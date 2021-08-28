«Рубин» уступил в Краснодаре. После неудачи в еврокубках казанцы так и не пришли в себя

Это похоже на кризис. У «Рубина» лишь одна победа в шести последних матчах

Игры с «Краснодаром» всегда были очень непростыми для «Рубина», и вчерашний поединок исключением не стал. Подопечные Леонида Слуцкого имели все шансы укрепиться в лидирующей тройке, «быки» же находились в нижней половине таблицы. Как показала игра, «Рубин» после потерь ключевых игроков и неудачной экспансии в еврокубки, похоже, так и не выбрался из кризисной ямы, и потерпел первое абсолютно заслуженное поражение в ПЛ. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча шестого тура. Как показал себя новичок команды Тальби? Проявил ли себя наконец Иван Игнатьев? Ответы на эти и другие вопросы — в материале.

У «Рубина» лишь четыре победы в 20 играх против «быков»

Игры с «Краснодаром» для казанского «Рубина» всегда были непростым испытанием. С момента дебюта «быков» в РПЛ десять лет казанцы накопили только четыре победы при 14 поражениях и двух ничейных исходах. Одна из четырех побед добыта Леонидом Слуцким, но в прошедшем сезоне «Рубин» уступил обе встречи своему сопернику.

Слуцкий, кстати, перед матчем иллюзий не испытывал:

«Краснодар» — сильная команда. Если я вспомню матчи, которые я работаю в «Рубине», то мы первую игру выиграли 1:0, потом две игры проиграли 1:3 и 0:1. Я не могу сказать, что эта статистика кардинально чем-то разнится с другими командами. Наверняка будет сложный напряженный поединок, «Краснодар» традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра».

«Быки», даже несмотря на крайне неудачный старт сезона, рассматриваются как топ-клуб — состав и амбиции точно не складываются с тем местом, на котором «Краснодар» подходил к игре с «Рубином». Виктор Гончаренко хоть и не так давно в команде, но от него уже начинают требовать результат, который будет удовлетворять руководство и болельщиков краснодарцев.

А у Слуцкого — кадровые проблемы. Нет Джордже Деспотовича и Хвичи Кварацхелии. На позиции Хвичи вышел Солтмурад Бакаев, место Деспота вновь занял Михаил Костюков, а Иван Игнатьев остался на скамейке запасных. Из интересного в составе казанцев можно было выделить дебют тунисского центрального защитника Монтассара Тальби, заменившего в старте Сильвие Бегича.

Кстати, казанцы вчера вышли на матч с «Краснодаром» в третьем комплекте формы, курьезно прославившемся во время игры с «Ракувом» в Лиге Конференций. На сей раз экипировка выдержала накал матча и ни единой буковки с футболок игроков не упало. И к сожалению, это главный успех вчерашнего краснодарского матча для «Рубина».

«Рубин» провалил старт игры — слишком сильно прижимались к своим воротам

Начало матча полностью подтвердило слова главного тренера казанцев. «Краснодар» с первых минут забрал мяч под свой контроль и уверенно контролировал его, не давая казанцам к нему подобраться. А когда «быкам» удался быстрый гол, стало понятно, что игра сложится даже тяжелее, чем входило в изначальный план главного тренера «Рубина». Отличная комбинация «Краснодара» — и Алексей Ионов отправляет мяч в ворота Дюпина.

Доподлинно неизвестно, входила ли в планы Леонида Слуцкого игра вторым номером, но течение игры складывалось точно не в пользу «Рубина». «Краснодар» выдал, возможно, свой лучший в нынешнем сезоне РПЛ матч. «Быки» без труда проворачивали комбинации, к которым привыкли болельщики. Самое грустное, что казанцы ничего не могли поделать с темпом, заданным их соперником.

«Против «Краснодара» я не припомню, кто долго атакует в позиционных атаках. Против них по существу невозможно атаковать позиционно. Потому что они высоко встречают, и если ты выходишь из-под этой встречи, тебе нужно форсировать атаку, потому что большое количество свободных зон. А если ты не выходишь, ты просто теряешь мяч. То есть это такой стиль у команды», — пытался объяснить, почему его команда осела в оборонительной позиции Слуцкий после игры.

Единственный опорник «Рубина» Оливер Абильдгор не справлялся с таким объемом работы, а Хван Ин Бом и Дарко Йевтич — не те игроки, что славятся хорошей позиционной обороной.

