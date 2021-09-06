День в истории: войска Грозного под Казанью, Ленинград стал Санкт-Петербургом и Нерчинский договор

Чем примечательна дата 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день произошло последнее объединение восточной и западной частей Римской империи, Россия заключила Нерчинский договор — первое соглашение с Китаем, в Берлине состоялась встреча правителей России, Австро-Венгрии и Германии, положившая начало Союзу трех императоров, в СССР учредили почетное звание «Народного артиста» и ровно 30 лет назад Санкт-Петербург вернул свое историческое название. Родились 6 сентября русский царь Иван V, французский политик Жильбер Ла Файет, американский изобретатель приспособлений к винтовке Хайрем Бердан, нобелевский лауреат Эдуард Виктор Эплтон, советский драматург Григорий Ягдфельд, поэт-песенник Сергей Островой, советский кинорежиссер и сценарист Геннадий Шпаликов. Ушли из жизни звезда немого кино Бланш Свит, советский живописец, театральный художник, режиссер Николай Акимов, японский кинорежиссер Акира Куросава, итальянский оперный певец Лучано Паваротти. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Захват Иваном Грозным острога под Казанью, памятник Бутлерову

В 1552 году войска царя Ивана Грозного захватили острог, построенный жителями Казани на Арском поле на горе между болотами, в 15 верстах от города. После этого воеводы пошли к Арскому городищу, а уже от него другой дорогой вернулись к Казани. «Повоевали Арскую сторону всю, многих людей побили, жен и детей в плен взяли, а христиан многих из плена освободили; воевали они на 150 верст поперек, а в длину до самой Камы; выжгли села, множество скота пригнали к Казани в полки», — писал российский историк Сергей Соловьев.

Семья Ульяновых (фото 1879 года). Фото wikipedia.org

В 1863 году в деревеньке Кокушкино Казанской губернии поженились родители будущего революционера Владимир Ленина — учитель математики и физики Илья Ульянов и Мария Бланк. Церемония бракосочетания пары проходила в имении деда вождя мирового пролетариата, врача Александра Бланка.

В деревне Барское Енорускино Аксубаевского района ТАССР в 1937 году родился основатель и первый ректор Института экономики, управления и права (Казанского инновационного университета) Виталий Тимирясов. Будучи доктором экономики, профессором он выступил автором и соавтором 34 монографий, 36 учебников и учебно-методических пособий. Ученый опубликовал более 300 статей в России и за границей. Тимирясов неоднократно побеждал в номинации «Ректор года» во Всероссийском конкурсе «Золотая медаль «Европейское качество», а его имя включено в энциклопедию «Лучшие люди России». Память о Тимирясове увековечили в КИУ, присвоив вузу его имя. Умер ученый в мае 2013 года в Казани.

Фото wikimapia.org

В 1978 году в центре Казани появился памятник известному российскому химику, ректору Императорского Казанского университета Александру Бутлерову. Открытие монумента, расположившегося недалеко от вуза, приурочили к 150-летию со дня его рождения. На свет он появился 15 сентября 1828 года в Чистополе. Бронзовый памятник сидящего в кресле Бутлерова создали скульптор Юрий Орехов и архитекторы В.Петербуржцев и А.Степанов.

В 2015 году в Казани открылся парк «Сосновая роща». Новое общественное пространство появилось у ДК «Химиков». Первый этап его благоустройства обошелся в 120 млн рублей. В процессе работ снесли аварийные деревья и высадили новые, уложили площадку для массовых гуляний. Там же появились и тематические детские площадки, например, в виде таблицы Менделеева.

Фото: Роман Хасаев

В Болгаре в 2018 году в зале свежепостроенного гостиничного комплекса «Кол Гали» состоялся круглый стол «Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении культурного разнообразия человечества как императива гуманитарной безопасности и устойчивого развития». На мероприятие, которое проходило под эгидой первого президента Татарстана и специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева, приехали около сотни делегатов из России и зарубежья. «Когда могли себе представить такое наши предки, что мы вернемся к истокам? Как вы видели, столько мы сделали для их памяти. Мы делали от души благое дело. Мы продолжаем наш диалог на этой земле», — выступил перед гостями Государственный советник РТ.

