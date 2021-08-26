«ТАИФ-НК будет прибыльным предприятием, причем очень»

Башкирский институт нефтехимпереработки предложил «Татнефти» и ГК ТАИФ решение проблемы переработки тяжелой нефти

Фото: tatarstan.ru (на фото — Эльшад Теляшев)

С крайне любопытным докладом, претендующем на сенсацию, выступил сегодня на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» научный руководитель башкирского института нефтехимпереработки Эльшад Теляшев. Его тему «Как сделать нефтепереработку выгодной вопреки рынку?» президент Рустам Минниханов предварил одобрительным «Нам доходы нужны». В частности, акцент был сделан на том, как за счет новых идей и ноу-хау «радикально повысить» эффективность действующих производств. Например, Теляшев предложил ГК ТАИФ и «Татнефти» варианты решения проблемы переработки тяжелой нефти. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Тяжелая нефть это плохо. Дайте больше легкой…»

Научный руководитель башкирского института нефтехимпереработки Эльшад Теляшев, которому предоставили слово на заседании ТНХИ-Х самым первым (проблематика обязывала), как он сам выразился, поделился своими соображениями по поводу эффективности переработки нефти в Татарстане. Гость сразу же отметил, что республика сегодня де-факто главный российский центр по глубокой переработке нефтяных остатков и тяжелой нефти. А заодно и «полигон для промышленной отработки пионерских технологий».

О них дальше и пошла речь. Теляшев акцентировал внимание на том, как за счет новых идей и ноу-хау «радикально повысить» эффективность действующих производств, в создании которых они тоже принимали активное участие. По словам ученого, в нефтепереработке нашей республики конкуренция проявляется даже в моделях бизнеса. К примеру, ТАНЕКО в составе вертикально-интегрированной компании: «Это позволяет достаточно гибко регулировать и качество нефтей, и загрузку, и ценовую политику». Тогда как ТАИФ-НК, по его мнению, «это свободный жесткий рынок без своей нефти». В связи с этим, как отметил Теляшев, в экономике этого предприятия очень важно соотношение цена — качество.

Напомнив расхожую и кажущуюся очевидной истину «Тяжелая нефть — это плохо. Дайте больше легкой», он заметил: «Наши учителя говорили: не бывает хорошей или плохой нефти. Бывает, мягко говоря, неэффективное решение». «Схемы, созданные грамотными инженерами как на ТАНЕКО, так и на ТАИФе, на наш взгляд, позволяют эффективно адаптироваться в современных реалиях с учетом увеличения постоянного и неизбежного увеличения доли тяжелой нефти», — отметил ученый из соседней республики.

Теляшев предложил ГК ТАИФ и «Татнефти» варианты решения проблемы переработки тяжелой нефти. Фото: Максим Платонов

По его словам, этому способствует и задаваемый президентом РФ тренд на повышение эффективности и экологичности металлургии: как известно, вместо грязного угля предлагается использовать нефтяные заменители. Путин озвучил это на Петербургском экономическом форуме в этом году. Как следствие: идет жесткая политика по повышению экологичности металлургических производств. Это, по словам Теляшева, выливается в «беспрецедентные штрафы по 460 млрд и т.д.».

Металлурги должны повернуться в сторону нефтепереработки

В этой ситуации, полагает он, металлурги должны очень быстро повернуться в сторону нефтепереработки. Докладчик сообщил, что на ТАНЕКО после пуска второй установки замедленного коксования освобождается установка висбрекинга и вакуумная перегонка его остатка. И специалисты этого предприятия прорабатывают вариант перепрофилирования висбрекинга.

Институт нефтехимпереработки из Уфы, по словам его руководителя, предлагает эту установку и вакуумную перегонку сохранить, но использовать новые технологии с высокой конверсией висбрекинга. Фактически это будет жесткий термокрекинг с получением вакуумированного остатка висбрекинга, который они называют жидким коксом. «Это продукт, который будет аналогом тех самых углей и может использоваться как связующая добавка в шихту или замена тех же жирных углей», — пояснил выступавший. По мнению Теляшева, по этому продукту необходимо работать с металлургами. Ему известно, что Новолипецкий комбинат уже прорабатывает возможность использования обычных вакууммированных остатков висбрекинга в качестве коксующей добавки.

