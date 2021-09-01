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День знаний в Казанской консерватории: «первый звонок» и праздничный концерт

12:15, 01.09.2021 1
День знаний в Казанской консерватории: «первый звонок» и праздничный концерт
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. На линейке собрались учащиеся 1-го и 11-го классов средней специальной музыкальной школы Казанской консерватории, первокурсники и преподаватели вуза. Для первоклассников прозвучал первый звонок, а поступившие в Казанскую консерваторию молодые музыканты получили студенческие билеты. День знаний отметили небольшим концертом на открытом воздухе и награждением лауреатов Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — пятерых воспитанников ССМШ Казанской консерватории.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
ОбществоОбразованиеКультура Татарстан Казанская Государственная Консерватория Имени Н.Г. Жиганова»

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:55
    С погодой повезло детям
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