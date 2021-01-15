АСВ прокомментировало ситуацию с банкротством депутата Госдумы Марата Бариева

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» прокомментировала «Реальному времени» ситуацию, возникшую с банкротством депутата Госдумы и члена Олимпийского комитета России Марата Бариева.

Как сегодня сообщило наше издание, дело о личном банкротстве Бариева, в прошлом министра по делам молодежи и спорта РТ, вступило в финальную фазу. Собрание кредиторов приняло решение о распродаже его имущества. Вырученные средства должны пойти на покрытие более чем 264 млн рублей долга.

Процедуру несостоятельности Бариева, поручившегося по кредитам коммерческой фирмы «Зайнап» в «Татфондбанке», в ноябре 2019 года инициировал конкурсный управляющий последнего — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Впрочем, сам народный избранник сообщил нашему изданию, что еще надеется, что дело до торгов нажитым не дойдет: его юристы сейчас делают для этого все возможное.

АСВ в своем комментарии, присланном в редакцию, изложило всю хронологию этого запутанного дела. «В связи с неисполнением ООО «Зайнап» обязательств по кредитным договорам, заключенным с ПАО «Татфондбанк», конкурсным управляющим в рамках обязанностей, возложенных на него Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подан иск о взыскании задолженности с заемщика и его поручителей, в том числе Бариева М.М.», — говорится в ответе.

Затем, как констатируют в АСВ, «в ходе судебных разбирательств между банком, заемщиком и его поручителями было заключено мировое соглашение, однако его условия должниками исполнены не были. Это послужило основанием для получения и предъявления исполнительных листов на принудительное взыскание задолженности с указанных должников, в том числе Бариева М.М».

Фото: asv.org.ru

В пресс-службе госкорпорации отмечают, что «в целях взыскания задолженности конкурсный управляющий также подал заявления о признании поручителей по кредитным договорам ООО «Зайнап», в том числе Бариева М.М., несостоятельными (банкротами)», но «заявленное должниками повторное намерение погасить задолженность перед банком в добровольном порядке стало основанием для возврата поданных заявлений о банкротстве поручителей».

«Ввиду того, что должники в очередной раз не исполнили свое намерение погасить задолженность перед банком в добровольном порядке, заявление о банкротстве поручителей было подано повторно», — поясняет свои действия инициатор банкротства депутата.