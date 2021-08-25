«Хотели поставить на «счетчик»: за убитого в Зеленодольске таксиста юным «пассажирам» светит до 10 лет

По данным СК, подростки вызывали такси 40 раз, пока программа не выдала номер авто выбранной жертвы

Фото: Ирина Плотникова

В Зеленодольске дошло до суда уголовное дело школьника и двух студентов колледжа, обвиняемых в расправе над таксистом Александром Кротовым. Тело водителя в сентябре 2020-го нашли в багажнике его авто — связанным и частично раздетым. Через сутки задержали трех его последних пассажиров. Все они уже в ноябре и декабре написали явки с повинной, из которых следовало — убийство было случайным, хотели лишь запугать и поставить на счетчик. Как выяснило «Реальное время», ряд опрошенных по делу заявляли — обвиняемые малолетки являлись членами зеленодольской ОПГ «Подгорновские».

Адвокат потерпевших: «Извинения не получали»



Младшему из подсудимых лишь в августе исполнилось 16 лет. Старшему в декабре будет 19. Их соседу по «аквариуму» — 17. На момент рассматриваемых преступлений этой троице было 15, 16 и 17 лет. Назовем их Дима, Ренат и Борис. Младший до задержания учился в 9-м классе одной из зеленодольских школ, старшие осваивали профессии логиста и программиста в Зеленодольском технологическом колледже. Один из них играл за юношескую сборную города по футболу.

Подвозившему этих ребят Александру Кротову навеки 35. Бывший оператор станков с числовым программным управлением подрабатывал таксистом. Свой последний в жизни вызов он принял в 21 час 49 минут 27 сентября 2020 года — в онлайн-приложении «Мотор». Клиента нужно было доставить на улицу Надежды от здания зеленодольского реабилитационного центра «Доверие» на Комарова.

Александр Кротов. Фото: соцсети

Как позже установили сотрудники угрозыска и следователи, с того же адреса — Комарова, 34, в тот вечер было сделано еще 39 заявок с двух телефонных номеров, находившихся в пользовании старшего из обвиняемых — Бориса. 25 из этих заказов были отменены самим клиентом, 14 — ввиду отсутствия свободных машин и ответа на звонок оператора.

Сороковую заявку принял Кротов и той ночью домой ночевать не пришел. Его машину нашли 28 сентября в пяти километрах от конечной точки последнего маршрута — в лесопосадке у садового товарищества «70 лет Октября». Двое садоводов сообщили в полицию о черной иномарке. Полицейские обследовали запертую машину Vortex Tingo и выяснили — близкие владельца уже подали заявление о его исчезновении вместе с этим авто. Вскрывали машину уже в присутствии близких Кротова. Его тело со следами побоев, волочения и удавки на шее нашли в багажнике.

«Извинения со стороны подсудимых и их законных представителей, родственники покойного не получали», сообщила «Реальному времени» адвокат потерпевших Кристина Савельева вчера у зала заседания Зеленодольского горсуда. «Потерпевшие ждут справедливого приговора, в результате которого виновные в совершении этого особо тяжкого преступления, понесут заслуженное, строгое наказание», — добавила она.

«Извинения со стороны подсудимых и их законных представителей, родственники покойного не получали», сообщила адвокат потерпевших Кристина Савельева. Фото: Ирина Плотникова

Отец обвиняемого: «На руках мальчишек нет следов крови»

Статус потерпевших в этом деле получили мать, отец, сестра и дочь убитого таксиста, а также выживший кладовщик супермаркета «Пятерочка», который был избит и ограблен подростками за 2 месяца до более тяжкого преступления. По версии СК и прокуратуры, напала на кладовщика все та же троица недорослей.

Закон защищает права несовершеннолетних подсудимых — редакция не вправе разглашать их имена и фамилии, публиковать их лица. Ну а суд связан Уголовным кодексом, который обязывает — рассматривать дела юных обвиняемых в закрытом режиме, в присутствии законных представителей — родственников подсудимых, а в случае вынесения обвинительного приговора не наказывать слишком строго. Так, за умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем (п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) совершеннолетнему грозит от 8 до 20 лет колонии, а то и пожизненное. Малолетке светит не меньше четырех, но не больше 10 лет колонии.

Впрочем, как выяснило «Реальное время», с обвинением в умышленном убийстве парни не согласны. А ведь кроме него им вменяют разбойное нападение на таксиста Кротова с целью завладения его машиной, деньгами и техникой (ущерб оценен в 253,5 тыс. рублей); похищение паспорта Кротова, свидетельства о рождении его дочки и пакета документов на автомобиль, а также июльский грабеж кладовщика с ущербом 2,7 тыс. рублей (вследствие хищения спортивной сумки с деньгами, пластиковыми картами и зарядником от мобильного).

