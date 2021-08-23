«Рубин» мог стать лидером РПЛ, но на пути вновь встали «Химки»

Чудо-гол Йевтича не помог казанцам победить в гостевом матче

Казанский «Рубин» начал сезон РПЛ уверенно. Команда Леонида Слуцкого идет без поражений и рассчитывает на попадание в еврокубки второй год подряд. Очередным соперником казанцев были подмосковные «Химки», находящиеся в нижней половине таблицы, однако записные аутсайдеры в российском чемпионате нередко преподносят сюрпризы, отнимая очки у более сильных команд, а с учетом того, что химчане выиграли две последние очные встречи с «Рубином», то исход игры был непредсказуем. Почему химчане — такие неудобные соперники для «Рубина» Слуцкого? Как чувствует себя атака «Рубина» без Деспота и что за очередной шедевр выдал Йевтич? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Химчане становятся самым неудобным соперником для «Рубина»

Перед игрой с «Химками» Леонида Слуцкий отмечал сложность матча, заявив, что стиль соперника им известен:

««Химки» — очень хорошая квалифицированная команда. Мы в прошлом году проиграли им дважды, поэтому понимаем, как они играют, понимаем их игровую модель, но от этого наша задача не становится легче. Всегда перед игрой ты говоришь классические вещи, что наверняка будет равный достаточно тяжелый матч, и все как всегда определят какие-то нюансы».

Подмосковная команда действительно превращается в самого неудобного соперника для «Рубина». В прошлом сезоне казанцы уступили химчанам обе встречи с общим счетом 1:5. Эти две виктории стали первыми победами «Химок» над «Рубином» в РПЛ. На счету казанцев пять побед, но химчане еще пару лет назад точно не выглядели командой, способной на что-то кроме борьбы за выживание, сейчас же с приходом Игоря Черевченко «Химки» являются крепким коллективом, способным удивить и обыграть любого.

Подмосковная команда действительно превращается в самого неудобного соперника для «Рубина»

Стиль «Химок» известен, потому что не так замысловат — игра в пять защитников и жесткая дисциплина теперь отличительные характеристики команды Игоря Черевченко. «Рубину» же с его более атакующим футболом всегда непросто играть с подобными командами, и вчерашняя игра исключением не стала. Казанцам вновь пришлось отыгрываться и довольствоваться лишь одним очком.

Игнатьев вновь на скамейке, но Костюков не справляется. Команде не хватает Деспота

Пока Джордже Деспотович продолжает восстанавливаться после травмы, Леонид Слуцкий вновь решил выпустить с первых минут Михаила Костюкова, а не Ивана Игнатьева. Молодой нападающий «Рубина» снова остался в запасе и тенденция, что главный тренер предпочитает ставить непрофильного нападающего, а не самого Ивана, в очередной раз говорит о том, что Игнатьеву нужно искать себе другую команду.

Слуцкий любит доверять молодежи, пример Хвичи и Самошникова тому подтверждение, но случай Игнатьева исключителен. Видимо, Иван слишком сильно не подходит под игровую модель команды, что не получает шанс даже при травме своего прямого конкурента.

Выход Костюкова можно объяснить тем, что Слуцкому важно иметь баланс игроков как при атакующих, так и при оборонительных действиях. Игнатьев же игрок штрафной и в командном прессинге смотрится слабо. Костюков готов цепляться за мячи, да и в обороне отработать готов. Единственный минус в том, что Михаилу не хватает мастерства завершения атак. В первом тайме у него был стопроцентный шанс забить, но он промахнулся буквально с пяти метров и отправил мяч мимо ворот.

Выход Костюкова можно объяснить тем, что Слуцкому важно иметь баланс игроков как при атакующих, так и при оборонительных действиях

У «Рубина» очень хороший набор исполнителей, но с потерей Деспотовича вскрылась проблема вариативности в линии нападения. Стиль игры заточен под главных звезд команды, а когда выпадает один или несколько важных игроков, то возникают проблемы. Если пропускавшего игру Хвичу есть кем заменить, то Деспот, как выясняется, даже более важная составляющая игры «Рубина», нежели грузинский полузащитник.