Замдиректора института нефтехимпереработки рассказал, что можно «очень гибко» регулировать качество этого продукта. В эту же схему, по его словам, вписывается пионерская технология гидроконверсии, которая была отработана на ТАНЕКО. «В новых условиях, с изменением технологии и сырья и одновременным увеличением мощности, получаем дополнительное количество продукта. Это позволит компенсировать использование большего количества тяжелой нефти в исходном сырье», — детализировал он.

Башкирский институт нефтепереработки предлагает использовать новые технологии высокого висбрекинга. Фото: news-mining.ru

В итоге ТАНЕКО получает новый продукт, новый рынок и возможность использовать больше тяжелой нефти с меньшими затратами. «Все оборудование уже имеется, необходимо только ноу-хау и технологии», — заверил Теляшев. Что же касается ТАИФа, он напомнил, что там построена одна из первых в мире промышленных установок гидрокрекинга: гудрон смешивается с недозревшим углеводородом по пионерской технологии. Докладчик подчеркнул, что важнейшими аспектами этой технологии являются проектная загрузка для обеспечения штатной электродинамики и, что крайней важно, утилизация остатка.

Проблему до сих пор не решили даже авторы технологии

Говоря об этом остатке, башкирский ученый заметил, что эту проблему до сих пор не решили даже авторы технологии, которые впервые предложили ее более ста лет назад. «Понятно, что пионеры всегда в ходе освоения сталкиваются с нерешенными ранее задачами. Первая установка гидрокрекинга в нашей стране была построена на «Уфа-Нефтехиме». Строительство было завершено в 1976 году. Освоение, штатная работа началась через 20 лет, в 1996 году», — привел он пример.

Теляшев подчеркнул, что все это время были реконструкция, изменение технологии, режима. Ученый говорил об этом остатке с неким восхищением: «Он уникальный, живой». При этом очень быстро меняет свойства: даже за то время, пока отбирали пробы и везли в лабораторию. Теляшев поделился своими наблюдениями, сообщив, что его можно отнести к смеси веществ второго или, возможно, первого класса опасности: «Работать с ним нужно весьма и весьма аккуратно».

Научный руководитель института нефтехимпереработки сообщил, что после детального обсуждения этой проблемы со специалистами и руководством ТАИФ-НК они предложили им новое решение по утилизации остатка. Это комбинация трех блоков в единой технологии косвенного термического крекинга, когда остаток вводится в горячий поток теплоносителя, направляется в реакторный блок. Там из этого остатка извлекается дополнительное количество дистиллятов, и остается нейтральный, неопасный, нефтяной кокс, который можно использовать как в энергетике, так и металлургии.

Теляшев сообщил, что готов при более предметном разговоре рассказать все подробности и детали. Фото: tatarstan.ru

Эта технология, напомнил Теляшев, в целом новая. Тем не менее все эти блоки, по его словам, уже отработаны. В том числе и на объектах Татарстана. Ученый обрисовал, что необходимо сделать и в какие сроки: «В течение 1,5-2 лет строим косвенный термический крекинг остатка. Можем увеличить долю тяжелой нефти без нанесения ущерба дистиллятной, легкой топливной части. Одновременно увеличить мощность ТАИФ-НК до 8 млн тонн (сегодня это едва ли не 2 млн тонн, нужно же выйти на полную мощность в 3 млн тонн) и, соответственно, решить все вопросы по комфортной работе установки». В финале, по словам Теляшева, получится уникальный центр глубокой переработки нефти Татарстана: будет переработано от 9 до 10 млн тонн гудрона. «Таких мощностей сегодня нет ни в одной точке мира», — отметил он.

По словам профессора, для ТАИФа и ТАНЕКО это будет эффективное сочетание современных пионерских технологий с двумя видами улучшения тяжелой нефти. Удаление углерода — это установки замедленного коксования, добавление водорода — это установки гидрокрекинга. В добавление к углероду это установки гидрокрекинга: «Соответственно, повышение эффективности, увеличение доли тяжелых нефтей, повышение мощности».

В завершение Теляшев сообщил, что готов при более предметном разговоре рассказать все подробности и детали. «У нас есть огромное количество материала, который уже можно обсуждать с техническими специалистами. Но в целом Татарстан сегодня имеет все предпосылки стать центром номером один по переработке тяжелых нефтей и тяжелых нефтяных остатков не только в России, но и в мире», — заявил он.

Жидкий кокс можно продавать по цене 0 рублей 0 копеек — экономика будет плюсовой

По окончании выступления Теляшева Минниханов поинтересовался мнением гендиректора ТНХИ-Х Рафината Яруллина. «Такие технологии мы рассматривали уже неоднократно», — заметил тот. Но сообщил, что, по его мнению, предложения, связанные с «Татнефтью», надо рассмотреть еще раз. Да и по ТАИФ-НК надо встречаться: «С металлургами надо работать».