Суд связан Уголовным кодексом, который обязывает — рассматривать дела юных обвиняемых в закрытом режиме, в присутствии законных представителей — родственников подсудимых, а в случае вынесения обвинительного приговора не наказывать слишком строго. Фото: Ирина Плотникова

Семья убитого предъявила тройке подсудимых гражданские иски на общую сумму свыше 2 млн рублей. Гражданскими ответчиками признаны старший из подсудимых и родственники его пока еще несовершеннолетних приятелей. Младшего из них в суде представляют и мать, и отец. Последний в сердцах заявил «Реальному времени», что в деле нет объективных доказательств причастности обвиняемых к преступлению.

«Ни на руках, ни на одежде мальчишек нет следов крови погибшего, — заявил он. — А отпечатки в машине ничего не доказывают».



Другие родственники и адвокаты от комментариев по существу дела отказались. При этом один посетовал, мол, как было хорошо в советские времена, когда о таких делах вообще не писали, держали курс — на позитив...

Явки с повинной после водворения в СИЗО

По данным источников «Реального времени», в машине убитого действительно нашли немало отпечатков пальцев обвиняемых подростков. Как в салоне — причем, даже со стороны водительской двери, так и на крышке багажника, в котором, напомним, нашли тело убитого. А еще на куртке одного из мальчишек специалисты обнаружили кровь, после экспертизы ДНК установили — это кровь Кротова.

Машину Кротова нашли в лесопосадке у садового товарищества «70 лет Октября». Фото: Следком по РТ

Еще одним доказательством стала переписка фигурантов дела в соцсетях через несколько часов после преступления, где один из них уговаривал знакомого выкопать яму в 2 метра, а своей знакомой писал, что еще и «переехал» жертву.

По горячим следам оперативникам МВД и сотрудникам СК удалось найти нескольких свидетелей, которые ранее отказались участвовать в преступлении. С их слов, старший из обвиняемых — Борис подбивал их «прессануть» одного таксиста, чтобы поставить его на «счетчик» и получить деньги на лечение для родного отца Бориса. Якобы тот некоторое время назад пострадал в аварии на трассе, а машина виновников скрылась. В машине той, если верить пересказу свидетелей, ехали не меньше четырех человек, и знакомые Бориса якобы уже получили деньги с одного из них, а ему дали контакты второго.

Заметим, версия об аварии в разных вариациях пошла гулять по Зеленодольску почти сразу после задержания подозреваемых подростках. Правда, тогда говорили — отец в аварии вообще погиб, и мальчишки решили отомстить. В свою очередь близкие Кротова называли эту историю полным бредом. Если верить источникам «Реального времени», силовикам удалось найти родного отца Бориса, и тот официально заявил — с сыном не общается с рождения, в ДТП не попадал.

Также оперативники получили информацию, что все трое обвиняемых имеют отношение к зеленодольской группировке «Подгорновские». А еще получили признание свидетеля, которому один из обвиняемых доверил два мобильника жертвы — сначала поручил спрятать их на кладбище, а потом — уничтожить, что и было сделано. С помощью ценного свидетеля удалось установить и место убийства — откуда парни пытались перегнать машину, но забуксовали ночью в овраге и бросили. Вернулись туда утром и отогнали иномарку к лесопосадке у садового товарищества, не придумав места понадежнее.

В машине убитого нашли немало отпечатков пальцев обвиняемых подростков. Фото: Следком по РТ

Отметим, задержали всех троих уже 29 сентября 2020-го — на следующий день после обнаружения авто с телом, а 1 октября Зеленодольский суд отправил их в СИЗО. Тем не менее в уголовном деле фигурируют явки с повинной, написанные уже в ноябре и декабре. При этом один из подростков уверял — повинную на бумаге изложил еще до визита в полицию, но после задержания она пропала.

Если верить покаянным письмам обвиняемых, никакого умысла на убийство ни у кого из них не было — двое младших согласились лишь попугать и избить таксиста по просьбе старшего товарища, а когда тот с заднего сиденья набросил веревку на шею водителю просто растерялись.

Вину в умышленном убийстве и разбое никто из парней на предварительном следствии не признал. Причастность к грабежу с избиением кладовщика они также отрицали.

К рассмотрению дела по существу и оглашению обвинения перейти не смогли — выяснилось, что законные представители подсудимых просто не получили повестки и о назначенном заседании узнали от адвокатов. Фото: Ирина Плотникова

Вчера на старте судебного процесса срок содержания под стражей был продлен еще на три месяца — до 12 ноября. Об этом ходатайствовала гособвинитель — помощник прокурора Зеленодольского района Алсу Захарова. К рассмотрению дела по существу и оглашению обвинения перейти не смогли — выяснилось, что законные представители подсудимых просто не получили повестки и о назначенном заседании узнали от адвокатов.