Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский ресторан в английском стиле

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 139-я

Чтобы попытаться ощутить дух Туманного Альбиона, вовсе необязательно ехать на британский полуостров. В Нижнекамске есть Sherlock’s Pub, который изо всех сил пытается приблизиться к атмосфере настоящего английского паба. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

С любовью к Англии и Шерлоку Холмсу

Ресторан Sherlock’s Pub в Нижнекамске открылся больше 20 лет назад и считается здесь элитным заведением. Логотипом ресторана служит профиль Василия Ливанова, который считается одним из лучших исполнителей роли Шерлока Холмса. Стилистическое оформление залов ресторана тоже напоминает культовый советский фильм о великом сыщике.

В меню — блюда европейской кухни. Наконец, как и в любом другом пабе, здесь предлагается довольно широкий выбор напитков. А пока шеф-повар готовит заказанные посетителями блюда, скоротать время они могут за партией в бильярд.

Сегодня аналитический разбор аккаунта нижнекамского ресторана провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Эксперты, работающие в нем, специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса



Помогите пользователям сделать выбор в вашу пользу

Основное содержание отзывов посетителей о ресторане Sherlock's Pub — «вкусная кухня, высокая цена, мало посетителей». Поэтому «Инстаграм» вам в помощь: подробнее расскажите о кухне заведения, опишите блюда и покажите их на фото так, чтобы оправдать высокую цену. Поток посетителей можно увеличить, поработав над аккаунтом ресторана в «Инстаграме». Разберем, что улучшить.

Стандартно начнем с шапки профиля. В качестве аватара использовано некачественное фото логотипа. Логотип использовать, конечно, уместно, но следует заменить на его качественное изображение. С ником все в порядке. А вот имя профиля отсутствует. Между тем оно индексируется в поиске соцсети, и по нему ресторан смогут найти новые клиенты. Достаточно указать минимум — «Ресторан Sherlock's Pub Нижнекамск». Помогите пользователям сделать выбор в вашу пользу. Расскажите в описании профиля подробнее:

какая кухня ждет в ресторане;

время работы, время бизнес-ланчей;

есть ли доставка, можно ли припарковаться.

Все контактные данные размещаются в специальных полях профиля.

Информацию о меню мы нашли в одном из постов. В нем предлагается перейти на сайт @rklaguna и там изучить подробное меню. В этом большая ошибка. Во-первых, ссылки в посте не активны, а это неудобно пользователям. Во-вторых, пользователи «Инстаграм» не любят покидать соцсеть для получения дополнительной информации. Если не хотите терять потенциальных клиентов, то разместите все меню в актуальном.

Кроме меню, сюда же стоит добавить барную карту, отзывы, информацию об акциях (если они проводятся), условия доставки. Оформление хайлайтс нужно переделать, придав ему единый стиль. В шапке профиля указано, что в ресторане атмосфера настоящего британского паба. Тогда для подтверждения этого сделайте хайлайтс с интерьером — передайте аудитории соцсети эту атмосферу. Кроме хайлайтс, фото интерьера стоит добавить и в ленту.

Доработайте визуальное оформление аккаунта, продумайте, как объединить аватар, обложки актуального и ленту.

Фото должны вызывать аппетит и желание прийти в ресторан

Про ленту. Сейчас в ней в основном фото блюд. Они должны вызывать аппетит, желание прийти в ресторан и все это попробовать. Но сейчас мы видим, что фотографии в ленте разного качества: исправьте этот недостаток и приведите их к единому стилю. Покажите вашей аудитории процесс готовки блюд, добавьте рецепты и фишки от шеф-повара. Познакомьте вашу аудиторию с официантами, сделав фото во время их работы — с дружелюбной улыбкой и блюдами в руках. Доверие к ресторану вызовет контент с гостями в интерьере. Используйте, кроме фотоконтента, stories, reels, IGTV. Видео поможет увеличить точки контакта с клиентами и сделать конверсию в действия.

Важно придерживаться контент-плана и регулярно выкладывать посты. Советуем делать минимум три публикации в неделю и от пяти сторис в день. Используйте специальные приложения для планирования ленты в «Инстаграм».

В тексты для описания блюд добавьте прилагательные и эпитеты, яркие описания и истории. Например: «Мы приготовили для вас нежнейшую телятину на хопстере. Подаем ее на подушке из запеченного со специями картофеля из свежайших листьев рукколы. Вкуса добавит сливочный соус с жаренными лисичками» вместо «Телятина с запеченным картофелем и сливочным соусом с грибами».

У аккаунта очень низкий показатель вовлеченности.

Для увеличения вовлеченности рекомендуем:

проверить качество подписчиков. В случае необходимости почистить «мертвые» аккаунты;

выкладывать контент регулярно, больше публиковать видеоконтента и сториз;

сотрудничать с инфлюенсерами;

проводить розыгрыши и конкурсы. Дарите, например, десерт за лучшее фото в интерьере ресторана. Или проведите розыгрыш за подписку и отметку друзей в комментариях.