Дебют Тальби не удался. Центр обороны «Рубина» провел крайне плохой матч

Одно-единственное изменение в стартовом составе «Рубина», по сравнению с матчем в Химках, — дебют центрального защитника Монтассара Тальби. Вышел он неудачным. Тунисец вышел в паре с Филиппом Уремовиче. Пара Уремович — Тальби слабо играла в борьбе, раз за разом их терроризировал форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбиец отлично действовал в штрафной площади и казалось, что центральные защитники казанцев не всегда понимали, кто же должен играть с нападающим «быков». Кордоба в игре с «Рубином» оформил гол и голевую передачу. В гонке бомбардиров РПЛ на счету Джона уже 5 забитых мячей.

Понятно, что это дебютная игра, и если Тальби входит в планы Слуцкого как игрок старта, то на притирку нужно время. Но выпускать дебютанта на такую позицию в топ-матче — чересчур рискованная идея. Похоже, главный тренер «Рубина» поторопился. Ведь есть достаточно сыгранная пара Уремович — Бегич. Хорватская пара очень неплохо проявила себя на старте чемпионата, и даже если тунисец индивидуально сильнее Бегича, то в любом случае можно было подождать и выставить Тальби на матч попроще.

Филипп Уремович тоже провел очень слабый матч. Лидер обороны «Рубина» продолжает восстанавливаться от травмы — и играл в защитной маске. Но если хорват вышел на поле — значит, он готов играть? Но и Уремович, и Тальби отыграли крайне неудачно, было видно, что игроки впервые выходят вместе в стартовом составе.

Выход Игнатьева позволил команде играть немного острее. Иван показал, что способен давать пользу

Ранняя замена Михаила Костюкова позволила Ивану Игнатьеву получить очередной шанс. Слуцкий оставлял молодого нападающего на скамейке даже после травмы основного форварда Джордже Деспотовича, используя Костюкова на острие атаки. Однако на 28-й минуте встречи Слуцкий поменял Костюкова и выпустил на поле Игнатьева. И с его-то выходом в атаке «Рубина» стала появляться целостность.

Моментов у казанцев было не так много, но было видно, что на острие команды находится профильный нападающий. Игнатьев хорошо действовал на границе штрафной площади и имел пару неплохих моментов.

Но как только «Краснодар» выровнял игру после стартового отрезка казанцев в начале второго тайма, игра форварда «Рубина» стала ааморфной. Впрочем, это можно сказать и обо всей остальной команде.

Но Игнатьев точно выглядел не хуже Костюкова. Михаил отмечался неимоверным старанием в последних матчах, в которых играл на позиции форварда, но ему не хватает навыка игры на острие, которого у Игнатьева точно больше. Поэтому Иван точно дал Леониду Слуцкому почву для размышлений перед следующим матчем.

«Рубин» проигрывает по делу и терпит первое поражение в сезоне

Игра от начала до конца прошла под преимуществом «Краснодара», казанцы так и не смогли подобрать ключи к воротам соперника. «Рубин» создал несколько неплохих моментов, но это никак не повлияло на итоговый результат. Команда Леонида Слуцкого впервые в нынешнем сезоне столкнулась с таким серьезным сопротивлением. Даже во встрече со «Спартаком» в 1 туре все складывалось куда лучше для «Рубина», чем матч в Краснодаре.

Казанцы действовали в непривычной для себя манере, при этом было видно, что действовать именно так их вынудил «Краснодар». «Быки» не давали особых шансов, уверенно проведя все 90 минут. «Рубин», создав пару неплохих моментов, показал, что намерен и дальше действовать от атаки. Но, как назло, именно эта игра прошла ещё и с кадровыми проблемами, все-таки Хвича и Деспот — ключевые исполнители в атаке, и без них команда очень сильно проседает.

«Сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии. Потому что это наши ключевые игроки группы атаки. Естественно у нас нет полноценных замен этих футболистов. Достаточно сложно вести особенно атакующие действия, когда много строится на этих игроках», — объяснял после матча Слуцкий.

«Рубин» упускает возможность закрепиться в тройке и терпит первое поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ. Казанцы опускаются на 5-е место в таблице, имея в активе те же 11 очков. Но отрыв от лидирующего «Зенита» не так велик — всего 3 балла.

Более того, у казанского клуба всего одна победа за последние шесть матчей, если брать в расчет еврокубки. Последний раз команда Слуцкого выигрывала у «Ахмата» между играми с «Ракувом». Ситуация очень напоминает ту, что была в сезоне 2019/2020, когда на пост наставника пришел Роман Шаронов. Тогда «Рубин» выдал мощный старт сезона, но вскоре стал терять очки и стартовый запал команды быстро сошел на нет.



Игорь Белоногов