— Когда команда теряет своих двух лучших атакующих игроков — ключевого нападающего и самого яркого вингера, и у нас нет такой глубины состава, чтобы прям у нас было два Деспотовича, два Кварацхелии и так далее — то понятно, что мы теряем в качестве. И без Деспотовича нам достаточно тяжело, — объяснял наставник «Рубина» после матча. И без Деспотовича нам достаточно тяжело, — объяснял простые истины Слуцкий после матча.

Йевтич вновь забил дальним ударом. Швейцарец провел отличный матч

Еще в весенней части чемпионата полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич показал футбольной публике свой дальний удар. После этого от швейцарца ждали еще подобных забитых мячей и вот матч с «Химками» подарил очередной шикарный гол от Йевтича. Выстрел от границы штрафной получился очень мощным и голкипер химчан Лантратов ничего не смог поделать с этой обводящей дугой.

Йевтич в целом провел очень качественный матч. С учетом глубокой обороны соперника на центральных полузащитниках лежала большая ответственность по доставке мяча до атакующих игроков. За свои 80 минут на поле Дарко в паре с Хван Ин Бомом были отличным связующим звеном между атакой и обороной. Если кореец действовал больше как ярко выраженный плеймейкер, то Йевтич действовал больше за счет правильных движений и открываний. Собственно, гол швейцарца стал свидетельством отличного понимания игры и чувства момента.

«Химки» играли почти без мяча, но терзали «Рубин» своими контратаками

Стиль игры двух команд различается кардинально. «Рубин» столкнулся с серьезным сопротивлением — «Химки» практически не прессинговали своего соперника, казанцы были вынуждены вскрывать плотную оборону, за счет чего игра складывалась не слишком зрелищно.

Отсутствие преимущества по владению никак не мешало химчанам создавать опасные моменты у ворот «Рубина». А быстрый гол помог «Химкам» увереннее чувствовать себя на протяжении всего матча. Чем ближе был конец матча, тем с меньшим рвением химчане убегали в атаку. А зачем? Ничейный счет их вполне устраивал — набрать очки с одним из лидеров турнирной таблицы, когда в предыдущих четырех встречах удалось заработать лишь четыре балла — очень неплохой результат.

Контратаки «Химок» серьезно потрепали нервы игрокам «Рубина». Подмосковная команда отлично выбегала в быстрые выпады за счет двух-трех передач, а главным действующим лицом был опытный Денис Глушаков. Денис был выбран лучшим игроком встречи и вполне заслуженно.

Подмосковная команда отлично выбегала в быстрые выпады за счет двух-трех передач, а главным действующим лицом был опытный Денис Глушаков

Ничья закономерна. «Рубин» не наиграл на победу, не сумев вскрыть оборону соперника

Стоит признать, что счет 1:1 — вполне логичный итог игры. Хозяева поля провели матч без спадов, забили быстрый гол и уверенно отоборонялись. Да, «Рубин» владел территориальным преимуществом, но на победу не наиграл. Команда хорошо двигала мяч, но в завершающей стадии было тяжело, вновь сказалось отсутствие Деспотовича.

Ни Костюков, ни заменивший его Игнатьев не создали серьезных угроз защите «Химок», кроме момента Костюкова в первом тайме. В остальном же игра в пять защитников позволила «Химкам» отстоять ничейный результат и сдержать атаку «Рубина».

«Во втором тайме не смогли сохранить то качество игры, было большое количество потерь, проиграли много эпизодов с подбором в центральной зоне. Плюс сложно, у нас кроме Игнатьева не было футболистов в группу атаки, которым можно было усилить. Не хватило глубины состава» , — отметил Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

В конце матча даже казалось, что ничья устраивает и казанскую команду. Игроки устали и уже не рвались вперед так же рьяно, как в первый час игры. Владение «Рубина» перетекло в стерильное перекатывание мяча, а «Химки» все глубже окапывались у своих ворот. Даже если футболисты «Рубина» и хотели забить, то идей и возможностей у них для этого просто не было.

«Химки» провели отличный поединок в своем стиле и наиграли на ничью. Да и казанцы победу не заслужили. В первую очередь из-за отсутствия большого креатива в атаке. Без Хвичи проявлялся крен в сторону фланга Хакшабановича, но когда силы покинули и его, то в атаке расклеилось почти все.

Итог справедлив — ничья 1:1 и «Рубин» упускает возможность единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ, теперь в активе подопечных Леонида Слуцкого 11 очков, а лидирует московское «Динамо» с 12 баллами в активе.

Игорь Белоногов, фото rubin-kazan.ru