В прошлом году казанская бадминтонистка Евгения Косецкая выиграла очередной Кубок России. Спортсменка «танком» прошлась по своим соперницам, не отдав им ни одного очка. С серьезным сопротивлением она встретилась только в финале, где играла с Еленой Комендровской. Однако Косецкой все же удалось победить в трех сетах: 21:7, 17:21, 21:15.

Русские послы XVII в. в Китае (журнал «Нива»). Фото wikipedia.org

Нерчинский договор, возращение исторического названия Северной столице

1689 год ознаменовался подписанием первого договора между Россией и Китаем. Документ пришлось заключить после осады маньчжурским войском русской крепости Албазин в 1685-1686 годах. По нему российское государство уступало Цинской империи почти все земли по верхнему Амуру и избавляло их от русских поселений. Границу государства провели по рекам Горбица и Черная. Полоса земель к северу от Амура признавалась нейтральной. Нерчинский договор подписали русское посольство во главе с Федором Головиным и представители цинского государства во главе с Сонготу.



В 1936-м в Советском союзе было учреждено почетное звание «Народный артист СССР», которого впоследствии удостоились более 1000 человек. Первыми его получили Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов и Антонина Нежданова. Последними, в 1991 году, звания удостоились Олег Янковский и Софья Пилявская. «Народными артистами СССР» становились наиболее выдающиеся деятели искусства, внесшие «особый вклад в развитие советского театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания в воспитание творческой смены».



Фото wikipedia.org

В 1939 году произошло еще одно значимое в истории российского творчества и искусства событие — в Ленинграде открылся Театр эстрады и миниатюр. Через три года его художественным руководителем стал молодой конферансье Аркадий Райкин, работающий в театре с его истоков. Своему «рождению» учреждение обязано актерам Надежде Копелянской, 3инаиде Рикоми и Роману Рубинштейну, художнику Петру Снопкову, режиссерам Нестору Сурину и Александру Шубину. В начале 1980-х годов театр переехал в Москву в здание бывшего кинотеатра «Таджикистан» на Шереметьевской улице, а в 1987-м он получил название Государственный театр «Сатирикон». С 1992 года учреждение известно как Российский государственный театр «Сатирикон» им. Райкина.

Ровно 30 лет назад в 1991 году указом президиума Верховного Совета РСФСР Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Так Северная столица вернула свое историческое название, данное ей «отцом» Петром I в далеком 1703-м. Незадолго до издания указа, в городе прошел референдум, на котором 54% голосов было отдано за возращение названия Санкт-Петербург. Эпоха советского Ленинграда, длившаяся с 1924 года, закончилась.

Иоганн Вейхард фон Вальвазор, Битва на реке Фригид (1689 г.). Фото wikipedia.org

Завершение первого кругосветного путешествия, последнее объединение Римских империй

В 394 году византийский император Феодосий I Великий в последний раз в истории объединил Восточную и Западную Римские империи. На реке Фригид ему удалось разгромить армию Западной Римской империи под началом императора Евгения, после чего он и стал единым правителем государств. Однако воссоединение империй оказалось недолгим. После смерти Феодосия в 395-м они были разделены между его сыновьями Аркадием и Гонорием.

В 1522 году завершилось первое кругосветное путешествие, начатое под руководством португальского и испанского мореплавателя Фернана Магеллана, начатое им 20 сентября 1519-го. Самому организатору экспедиции до этого момента дожить не удалось — он погиб в стычках с туземцами. Завершил ее, прибыв в Севилью, единственный выживший офицер, капитан Хуан Себастьян Элькано. Путешественникам удалось обогнуть Американский континент с юга, преодолеть Тихий океан и добраться до Молуккских островов (Острова Пряностей).

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В 1872-м в Берлине встретились главы трех могущественных империй: Александр II, Вильгельм I и Франц Иосиф I. Российский, германский и австро-венгерский императоры подтвердили свою приверженность к сохранению стабильности в Европе и к борьбе с революционными силами. Берлинская встреча государей стала решающим шагом к созданию «Союза трех императоров», который оформился на следующий год несколькими соглашениями. Просуществовал он до середины 1880-х годов.

В 1991-м Латвия, Литва и Эстония стали независимыми республиками. Постановления о признании нового статуса прибалтийских регионов подписал президент Советского союза Михаил Горбачев. За день до этого о признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии заявил американский лидер Джордж Буш-Старший.