фото) был уважаемым человеком и на момент задержания имел мандат депутата.

После взлома Петров открывал ворота контейнера, проникал внутрь и выбирал приглянувшийся товар, передавая его приятелям. Пока Леонтьев с Хузякаевым перетаскивали краденое в тайник, взломщик вешал на контейнер новое запорно-пломбирующее устройство — так у добросовестных охранников на следующих станциях не было шансов заподозрить взлом, а у следствия — вычислить, на каком же этапе движения состава произошла кража.

Тут стоит уточнить — действовала троица не наобум. «Петров, будучи знаком с работниками Западного парка станции «Юдино», войдя к ним в доверие, получал информацию о прохождении грузовых составов, нахождении составов на станции и времени отправления. Затем приискивал контейнер с более ценным товаром и диктовал приятелям, как действовать.

Часть похищенного Петров забирал на реализацию, остальное делили. Погорела троица на третьем году побочных доходов — как раз на продаже. Уж слишком специфичный товар был похищен.

«Потерпевший» пожарный автомобиль и вагон «Самсунга»

По версии следствия, 13 октября 2020 года группа «петровских» стрелков охраны обошлась без вскрытия грузового контейнера. Интересующий воришек товар находился внутри новенького пожарного автомобиля, который был закреплен на одной из платформ железнодорожного состава и следовал из столицы ПФО — Нижнего Новгорода — в столицу Монголии — Улан-Батор. В кабине Петров заметил гидравлический инструмент, попытался разбить стекло камнем, который передал Хузякаев, а когда не смог — стал бить отверткой.

Проник внутрь и забрал весь комплект — сам инструмент, больше напоминающий большие ножницы, аккумуляторы и зарядное устройство к нему. Позже потерпевшая компания «Пожснаб» (Беларусь) и следователи оценили ущерб в 457,5 тысячи рублей. Однако этот эпизод стал последним в карьере этих охранников железной дороги.

Петров, будучи знаком с работниками Западного парка станции «Юдино», получал информацию о прохождении грузовых составов. Фото tatar-inform.ru

Петров разместил объявление о продаже гидравлического инструмента на «Авито» и привлек внимание оперов, которые уже получили заявление о краже. В ноябре 2020-го всю троицу задержали, Петрова с Леонтьевым арестовали, с Хузякаева взяли подписку о невыезде.

Благодаря находкам в жилищах фигурантах, а также их откровениям и оперативной работе в деле появились еще шесть более ранних эпизодов. В их числе — тайное хищение имущества компании «Самсунг Электроникс Рус Калуга» — подразделение корейского концерна, чье название в оригинале звучит как «Три звезды».

Преступление было совершено в ночь на 13 сентября 2019 года. Пока напарники охраняли пути от посторонних, их лидер отработанным способом вскрыл контейнер, забитый под завязку телевизорами и плазмами Samsung. Команда забрала лишь два телевизора с диагональю 62 дюйма, опасаясь, что в случае нескольких рейдов к составу с габаритным грузом их заметят. В итоге ущерб корпорации по данному делу составил не миллионы, а всего-то 86,8 тысячи рублей.

Согласно поступившему в суд заявлению представителя «Самсунг Электроникс Рус Калуга», ущерб был возмещен в полном объеме еще на стадии предварительного следствия, после изъятия краденого у стрелков.

«В связи с удаленностью организации и ее представителей от Казани, ООО не имеет возможности участвовать в процессе и просит рассмотреть дело в отсутствие потерпевшего. Наказание подсудимому оставляет за судом», — огласил позицию «Самсунга» из Калуги председательствующий судья Ринат Камалов.

Обвиняемый подтвердил — досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия и прокуратуры заключал добровольно

Схожие заявления поступили в Казань от представителей еще четырех потерпевших компаний — «Торговый дом «Мир сварки», «Гравитек» и «Пожснаб». При этом в отличие от других представитель иностранного поставщика пожарной техники подчеркнул — ущерб не возмещен.

Дело в том, что похищенный из автомобиля комплект гидравлики был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. И на стадии разбирательства — пусть и в особом порядке — не может быть возвращен собственнику.

Подсудимый покаялся: «Глупый я был»

Среди потерпевших фигурируют и три физлица. Один нанимал грузовой контейнер для переезда в другой город и в итоге не досчитался телевизора, мультиварки, а также кожаной куртки и брюк. Мебель б/у охранников не заинтересовала. В контейнере другого частника они поживились домашним кинотеатром, а также четырьмя дисками и шипованной резиной Nokian Hakkapeliitta, у третьего — телевизором и целым набором инструментов — начиная от паяльника заканчивая рыболовным буром. Причем это была первая кража группы, согласно материалам дела, и произошла она еще в феврале 2018 года.

Также Петров, Леонтьев и Хузякаев на следствии признались в краже шести мешков с удобрениями «Рексолин Q 40» для обогащения сельхозугодий железом и 19 коробок сварной проволоки весом по 18 кг каждая.

«Кому ущерб не был возмещен, он готов возместить в равных долях с другими обвиняемыми», — озвучил позицию своего подзащитного адвокат Андрей Вербах

Общий ущерб от криминальных действий железнодорожной охраны составил 770,3 тысячи рублей.

— Вину признаю полностью. Раскаиваюсь в содеянном. Глупый я был, — сообщил суду после выступления гособвинителя Хузякаев.

Сейчас он работает уже не на железной, а на автомобильных дорогах — рабочим. Обвиняемый подтвердил — досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия и прокуратуры заключал добровольно. По данным гособвинителя, условия «сделки со следствием» обвиняемый выполнил.

— Кому ущерб не был возмещен, он готов возместить в равных долях с другими обвиняемыми, — озвучил позицию своего подзащитного адвокат Андрей Вербах.

Перейти к прениям на том же заседании суд не смог. Поскольку позиция одного из потерпевших относительно особого порядка и ущерба так и осталась неясной — на суд он не приехал, о причине суду не сообщил.

Заседание отложили на 8 сентября.