Президент спросил у Теляшева, сколько стоит жидкий кокс, которому он ранее пропел такую оду. Ученый в ответ заявил, что жидкий кокс можно продавать по цене 0 рублей 0 копеек — экономика будет плюсовой. Но это вопрос опять же рыночников и договоренностей, вернулся он к реальности. И тут же «перевел стрелки» на присутствующего в зале гендиректора «Татнефти»: «Вот Наиль Ульфатович смеется. Он прекрасно знает ситуацию».

По окончании выступления Теляшева Минниханов поинтересовался мнением гендиректора ТНХИ-Х Рафината Яруллина. Фото: tatarstan.ru

Последний по просьбе Минниханова изложил свою точку зрения. Он начал с того, что сообщил, что с коллегами, которые приехали из Башкирии, «Татнефть» находится «в жесткой конкуренции». А второе: «То, что они говорят, уже реализовано в компании, только, может, называется по-разному». Маганов сообщил, что у них с Новолипецким комбинатом «заключены большие договора». Но подробности раскрывать не стал, сказав, что ему не хотелось бы «афишировать все коммерческие условия».

Затем глава «Татнефти», казалось, слегка покритиковал Теляшева. «Распоряжаться за компанию — пусть они тяжелую нефть продадут подешевле, а цена на жидкий кокс вообще 0 рублей 0 копеек — все это от лукавого», — сказал он, заметив также, что эта концепция идет немного вразрез с концепцией развития нефтехимического направления, принятой на совете директоров «Татнефти».

Как оказалось, темой жидкого кокса «Татнефть» тоже занимается давно: уже прошла аналогацию на двух металлургических комбинатах. Сейчас обсуждаются коммерческие вопросы. По прогнозам Маганова, к следующему году будет произведена небольшая реконструкция на действующей установке кокса, и они будут получать этот продукт в достаточном объеме.

После некой отповеди гостям он тем не менее сообщил, что озвученные Теляшевым материалы в первый раз прочитал три дня назад и отдал на анализ. «С удовольствием встретимся. Мы знакомы, и хорошо знакомы», — в заключение многозначительно сказал он. Теляшев под смех Минниханова также признал, что у них с Магановым «очень долгая история взаимоотношений, но очень плодотворная». И заметил, что, так как в «Татнефти» эта работа движется, посмотреть это на площадке ТАИФа или, может быть, других предприятий ему было бы интересно. На это президент республики пообещал ему попросить Альберта Кашафовича (Шигабутдинова, — прим. ред.) обсудить эти вопросы на площадке ТАИФ-НК и потом ему доложить.

Как оказалось, темой жидкого кокса «Татнефть» занимается уже давно. Фото: tatarstan.ru

«ТАИФ-НК может быть прибыльным предприятием. И очень прибыльным»

После заседания Теляшев пояснил журналистам, что предлагаемая ими технология «касается «расшивки» узких мест той самой установки КГПТО на ТАИФ-НК», в частности того, куда девать остаток. Он напомнил: « Мы предлагаем такое решение. У нас большая команда специалистов-экспертов. Мы хорошо проработали эти вопросы со специалистами и руководством ТАИФа».

По словам Теляшева, ранее у них были предварительные версии. Новая же «учитывает все пожелания таифовской команды. И позволяет от практически убыточной работы перейти к высокоприбыльной». Он подчеркнул, что возглавляемый им институт с ТАИФом работает очень давно: «Могу сказать с гордостью, что схему этого завода НПЗ в Нижнекамске вместе с вашими специалистами и руководителями рисовал мой папа. А я участвовал уже в создании схемы завода ТАНЕКО».

При этом установка «будет только работать и приносить прибыль»: при предлагаемой технологии на капремонт ее нужно будет ставить раз в четыре года. При хорошей организации работы на эти мероприятия, по словам Теляшева, потребуется максимум 1,5 года.



Коллега Теляшева, замдиректора института нефтехимпереработки, представленный как основной разработчик технологии, Рустем Везиров добавил: «Вся нефтепереработка в стране убыточна. Но с тем, о чем сегодня докладывал Эльшад Гумерович, ТАИФ-НК будет прибыльным предприятием. Причем очень». И конкретизировал: по их расчетам будет 20 миллиардов прибыли.