День знаний в Казанской консерватории: «первый звонок» и праздничный концерт
Сегодня в Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. На линейке собрались учащиеся 1-го и 11-го классов средней специальной музыкальной школы Казанской консерватории, первокурсники и преподаватели вуза. Для первоклассников прозвучал первый звонок, а поступившие в Казанскую консерваторию молодые музыканты получили студенческие билеты. День знаний отметили небольшим концертом на открытом воздухе и награждением лауреатов Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — пятерых воспитанников ССМШ Казанской консерватории.
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