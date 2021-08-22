Фестиваль «Рудник» в Свияжске: показы для любителей, школы для специалистов

Что приготовили в Свияжске любителям документального кино на этот раз

C 13 по 22 августа на острове-граде Свияжске проходит V Фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В этом году организаторы отказались от конкурсной программы, а в качестве компенсации приготовили для зрителей сюрприз. Три последних дня на острове проходят бесплатные показы лучших документальных лент, созданных российскими режиссерами за последние два-три года. Причем каждая картина — неоднократный победитель конкурсов и фестивалей самых разных уровней.

«Во глубине свияжских руд»

То, что случайных людей на «Руднике» практически нет, становится ясно уже по дороге в Свияжск. Организаторы позаботились о транспорте для зрителей — автобусы все три кинодня исправно курсируют между городом и островом. Уже при входе в автобус многие с радостью видят знакомые лица — круг поклонников документального кино достаточно узок, поэтому и комфортабельный транспорт на остров идет наполовину свободным. Далее, уже по приезде, понимаешь, что здесь собралась «своя тусовка»: режиссеры, их герои, кинокритики и организаторы разных фестивалей съезжаются в Свияжск со всей страны, конечно же, не минуя Казань. Может, потому что столица Татарстана цепко держит гостей в своих объятиях, многие из них приезжают к концу показа. Но принять участие в обсуждении собственного фильма для них — святое.

К слову, «два билета на дневной киносеанс» приобретать не нужно, достаточно регистрации на сайте фестиваля, но за поездку заплатить придется. Хотя многие предпочитают добираться своим ходом, особенно в такие жаркие дни.

В этом году организаторы пригласили лишь лучших выпускников прошлых лет

Что сейчас снимают в Свияжске

Сам фестиваль начался 13 августа — именно тогда в Свияжск «высадились» молодые режиссеры-документалисты, чтобы поучаствовать в Школе документального кино и Школе документальной анимации. Если раньше на эти обучающие мероприятия начинающие деятели кино отбирались на конкурсной основе, то в этом году организаторы пригласили лишь лучших выпускников прошлых лет. Вместе с куратором Ольгой Привольновой, ученицей режиссера Марины Разбежкиной, документалисты снимут в Свияжске один большой совместный фильм на заданную тему. «Аниматоры» к окончанию фестиваля должны представить свои анимационно-документальные проекты, начиная с замысла, написания сценария и сочинения визуального решения до готового мультфильма.

Отметим, что ни арт-директора фестиваля Марины Разбежкиной, ни программного директора Евгения Марченко в этом году в Свияжске не будет. Как сказали организаторы, «по понятным причинам».

На самом острове, конечно, укрыться от жары почти негде, поэтому счастливчики, приехавшие на «Рудник», сразу «ныряют» за дверь выставочного зала музея-заповедника, который расположился в бывшей водонапорной башне. Зал рассчитан на пару десятков зрителей и, самое главное, оборудован кондиционером. Это важно, ведь каждый день показывается по три полнометражные документалки, а после фильма идут знакомство и обсуждение с автором кинокартины.

«Аниматоры» к окончанию фестиваля должны представить свои анимационно-документальные проекты, начиная с замысла, написания сценария и сочинения визуального решения до готового мультфильма

Фильм об одной личной победе

Именно этого обсуждения порой и ждешь весь фильм — первым делом спросить: а что с героем стало потом? Пожалуй, это самый часто задаваемый вопрос. Однако режиссеру первой киноленты первого же дня показов такого вопроса никто задавать не стал: как только она появилась, несколько зрителей даже аплодировали стоя, узнав в Людмиле Некрасовой героиню фильма «Я счастлива».

Этот фильм, который длится чуть больше часа, вместил в себя около двух лет самого тяжелого периода в жизни режиссера и героини — она боролась с раком. До последних минут зритель не знал, кто победит… Картина снята ярко, динамично, при этом страшная тема подается достаточно легко, благодаря оптимизму и жизнелюбию героини. Узнав о второй стадии рака языка, предстоящей операции по почти полному его удалению, она сбегает… в Перу, к целителю Лучо. Три месяца живет в глухих джунглях, выполняя все предписания шамана. По окончании срока «лечения» Лучо говорит ей, что рак покинул тело.

Уже в Москве на обследовании Людмила узнает — рак перешел в четвертую стадию. В чем смысл картины — каждому определять лично: об обмане и шарлатанах или о поиске личной свободы, смысла жизни и — большой победе одного человека.

Несколько зрителей даже аплодировали стоя, узнав в Людмиле Некрасовой героиню фильма «Я счастлива»

«Режиссер тот, кто монтирует»

Важно отметить, что фильм снят двумя режиссерами. Кроме Людмилы, над ним работала и ее дочь, Настя Коркия.

— Я считаю, что режиссер прежде всего тот, кто монтирует картины, — рассказала Людмила Некрасова. — Снимали-то мы вместе, а период монтажа пришелся на то время, когда работать я почти не могла, проходила 39 курсов лучевой терапии. У меня, конечно, был свой совещательный голос. Но вот некоторые кадры я, например, в фильм бы не включила, будь ответственной за него одна. Так, не стала бы показывать во весь кадр свой больной язык. И заканчивать картину найденным в интернете интервью с местным «целителем» Анатолием, который отвез меня к Лучо, я бы не стала. Там он рассказывает, что я полностью исцелилась в Перу, хотя сам после поездки ни разу не связался со мной, чтобы поинтересоваться дальнейшей судьбой. Почему я так близко впустила камеру в свою жизнь? Я очень хотела выздороветь, а работа помогала мне не думать о болезни.

О себе режиссер рассказала, что 19 лет проработала деканом актерского факультета в одном из вузов Москвы. Тогда ей все казалось, что живет еще не свою, а «подготовительную» жизнь. И как только она ушла с работы, ее собственная, «настоящая» жизнь началась именно с этого — страшной болезни. Теперь Людмила живет новой, режиссерской жизнью и, как она призналась корреспонденту «Реального времени», была бы счастлива представить в Казани, например на «Алтын тэлинке», одну из своих работ.

К чему приводит «хождение в народ»

Второй картиной первого дня показов стала лента «Катя и Вася идут в школу». Два молодых учителя, независимо друг от друга, но влекомые идеей служения человечеству через воспитание нового поколения, «хождения в народ», устроились в обычную районную школу. Как рассказала режиссер ленты Юлия Вишневецкая, «мы пристально наблюдали за ними весь учебный год», причем камера выхватывала и кусочки личной жизни героев.

Источник: ruskino.ru. Кадр из фильма «Катя и Вася идут в школу»

— Чтобы снимать в школе, нам надо было получить два разрешения: от директора, что оказалось достаточно легко, и от родителей. Приходилось и домой к ним ходить. Но все сложилось, и перед вами — картина о трудностях профессии. Сначала я думала, что наши герои повзрослеют, адаптируются к условиям системы, в которую попали. Но этого не произошло, как сказано в фильме: «Систему не переломить». То, что уйдет Катя, стало ясно уже в ноябре, хотя она продержалась до марта. А вот то, что уйдет Вася, — стало неожиданностью. Причем его практически вынудили написать заявление «по собственному», хотя он просил отдать ему хотя бы самый сложный для школы начальный класс цыган. Однако и ему пришлось вернуться к изучению языков, он очень увлекается культурой малых народов России. Интересно раскрылись и сами ребята — во время монтажа нам пришлось несколько сместить акценты с одних на других школьников, — отметила на встрече со зрителями Юлия Вишневецкая.

Школа — как лакмус изменений в обществе

Интересно было отметить, что современное документальное кино максимально приближается к игровому — так, «Катя и Вася идут в школу» невольно заставил вспомнить фильм «Географ глобус пропил». Однако режиссер считает, что специально к такому эффекту она не стремилась: «Относительная складность появилась на стадии монтажа».



Константин Шавловский напомнил, что в советском кино существовал отдельный жанр — «школьное кино»

На ее стороне оказался и модератор встречи, кинокритик и куратор национального конкурса МКФ «Послание к человеку» Константин Шавловский, напомнив, что в советском кино существовал отдельный жанр — «школьное кино». Строй кинолент сразу встает перед глазами — «Доживем до понедельника», «Розыгрыш», «Расписание на послезавтра», «Чучело». «Географ», пожалуй, стоит здесь особняком — школа в нем уже не та.

Вообще, по мнению Юлии Вишневецкой, «школа — лакмус изменений в обществе», именно поэтому ее так интересует эта тема. Картина длится полтора часа, но снимали ее 10 месяцев, за 60 съемочных дней было собрано 250 часов «сырого материала».



Создатель фильма рассказала, что файл с готовым фильмом был направлен в ту школу, где все снималось. Однако ответа они не получили, не вышли на связь, непонятно, посмотрел ли фильм педагогический состав. Сами ребята, снимавшиеся в картине, восторгов особых не проявили, сказав, что лента стала для них своеобразным дневником жизни или выпускным альбомом. Перелистать и отложить. Зато на показах в других городах, в том числе организованных специально для учителей, эмоции били через край. Одна из учительниц призналась, что видит в Кате себя, какой была 10 лет назад.

По мнению Юлии Вишневецкой, «школа — лакмус изменений в обществе», именно поэтому ее так интересует эта тема

Все фильмы можно посмотреть на сайте фестиваля «Рудник», а сегодня, 22 августа, вы еще можете успеть на показы, которые начнутся с 15.00. В «меню» финального дня — фильм «Хроники ртути» (режиссеры Саша Кулак и Бен Гез), а также показ итогов школ документальной анимации и документального кино.